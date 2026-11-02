Un aventurero británico que lleva recorriendo el mundo a pie desde 1998 regresó a su ciudad natal de Hull, en Inglaterra, después de cruzar el puente Humber en medio de una espesa niebla.

Karl Bushby, quien comenzó su extraordinaria travesía en Chile hace 28 años, se mostró “abrumado” por la multitud que se congregó en el puente para recibirlo durante la etapa final de su recorrido de casi 49.900 kilómetros.

“Estoy abrumado”, declaró el domingo a BBC Radio Humberside.

“Y todavía ni siquiera llegamos a casa”, añadió, en referencia a sí mismo y a su carrito, al que bautizó como La Bestia y que ha empujado durante casi tres décadas.

“Este es mi Wilson”, bromeó, en alusión al balón de voleibol con el que conversaba el personaje de Tom Hanks en la película Náufrago.

open image in gallery Karl Bushby comenzó su épica travesía en Chile hace 28 años ( Getty )

“No soy más que un vagabundo empujando un carrito de supermercado y, de repente, me encuentro con todo esto”, comentó mientras señalaba a las personas reunidas en el puente.

Bushby explicó que el puente Humber tiene un significado especial para él, pues siempre lo consideró un lugar emblemático y un símbolo de su regreso a casa.

El exparacaidista de 57 años recorrió 29 países siguiendo una serie de reglas que él mismo estableció: no utilizar medios de transporte y no regresar a su hogar hasta haber completado el desafío.

Durante su aventura, atravesó a pie el Tapón del Darién en plena intensificación de los enfrentamientos entre el Gobierno colombiano y las guerrillas marxistas. También realizó la primera travesía a pie documentada del estrecho de Bering de este a oeste y se convirtió en la primera persona en nadar unos 296 kilómetros a través del mar Caspio.

El año pasado llegó a Europa y, el mes pasado, alcanzó el canal de la Mancha.

Bushby tenía previsto completar oficialmente su aventura el lunes, cuando lo recibirían en Hull su madre, su hijo y su nieta.

open image in gallery El exparacaidista ha recorrido un total de 50.000 kilómetros a través de 29 países ( Getty )

El 5 de octubre, el aventurero cruzó a nado el canal de la Mancha y llegó a Shakespeare Beach, al sur de Dover. En un principio, había planeado atravesar a pie el Eurotúnel, pero su solicitud fue rechazada por motivos de seguridad y trabajos de mantenimiento.

Sin embargo, conseguir autorización para cruzar el canal a nado tampoco fue sencillo, ya que las autoridades francesas suelen permitir que estas travesías comiencen desde el Reino Unido, y no desde Francia.

Por ello, Bushby tuvo que obtener un permiso especial del Gobierno francés y coordinar la operación con los guardacostas de ambos países. Por razones de seguridad, mantuvo en reserva la fecha exacta del cruce.

Después de pasar 20 horas en el agua durante una travesía de tres días marcada por fuertes vientos, finalmente alcanzó la costa británica, donde lo esperaban su padre, sus hermanos y varios amigos.

“Es una sensación maravillosa volver a sentir suelo británico bajo mis pies después de tantos años”, declaró a ITV News.

“No ha sido fácil, y esa es precisamente parte de la cuestión: demostrarme que soy capaz de mucho más de lo que creo. Todos podemos conseguir mucho más de lo que jamás imaginamos”, añadió.

open image in gallery Cuando emprendió su viaje en 1998, Karl Bushby esperaba que la travesía durara solo 12 años ( Getty )

A lo largo del recorrido, Bushby enfrentó numerosos obstáculos, entre ellos restricciones migratorias, la crisis financiera de 2008, que le hizo perder a sus patrocinadores, y la pandemia de covid-19, que provocó confinamientos e incertidumbre geopolítica.

Su extraordinaria aventura, conocida como Expedición Goliat, comenzó después de que pasara 12 años en el Ejército británico.

Según explicó a The Times, todo surgió de una pregunta aparentemente sencilla sobre hasta dónde podía llegar caminando, que terminó convirtiéndose en la idea de trazar “una línea ridícula desde el Reino Unido hasta el extremo sur de Sudamérica”.

Cuando salió de la casa de su madre hace 28 años, calculaba que el viaje duraría apenas 12.

Traducción de Leticia Zampedri