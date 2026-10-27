Escasean alimentos y agua embotellada en el Reino Unido tras recomendaciones del Gobierno para afrontar emergencias

Las ventas de alimentos enlatados, radios de cuerda y linternas se dispararon después de que el Gobierno británico recomendara a la población abastecerse de productos esenciales para afrontar una posible crisis.

La cadena de supermercados Iceland informó que las ventas de productos enlatados aumentaron un 40 % durante el fin de semana, mientras que también creció la demanda de agua embotellada.

El aumento de las compras también se reflejó en Ocado, un supermercado en línea donde varias marcas de agua y sopa estaban agotadas el lunes. Entre los productos que figuraban como no disponibles se encontraban las aguas Volvic, Highland Spring y Brecon Carreg, así como las sopas de Heinz y Baxters.

Por su parte, la cadena Robert Dyas registró un incremento del 160 % en las ventas de radios respecto de la semana anterior.

La misma tendencia se observó en Maplin, que reportó un aumento del 92 % en las ventas de radios, del 284 % en las de linternas y del 106 % en las de baterías portátiles, en comparación con la misma fecha del mes anterior.

open image in gallery La cadena de supermercados Iceland informó que las ventas de alimentos enlatados aumentaron un 40 % ( Alamy/PA )

El aumento de las compras se produce después de que el Gobierno británico lanzara una iniciativa nacional para preparar a la población ante posibles emergencias, como ciberataques, escasez de alimentos e interrupciones generalizadas de los servicios básicos.

Como parte de las recomendaciones, las autoridades aconsejaron a los hogares mantener reservas de productos esenciales, entre ellos alimentos enlatados, agua embotellada y suficiente dinero en efectivo para cubrir sus necesidades durante tres días.

Ante el incremento de la demanda, la cadena Iceland aseguró que cuenta con suficientes existencias de estos productos y consideró “evidente” que la población había prestado atención al mensaje del Gobierno. Por su parte, Ocado explicó a The Times que repone sus productos a diario y que trabaja con sus proveedores para garantizar una mayor disponibilidad.

El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, también valoró la respuesta de los consumidores. “Es alentador ver que la gente está tomando medidas prácticas para estar preparada”, declaró al programa Newsnight, de la BBC.

“Tener en casa algunos productos básicos, desde alimentos enlatados hasta linternas, ayuda a las familias a afrontar situaciones inesperadas, como inundaciones, cortes de electricidad o roturas de tuberías. Todos podemos poner de nuestra parte para que el Reino Unido esté mejor preparado ante las emergencias”, agregó.

¿Qué incluye la lista de preparación para emergencias?

El Gobierno británico recomienda que los hogares preparen un kit de emergencia con los productos esenciales para cubrir sus necesidades durante al menos tres días, en caso de situaciones como cortes de electricidad o interrupciones del suministro de agua.

open image in gallery El gobierno británico instó a la población a preparar un kit de emergencia ( Gov.uk )

La lista incluye:

Agua embotellada: reservas suficientes para tres días. Se recomienda contar con unos tres litros de agua potable por persona al día, además de la necesaria para cocinar y mantener la higiene personal.

Alimentos no perecederos: productos que puedan consumirse sin cocinar, como carnes, frutas y verduras enlatadas. También es importante tener un abrelatas y suficiente comida para las mascotas.

Productos de higiene: desinfectante de manos y toallitas húmedas para mantenerse limpio si se interrumpe el suministro de agua.

Iluminación y abrigo: una linterna con pilas de repuesto, además de mantas, bolsas de dormir y ropa abrigada.

Batería portátil: un cargador externo que permita mantener el teléfono celular funcionando durante un corte de electricidad.

Radio de emergencia: un dispositivo que funcione con pilas o mediante una manivela para mantenerse informado si no hay electricidad. También puede utilizarse la radio del automóvil, aunque en condiciones meteorológicas peligrosas podría ser más seguro permanecer dentro de casa.

Botiquín de primeros auxilios: vendas, curitas impermeables, termómetro, antiséptico, solución para lavar los ojos, gasas estériles, guantes, cinta adhesiva médica y pinzas, entre otros artículos básicos.

Artículos para bebés: pañales y leche de fórmula. Se recomienda optar por fórmulas líquidas listas para consumir, ya que durante una emergencia podría no ser posible hervir agua ni esterilizar biberones.

Dinero y documentos importantes: efectivo en billetes y monedas, tarjetas y copias de documentos de identidad. También conviene tener anotados los números de teléfono esenciales y la información sobre medicamentos de uso habitual, incluidas las dosis.

Traducción de Leticia Zampedri