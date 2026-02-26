Anuncian película sobre el caso de Madeleine McCann, pero su familia no está involucrada

Channel 5 emitirá el primer drama basado en la desaparición de Madeleine McCann, casi 19 años después de que la niña de tres años fuera sustraída de un apartamento vacacional en Praia da Luz, Portugal.

La menor desapareció en mayo de 2007 en un caso que atrajo atención internacional, mientras sus padres, Kate y Gerry McCann, atravesaban una profunda angustia y pedían públicamente que cualquier persona con información se presentara.

En septiembre de ese mismo año, la pareja fue señalada como sospechosa y sometida a interrogatorio por la policía portuguesa; sin embargo, más tarde quedó exonerada al determinarse que no existían pruebas en su contra.

El drama de Channel 5 se centrará en el interrogatorio a Kate McCann, con Laura Bayston —conocida por Killing Eve— interpretando a la ex médica de cabecera en la película, titulada Suspect: Kate McCann. Asimismo, la cadena confirmó a The Independent que los McCann “no participan” en la producción del contenido, aunque “han sido informados sobre la película”, según añadió un vocero.

open image in gallery La película está basada en material oficial de la policía y en testimonios grabados ( Channel 5 )

Aunque la desaparición de Madeleine McCann ha sido abordada en numerosos documentales a lo largo de los años, esta será la primera vez que la historia se lleve a la ficción.

En un comunicado, Channel 5 señaló que el drama “explora el periodo en el que se difundieron a la prensa pruebas defectuosas contra los McCann, lo que cambió la narrativa mediática global y creó una falsa percepción en redes sociales que persiste hasta hoy”.

Asimismo, la cadena destacó que Laura Bayston ofrece una “interpretación cruda y visceral” de una madre que debe mantener la fe en que su hija será encontrada, pese a múltiples obstáculos.

En la misma línea, el editor comisionado Dan Louw afirmó que esta magnífica película va donde las cámaras “no pudieron entrar”, detrás de las puertas cerradas de la sala de interrogatorios, para crear un drama profundamente conmovedor a partir de pruebas documentales.

“Suspect: Kate McCann es una de las películas más tensas, conmovedoras e impactantes que verán este año”.

La búsqueda de Madeleine McCann continúa. El año pasado, Kate McCann evocó el momento en que su hija desapareció al respaldar la campaña SafeCall de The Independent, que busca financiar un servicio gratuito y disponible las 24 horas para atender a los 72,000 niños que desaparecen cada año en el Reino Unido.

open image in gallery Kate McCann observa un cartel con la imagen de su hija durante una conferencia de prensa el 6 de junio de 2007 en Berlín, Alemania, tras la desaparición de Madeleine McCann ( Getty )

“No suelo hablar de los detalles, pero no porque se desvanezcan; siguen viviendo en silencio contigo, cada día. Hay experiencias que nunca se van: simplemente aprendes a llevarlas”, escribió.

Asimismo, señaló que cada vez que escucha sobre un joven que se siente vulnerable, asustado o en riesgo, se siente muy conmovida, pues reconoce el miedo, el agotamiento y el frágil equilibrio entre la esperanza y el desgarro con el que las familias viven a diario, razón por la cual considera que el servicio SafeCall es tan importante.

El principal sospechoso en la desaparición de Madeleine McCann es el alemán Christian Brueckner, quien el año pasado fue liberado tras cumplir una condena de siete años por la violación de una mujer en 2005 en el Algarve, la región portuguesa donde la niña desapareció.

La película de Channel 5 forma parte de una miniserie de dos episodios. El segundo, con el título provisional Suspect: The Road Rage Killer, examina el caso de 1996 de Tracie Andrews, quien mató a su prometido tras una discusión en su automóvil.

Traducción de Leticia Zampedri