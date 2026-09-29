Los trasplantes de órganos podrían tener la respuesta a la “fuente de la juventud”, afirman los científicos

Los científicos que analizan los trasplantes descubrieron que los órganos ajustan rápidamente su edad biológica para coincidir con la del cuerpo del receptor después de la cirugía.

El estudio, publicado en Nature, reveló que los corazones de personas mayores trasplantados a receptores más jóvenes mostraban claros signos de rejuvenecimiento biológico, mientras que los corazones más jóvenes trasplantados a cuerpos de personas mayores envejecían a un ritmo acelerado.

“Este brillante estudio está en consonancia con los nuevos avances científicos para comprender el envejecimiento y el efecto de los factores sanguíneos que podrían contener las respuestas a la ‘fuente de la juventud’”, dijo el Dr. Bartley Griffith, cirujano de la Universidad de Maryland que realizó el primer trasplante de corazón de cerdo genéticamente modificado.

open image in gallery Los científicos descubrieron que los corazones trasplantados se adaptan a la edad de su receptor ( AFP/Getty )

Los investigadores pusieron a prueba la teoría inicialmente trasplantando corazones a ratones de tres grupos de edad diferentes.

Entre cuatro y seis meses después de estas cirugías, el análisis de los tejidos de los ratones reveló que la metilación del ADN, un marcador químico clave utilizado para medir el envejecimiento celular, había cambiado radicalmente para reflejar el reloj biológico del organismo huésped.

Para comprobar si las mismas reglas se aplicaban a los seres humanos, el autor principal, Jesse Poganik, y su equipo evaluaron muestras de biopsia de 11 trasplantes de corazón humanos realizados en el Hospital Brigham and Women's de Boston.

Los casos en humanos presentaban diferencias de edad significativas entre donantes y receptores, que oscilaban entre los 8 y los 50 años.

“Lo más destacable es que encontramos exactamente los mismos efectos que observamos en los ratones”, dijo el Dr. Poganik.

El análisis de los registros médicos electrónicos un año después de la cirugía mostró que los parámetros clave, como la frecuencia cardíaca, el grosor muscular y la capacidad de ejercicio, se correspondían más con la edad del receptor que con la edad original del donante.

open image in gallery El doctor Bartley Griffith sugirió que la investigación podría descubrir la “fuente de la juventud” ( Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland )

“Algunas, pero no todas, las medidas funcionales coincidieron con la predicción de que estos corazones envejecidos en individuos más jóvenes funcionaban como si fueran biológicamente más jóvenes, y viceversa”, explicó el Dr. Poganik, y añadió que algunos cambios físicos siguen siendo irreversibles.

Los investigadores confirmaron que, si bien el reloj interno del corazón se modificó, no se produjeron cambios en la edad biológica de los demás órganos circundantes de los receptores.

Los expertos médicos creen ahora que este descubrimiento podría revolucionar no solo la forma en que se asignan los órganos donados, sino también la ciencia del envejecimiento y si este puede revertirse.

Si bien los cirujanos cardíacos se mostraron anteriormente más reacios a trasplantar corazones de donantes mayores a pacientes más jóvenes, estos hallazgos podrían poner en tela de juicio suposiciones clínicas arraigadas durante mucho tiempo.

“¿Habrá ahora una tendencia a utilizar corazones de donantes mayores no solo en receptores de edad avanzada, sino quizás también en pacientes jóvenes que podrían mitigar la senescencia celular avanzada de un órgano envejecido?”, preguntó el Dr. Griffith.

“Este trabajo tiene el potencial de aumentar el uso de corazones de donantes de mayor edad y, probablemente, de todos los órganos para los jóvenes que esperan en las listas de trasplantes. ¡Qué aventura estamos viviendo!”

Traducción de Olivia Gorsin