El expríncipe Andrés, cuyo nombre completo es Andrew Mountbatten-Windsor, fue arrestado bajo sospecha de conducta indebida en un cargo público y, tras ello, se le habría ordenado no montar a caballo. Según informó The Sun, asesores reales le habrían advertido que sería “una mala imagen” que se lo viera disfrutando de esa actividad mientras enfrenta una investigación policial.

El duque fue arrestado por la Policía de Thames Valley el jueves pasado, el mismo día en que cumplió 66 años, tras lo cual permaneció 11 horas bajo interrogatorio antes de quedar en libertad y regresar a su residencia en Wood Farm, situada dentro de la finca de Sandringham. Además, se lo acusa de haber compartido información confidencial con Jeffrey Epstein mientras ejercía como enviado comercial del Reino Unido.

Una fuente declaró a The Sun que, desde su arresto la semana pasada, le han ordenado no montar a caballo porque se considera que sería una mala imagen. Según explicó, no creen que deba ser visto sonriendo y disfrutando sobre su caballo como lo hacía en Windsor. “Pero era de las pocas cosas que disfrutaba hacer, así que ¿qué se supone que hará ahora con su tiempo?”, concluyó.

open image in gallery Al expríncipe le advirtieron que evitara montar a caballo ( Reuters )

Las supuestas restricciones representarían un golpe para el príncipe Andrew, conocido por su afición a la equitación y a quien se le vio montar a caballo incluso después de que el año pasado le retiraran sus títulos. No obstante, desde el Palacio de Buckingham declinaron hacer comentarios al respecto.

En paralelo, el gobierno británico se prepara para publicar archivos relacionados con su nombramiento como enviado comercial, luego de que los diputados aprobaran por unanimidad una moción de los Demócratas Liberales para hacer públicos los documentos. La iniciativa contempla los procesos de revisión y cualquier correspondencia de Peter Mandelson relativa al cargo que ocupó entre 2001 y 2011.

Asimismo, Lord Mandelson fue arrestado el lunes bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, tras acusaciones similares de haber compartido información sensible con Jeffrey Epstein durante su etapa como secretario de Negocios.

open image in gallery El expríncipe fue enviado comercial entre 2001 y 2011 ( AP )

En la Cámara de los Comunes, diputados de todos los partidos hicieron fila el martes para reprender al expríncipe Andrés, y el ministro conservador Alex Burghart afirmó que era posible identificar la “mano de Jeffrey Epstein” en su nombramiento para el cargo en 2001. A su vez, el ministro de Comercio del gobierno de Keir Starmer, Chris Bryant, lo describió como un “hombre grosero, arrogante y con sentimiento de privilegio”, embarcado en una “constante campaña de autopromoción y enriquecimiento personal”.

Por su parte, Monica Harding, diputada por Esher and Walton, señaló ante la Cámara que el expríncipe se mantuvo en el cargo durante una década pese a tener una “reputación que ya lo precedía”, mientras que las preocupaciones al respecto eran desestimadas o recibidas con indiferencia.

open image in gallery El gobierno publicará los archivos que detallan el nombramiento del expríncipe como enviado comercial ( House of Commons/UK Parliament )

Antes de dedicarse a la política, Monica Harding trabajó como directora de comunicaciones en el British Council, institución que Mountbatten-Windsor visitó cuando ejercía como enviado comercial.

La diputada declaró que, antes de su llegada, altos funcionarios tanto de la embajada como del British Council ponían los ojos en blanco porque su reputación lo precedía. Según afirmó, le dijeron que se trataba de un ejercicio de contención, ya que las misiones en el extranjero temían exponerlo por si decía algo inapropiado, pues lo consideraban arrogante y poco conocedor de los detalles de su encargo. En ese sentido, añadió que, en lugar de esperar su visita como una oportunidad para promocionar a Gran Bretaña, se pensaba que podía “causar daño”.

Por su parte, Mountbatten-Windsor negó de forma categórica haber cometido irregularidades en relación con Epstein, aunque no se ha pronunciado sobre los acontecimientos más recientes.

open image in gallery La policía concluyó anoche el registro de la antigua residencia del expríncipe ( Reuters )

La policía informó el martes por la noche que los agentes concluyeron el registro de su antigua residencia, Royal Lodge, en Berkshire, tras casi una semana de operativo relacionado con las acusaciones.

Al respecto, el subdirector jefe de la Policía de Thames Valley, Oliver Wright, señaló que los efectivos ya se habían retirado del lugar y que con ello finalizaba la actividad de búsqueda iniciada tras el arresto, el jueves, de un hombre de unos sesenta años procedente de Norfolk. Asimismo, indicó que comprenden el gran interés público en el caso y que la investigación continúa en curso.

No obstante, subrayó que es importante que los investigadores dispongan del tiempo y el espacio necesarios para avanzar en su trabajo. “Ofreceremos actualizaciones cuando corresponda, aunque es poco probable que eso ocurra en el corto plazo”, concluyó.

Traducción de Leticia Zampedri