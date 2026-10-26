Microsoft ofrece bajas voluntarias a un cuarto de su plantilla global

Microsoft ha ofrecido a 60.000 empleados, o cerca del 27% de su plantilla global, separaciones voluntarias mientras el gigante del software invierte fuertemente en inteligencia artificial.

La directora de personal, Amy Coleman, manifestó en un blog que la oferta de la empresa abarca empleados elegibles en Canadá, India, el Reino Unido y Estados Unidos el lunes.

“Para nosotros, la Oferta de Salida Voluntaria es nueva”, escribió Coleman. “Aprenderemos de ella. Al mismo tiempo, seguiremos ayudando a las personas a centrarse en el trabajo que más importa, desarrollar nuevas habilidades y, cuando tenga sentido, encontrar nuevas oportunidades en Microsoft”.

La empresa, que publicará sus resultados financieros trimestrales el miércoles, tenía aproximadamente 223.000 empleados de tiempo completo a finales de junio.

Las acciones de Microsoft Corp., con sede en Redmond, Washington, alcanzaron un máximo histórico este mes.

Microsoft planeaba ofrecer indemnizaciones por separación voluntaria a unas 8.750 personas en mayo, o el 7% de su plantilla en Estados Unidos, según dos personas familiarizadas con el plan que no estaban autorizadas a hablar públicamente al respecto. La empresa indicó en julio que recortaría 4.800 puestos de trabajo, cerca del 2,1% de su plantilla global, incluido un gran número de trabajadores de su negocio de videojuegos Xbox.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.