El príncipe Harry y Meghan regresan al Reino Unido con su familia después de seis años en Estados Unidos

Según los informes, el duque y la duquesa de Sussex regresaron al Reino Unido con sus hijos para comenzar una nueva vida tras vivir seis años en Estados Unidos.

Harry, Meghan, el príncipe Archie y la princesa Lilibet llegaron al país en un avión privado procedente de California poco antes del mediodía del miércoles y aterrizaron en el aeropuerto de Birmingham.

Según se informó, la familia viajó en un avión de negocios de lujo de largo alcance Bombardier Global Express XRS para el vuelo nocturno.

Un portavoz de los duques rechazó hacer comentarios sobre sus viajes y citó la importancia de la privacidad y la seguridad.

“No haremos comentarios al respecto”, dijo el portavoz.

La BBC informó de que la pareja había optado por un vuelo privado en lugar de uno comercial para su viaje, mientras que el Telegraph publicó una fotografía del avión de los duques de Sussex en el aeropuerto de West Midlands.

Archie, de siete años, y Lili, de cinco, están matriculados en colegios británicos y comenzarán las clases en septiembre.

open image in gallery Harry, Meghan, el príncipe Archie y la princesa Lilibet llegaron al país en un avión privado procedente de California poco antes del mediodía del miércoles y aterrizaron en el aeropuerto de Birmingham ( PA )

Se dice que la familia se instalará en el Reino Unido durante un “período prolongado”, en medio de especulaciones sobre cuánto tiempo permanecerán y dónde vivirán; se sugirieron los Cotswolds como el destino más probable.

Algunos informes insinuaban que la familia solo se quedaría durante el otoño, mientras que otros decían que Harry planeaba vivir en el Reino Unido durante los próximos 12 a 15 años para darles a sus hijos una educación británica.

Harry y Meghan, que siguen siendo miembros de la realeza sin funciones oficiales, abandonaron la monarquía hace seis años en medio de la crisis del Megxit y se trasladaron a Estados Unidos, desde donde criticaron a los miembros de la familia real y a la institución.

Cuando el duque viajó de Canadá a Los Ángeles en 2020, se filmó a sí mismo en el avión para su serie de Netflix y llamó a ese viaje su “vuelo de la libertad”.

El drástico cambio de postura de los duques de Sussex se dio a conocer la semana pasada, pero la pareja aún no se pronunció públicamente sobre sus planes.

Quedan muchas preguntas sin respuesta, entre ellas si los contribuyentes tendrán que pagar por su seguridad.

Según The Telegraph, a la familia no se le concedió un convoy policial financiado con fondos públicos para el trayecto a su nuevo hogar y, por el momento, están recibiendo apoyo de su propio equipo de protección privado.

open image in gallery Se dice que el duque, un antiguo soldado que sirvió en Afganistán, suplicó a la ministra del Interior, Shabana Mahmood, que le diera respuestas sobre la seguridad ( PA )

Harry había insistido anteriormente en que era demasiado peligroso traer a su esposa e hijos al Reino Unido con la seguridad a la que tenía derecho tras el Megxit.

Según se informa, a finales de julio se llevó a cabo una evaluación de riesgos largamente esperada, realizada por orden del comité ejecutivo real y de personalidades VIP (Ravec), pero al parecer Harry desconoce el resultado.

Se dice que el duque, un exsoldado que sirvió en Afganistán, le suplicó a la ministra del Interior, Shabana Mahmood, que le diera explicaciones.

Él perdió una batalla legal contra el Ministerio del Interior en relación con las medidas de seguridad para él y su familia mientras se encontraban en el Reino Unido, después de que su nivel de protección cambió cuando dejó de ser un miembro activo de la realeza.

También circularon rumores sobre los planes de Meghan para volver a la actuación, con especulaciones de que está en conversaciones para protagonizar la tercera temporada de la serie de gánsteres de Guy Ritchie para Netflix, Los caballeros, y contraargumentos que afirman que el acuerdo podría haberse cancelado.

El príncipe y la princesa de Gales, que estuvieron de vacaciones con el rey en Balmoral, Escocia, aún no respondieron a la noticia del regreso de Harry y Meghan.

El futuro rey Guillermo está distanciado de su hermano menor después de que Harry lo criticó a él, a Kate, a Carlos y a Camila en una entrevista en horario estelar con Oprah, en su documental de Netflix y en su autobiografía Spare, tras retirarse de sus deberes reales.

Traducción de Olivia Gorsin