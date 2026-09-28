Según un nuevo informe, la reina Camila tuvo que intervenir después de que la actual princesa de Gales se distrajera durante una ceremonia de la Orden de la Jarretera.

El episodio ocurrió el 17 de junio de 2019 en la Capilla de San Jorge, en el Castillo de Windsor, donde Camila y Kate, entonces duquesa de Cambridge, asistieron para acompañar a sus respectivos esposos. Entre los invitados también se encontraban la reina Letizia de España y la reina Máxima de los Países Bajos.

La ceremonia tenía especial relevancia para Máxima, ya que su esposo, el rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos, recibiría la Orden de la Jarretera junto con el rey Felipe VI de España.

Durante la procesión, Máxima “distrajo por un momento a Kate”, según informó la revista Hello!. Ambas estaban tan enfrascadas en su conversación que estuvieron a punto de perderse un momento importante de la ceremonia, lo que llevó a Camila a intervenir.

La reina Máxima y Catherine, entonces duquesa de Cambridge, durante la ceremonia de la Orden de la Jarretera en la capilla de San Jorge ( Getty )

Sin embargo, según el informe, Camila intervino a tiempo y consiguió que Kate volviera a prestar atención a la ceremonia.

La entonces duquesa de Cornualles dio un ligero toque en el hombro a Máxima para indicarles que debían mirar al frente mientras pasaba la procesión.

Sophie, actual duquesa de Edimburgo, también regresó rápidamente a su lugar en la fila junto a la reina Letizia de España.

La Orden de la Jarretera, fundada en 1348 por el rey Eduardo III, es la orden de caballería más antigua y prestigiosa del Reino Unido.

La orden cuenta con un máximo de 24 Caballeros y Damas Compañeros, además del monarca y algunos miembros de la familia real. También pueden formar parte de ella monarcas extranjeros, que reciben el título de Caballeros y Damas Extranjeros.

En la ceremonia de 2019, la orden estaba encabezada por la reina Isabel II. Hoy, el rey Carlos III concede estos nombramientos a personas que se destacaron por su servicio público o sus contribuciones al país.

En 2025, el monarca despojó a su hermano Andrew Mountbatten-Windsor de sus honores en la Orden de la Jarretera y la Real Orden Victoriana.

El exduque de York había sido nombrado Caballero Compañero de la Muy Noble Orden de la Jarretera en 2006 y Caballero Gran Cruz de la Real Orden Victoriana en 2011.

Carlos III dispuso que su nombre fuera “borrado” de los registros de ambas órdenes tras las revelaciones sobre sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Traducción de Leticia Zampedri