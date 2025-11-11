El principal sospechoso en la desaparición de Madeleine McCann en 2007 podrá salir de Alemania, según lo dictaminó un tribunal superior del país.

La decisión anula una de las condiciones impuestas cuando el ciudadano alemán, identificado por los medios como Christian Brückner, fue liberado tras cumplir una condena por la violación de una mujer estadounidense de edad avanzada en Portugal.

Brückner fue puesto en libertad a mediados de septiembre y, en ese momento, un tribunal de Hildesheim le impuso restricciones por cinco años: debía portar un brazalete electrónico, presentarse regularmente ante los servicios de libertad condicional y permanecer en territorio alemán.

Este lunes, el tribunal regional superior de Celle confirmó la mayoría de esas condiciones, pero revocó la obligación de residir en Alemania.

La corte argumentó que esa medida violaba el derecho a la libre circulación dentro de los países que integran la Unión Europea.

El abogado Friedrich Fuelscher abandona una prisión alemana en un automóvil negro que transporta a Christian Brückner, sospechoso de la desaparición en 2007 de la niña británica Madeleine McCann, quien va sentado en el asiento trasero, oculto tras vidrios polarizados ( AP )

El tribunal añadió que, en principio, sería posible imponer una prohibición temporal para que el acusado no abandone Alemania, por ejemplo, para “organizar asuntos técnicos”, o restringir su entrada a determinadas regiones, pero aclaró que será el tribunal inferior de Hildesheim quien deberá decidir qué medidas aplicar exactamente.

En junio de 2020, fiscales alemanes confirmaron que el hombre estaba siendo investigado bajo sospecha de asesinato en relación con la desaparición de Madeleine McCann, ocurrida en un complejo turístico en Praia da Luz, Portugal. En ese momento, afirmaron que presumían que la niña había muerto.

Desde entonces, la policía ha realizado más registros en Portugal, país donde el sospechoso vivió durante varios años. Sin embargo, el hombre, quien ha negado cualquier implicación en la desaparición de la niña de tres años, no ha sido acusado formalmente en el caso.

Las autoridades confirmaron que la investigación sigue activa y no se ha visto afectada por su liberación.

El abogado del sospechoso, Friedrich Fülscher, declaró que, de existir pruebas suficientes, ya se habrían presentado cargos contra su cliente hace tiempo.

En una breve publicación de GoFundMe que estuvo activa a principios de noviembre, Christian Brückner solicitó miles de libras para poder salir de Alemania y trasladarse a un país que no tenga acuerdo de extradición con la Oficina Federal de Policía Criminal alemana, según reveló The Telegraph.

El objetivo sería evitar una posible extradición futura en caso de que se presenten nuevos cargos en su contra.

Aunque no está claro a qué país planea mudarse, su abogado mencionó anteriormente a Surinam, en América del Sur, como una posible opción, según declaraciones recogidas por The Mirror.

Traducción de Leticia Zampedri