Reino Unido acusa a 2 hombres de delitos contra la seguridad nacional tras incidente en base de EEUU

Dos hombres fueron acusados el martes de delitos contra la seguridad nacional por el incidente del mes pasado en la RAF Fairford, una base militar operada por Estados Unidos en Inglaterra, informaron los fiscales.

Mohmed Abdulkarim, de 24 años, y Nouman Essghir, de 24, fueron acusados en virtud de la Ley de Seguridad Nacional, indicó el Servicio de Fiscalía de la Corona.

A Abdulkarim se le acusa de ayudar a un servicio de inteligencia extranjero y a Essghir de ingresar en un lugar prohibido con un propósito perjudicial para el Reino Unido.

La base ha sido utilizada para ataques contra Irán.

Decenas de residentes fueron evacuados de sus hogares cerca de la base el 27 de septiembre, mientras agentes de policía armados y expertos del ejército en desactivación de bombas se desplegaban en la zona rural.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.