Archivos de Epstein: publican foto de Stephen Hawking tomando cócteles junto a mujeres en bikini

Una fotografía del fallecido científico Stephen Hawking relajándose en una tumbona junto a mujeres en bikini ha sido revelada en los archivos de Jeffrey Epstein.

En la imagen, sin fecha, se ve al físico teórico británico de fama mundial recostado, con un cóctel en la mano. La bebida es sostenida por una de las dos mujeres. Se entiende que eran sus cuidadoras de larga data en el Reino Unido, ya que necesitaba atención las 24 horas del día.

El profesor Hawking, cuyo trabajo pionero sobre los agujeros negros y la relatividad general en el universo revolucionó la cosmología moderna, murió en 2018, a los 76 años, después de vivir con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) durante más de 55 años.

La fotografía, incluida en los documentos publicados por el Departamento de Justicia de EE. UU. en medio de su investigación sobre el delincuente sexual Epstein, fue tomada en 2006 durante un simposio científico celebrado en el Hotel Ritz Carlton de la isla de Santo Tomás, en las Islas Vírgenes de EE. UU., en el que el profesor Hawking pronunció un discurso sobre cosmología cuántica.

El nombre del profesor Hawking aparece cientos de veces en los archivos de Epstein, aunque el mero hecho de que se le identifique en los documentos no indica que haya cometido delito alguno.

795254 copia ( Departamento de Justicia de EE. UU. )

El profesor Hawking ha sido visto anteriormente en fotografías tomadas en la isla caribeña de Epstein, aunque no hay constancia de que existan imágenes de él y el pederasta convicto juntos.

Fue uno de los 21 científicos que visitaron Santo Tomás y la isla privada de 30 hectáreas de Epstein, Little Saint James, para asistir a un acto científico.

Según la Fundación Jeffrey Epstein VI, en 2012, los invitados se reunieron para “debatir, relajarse en la playa y hacer una excursión a la cercana isla privada de retiro” durante el evento “para determinar cuál [era] el consenso, si lo [había], para definir la gravedad”.

De acuerdo con los documentos, Epstein pidió a su cómplice Ghislaine Maxwell que ofreciera una recompensa económica a los amigos de su acusadora Virginia Giuffre. El difunto financiero quería que le ayudaran a impugnar la acusación de Giuffre de que Stephen Hawking había participado en una orgía con menores de edad.

Al parecer, se modificó un submarino para que el profesor Hawking pudiera acceder a él ( Departamento de Justicia de EE. UU. )

Una fotografía publicada en 2015 mostraba al profesor Hawking en su silla de ruedas en una cena al aire libre en Little Saint James con varias personas más.

Otra imagen muestra al cosmólogo en un submarino, haciendo un recorrido por el fondo marino de la isla.

Al parecer, Epstein había modificado la nave submarina para que el profesor Hawking pudiera entrar en ella.

Un portavoz de la familia Hawking dijo: “El profesor Hawking hizo algunas de las mayores contribuciones a la física del siglo XX, al tiempo que era el superviviente más antiguo conocido de ELA, una dolencia debilitante que le hizo depender de un respirador, un sintetizador de voz, una silla de ruedas y atención médica las 24 horas del día. Cualquier insinuación de conducta inapropiada por su parte es errónea y descabellada en extremo”.

Este artículo fue modificado el 25 de febrero de 2026 para incluir la declaración del portavoz de la familia Hawking.

Traducción de Sara Pignatiello