Permiten que la exlíder detenida de Myanmar llame a su hijo por primera vez en 5 años

La exlíder detenida de Myanmar, Aung San Suu Kyi, pudo hacer el jueves su primera llamada telefónica en más de cinco años con su hijo, Kim Aris, quien anunció el hecho en su página de Facebook.

Suu Kyi está detenida desde febrero de 2021, cuando una toma del poder por parte del ejército derrocó a su gobierno electo. Actualmente cumple una condena de 18 años de prisión bajo arresto domiciliario, tras ser declarada culpable de cargos que, según sus simpatizantes y grupos de derechos humanos, tienen motivaciones políticas.

“Hoy, por fin pude hablar con mi madre, Daw Aung San Suu Kyi, después de más de cinco años”, escribió Aris en Facebook. “Volver a escuchar su voz significa más de lo que las palabras pueden expresar”.

Khaing Khaing Soe, portavoz del presidente de Myanmar, Min Aung Hlaing, confirmó en la plataforma de mensajería Telegram que Aris mantuvo una conversación de 20 minutos con su madre, quien se encuentra bajo arresto domiciliario en un lugar no revelado de Naipyidó, la capital. Aris habló desde la Embajada de Myanmar en Londres.

Aris, el hijo menor de Suu Kyi y residente en Londres, había impulsado una campaña en línea junto con otros activistas prodemocracia de Myanmar para exigir pruebas de que su madre está viva y en buen estado. No se la ha visto en público desde la toma del poder en 2021, y su paradero y condición se han mantenido en gran medida fuera de la vista pública.

En agosto, un representante del Comité Internacional de la Cruz Roja visitó a Suu Kyi, en el primer contacto conocido de la exlíder con una organización humanitaria internacional independiente externa desde su detención en febrero de 2021.

Aris señaló el jueves que Suu Kyi tiene 81 años y está “detenida injustamente”, e instó a sus simpatizantes a “seguir alzando la voz hasta que sea libre”.

“Mi madre y todos los presos políticos deben ser liberados de inmediato y sin condiciones. La libertad no es negociable”, escribió. Kim es uno de los dos hijos que Suu Kyi tuvo con su difunto esposo, el académico británico Michael Aris.

Min Aung Hlaing, quien encabezó la toma del poder por parte de los militares en 2021, ha buscado poner fin al aislamiento internacional de Myanmar, impuesto tras el derrocamiento y reclusión de Suu Kyi, e intenta proyectar un retorno a la normalidad tras celebrar unas elecciones a comienzos de este año.

Aunque los críticos consideraron que las elecciones no fueron ni libres ni justas, y que buscaban afianzar el control de los militares sobre el poder, el gobierno de Min Aung Hlaing parece estar avanzando en el restablecimiento de relaciones más cálidas con países vecinos e incluso con Estados Unidos, uno de los críticos más duros del régimen y un importante impulsor de las sanciones internacionales. Mientras tanto, sus fuerzas armadas continúan librando una guerra encarnizada contra guerrillas prodemocracia y grupos rebeldes étnicos.

El gobierno de Myanmar respaldado por los militares informó el lunes que había entregado a Suu Kyi dos libros enviados por el rey Carlos III de Reino Unido, junto con un sobre sellado y correspondencia diplomática. El anuncio de ese hecho y la llamada telefónica del jueves parecen formar parte de una ofensiva de seducción destinada a construir legitimidad diplomática.

La comunidad internacional, incluidos los demás miembros de Myanmar en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ha pedido la liberación de Suu Kyi y el acceso o la interacción con ella como parte de los esfuerzos para resolver la crisis política del país, pero el gobierno ha rechazado esos llamados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.