El duque de Sussex y el príncipe de Gales recordaron por separado a su abuela, la fallecida reina Isabel II, en el tercer aniversario de su muerte.

Harry y William estuvieron a solo 11 kilómetros de distancia mientras rendían homenaje a la monarca con el reinado más largo en la historia del Reino Unido.

Sin embargo, los hermanos —alejados desde hace tiempo— no se reunieron el lunes, durante la primera visita de Harry al Reino Unido en cinco meses, lo que confirma que la ruptura entre ambos sigue sin resolverse.

Harry viajó desde Estados Unidos para una serie de actividades benéficas de cuatro días, pero comenzó su visita con una emotiva peregrinación a la tumba de su abuela en la Capilla de San Jorge, en el Castillo de Windsor.

El duque depositó de forma privada una corona de flores en la tumba de la reina Isabel II, ubicada en la Capilla Conmemorativa del Rey Jorge VI, la mañana del lunes.

Mientras tanto, William y la princesa de Gales se encontraban a pocos minutos en auto, en Sunningdale, Berkshire, donde visitaron la Federación Nacional del Instituto de la Mujer (WI), en homenaje a la larga relación de la fallecida reina con esta organización.

Más tarde ese mismo día, Harry habló sobre las relaciones “difíciles” entre hermanos durante un encuentro con ganadores de los premios WellChild, en el que celebró sus logros.

El duque bromeó y compartió risas con los niños antes de participar en una brillante ceremonia de premiación que reconoce sus esfuerzos por salir adelante a pesar de enfrentar condiciones médicas potencialmente mortales.

Cuando conversó con Declan Bitmead, de 17 años —ganador del premio al joven inspirador de entre 15 y 18 años—, Harry le preguntó sobre su vida familiar. Le consultó si tenía hermanos, y el adolescente respondió que tenía un hermano menor.

“¿Te saca de quicio?”, preguntó el duque con humor. “No, nos llevamos bien”, respondió el joven. Harry sonrió y comentó: “Así son los hermanos”.

Cuando le contaron que Declan, originario de Oxted, en Surrey, asistía a la misma escuela que su hermano, el príncipe Harry comentó: “¿Van a la misma escuela? A veces eso lo hace más complicado”.

Declan sufre una discapacidad visual permanente y perdió el 96 % de su piel tras una reacción rara y potencialmente mortal a un tratamiento común contra la amigdalitis.

Durante la conversación, Harry bromeó con el adolescente y logró sacarle una sonrisa. Al enterarse de que el joven tenía muy poca visión, le dijo en tono de humor:

“Tienes suerte de no poder verme. Soy calvo y pelirrojo. Y lo peor de todo, tengo barba pelirroja. Seguro piensas: menos mal”.

Mientras tanto, William se mostró de buen ánimo junto a Kate, cuando ambos compartieron una rebanada de pastel con miembros del Instituto de la Mujer (WI), recordando con cariño la pasión de la reina Isabel por los caballos.

“Creo que le hubiera gustado tener unos cuantos ganadores más”, dijo el príncipe, antes de pedir recuerdos sobre la monarca fallecida y comentar: “No puedo creer que hayan pasado ya tres años… el tiempo vuela”.

Se informa que Harry no fue invitado a hospedarse en ningún palacio real y que se estaría alojando en un hotel, por cuenta propia.

También se desconoce si el duque se reunirá con el rey Carlos III, con quien mantiene una relación distante.

El rey Carlos, que actualmente se encuentra en Balmoral (Aberdeenshire) junto a Camilla, no tiene compromisos públicos programados para esta semana.

Harry y su padre no se ven cara a cara desde hace más de un año y medio. La última vez fue en febrero de 2024, cuando el duque viajó desde Estados Unidos con urgencia tras enterarse del diagnóstico de cáncer del monarca. Sin embargo, el encuentro duró poco más de 30 minutos antes de que el rey se trasladara a Sandringham para continuar con su recuperación.

Harry ha expresado anteriormente su deseo de una “reconciliación” con su familia. “Por supuesto, algunos miembros de mi familia nunca me perdonarán por haber escrito un libro. Por supuesto, tampoco me perdonarán por muchas otras cosas”, declaró en su momento.

Harry agregó: “Pero me encantaría una reconciliación con mi familia”, y afirmó que “no tiene sentido seguir peleando”.

En julio pasado, se fotografió a asesores cercanos del rey y del duque juntos en Londres, lo que fue interpretado como un primer paso para reabrir los canales de comunicación entre ambas partes.

