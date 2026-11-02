CEO de Ryanair prevé alzas de hasta 20% en tarifas aéreas en Europa en 2027

El director general de Ryanair prevé que los precios de los boletos de avión en Europa podrían subir hasta 20% el próximo año, mientras continúa el conflicto en Oriente Medio.

“Así que nos encaminamos hacia 2027 con precios del petróleo mucho más altos... Creo que eso se va a trasladar a tarifas aéreas significativamente más elevadas”, declaró Michael O’Leary en una entrevista el lunes en CNBC.

El precio del combustible para aviones ha sido extremadamente volátil después de que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán.

Durante la guerra, el combustible para aviones ha subido incluso más rápido que el petróleo, lo que refleja tanto el aumento del precio del crudo como la escasez de suministros del combustible refinado, que es uno de los mayores gastos operativos de las aerolíneas. Las compañías han recortado algunos vuelos menos rentables y han aumentado las tarifas y las comisiones por equipaje, aunque las principales aerolíneas de Estados Unidos señalaron que el mayor ingreso por pasajeros al principio solo cubrió una parte de sus disparados costos de combustible.

A nivel mundial, el combustible para aviones promediaba en 99 dólares por barril el 27 de febrero, un día antes de que comenzara la guerra, según el Jet Fuel Price Monitor de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Los precios se duplicaron hasta 209 dólares a inicios de abril, bajaron durante casi tres meses y alcanzaron 195 dólares por barril a mediados de septiembre, indicó la IATA, al citar datos de S&P Global Energy Platts. El precio promedio mundial del combustible para aviones actualmente ronda los 196 dólares por barril.

Dado que el diésel y el combustible para aviones son productos estrechamente relacionados que compiten por espacio en las refinerías, la escasez de uno puede ejercer presión adicional sobre el precio y la disponibilidad del otro.

La IATA prevé que el combustible representará casi un tercio de los gastos operativos de las aerolíneas este año, frente a una cuarta parte en 2025.

Ryanair no cree que las tarifas de corta distancia en Europa compensen los aumentos previstos en su factura de combustible para el próximo año, por lo que está revisando sus costos y dijo que podría recurrir a congelaciones temporales de salarios, reducir las proporciones de tripulación y usar más inteligencia artificial para lograr mayor productividad en funciones administrativas y de apoyo. __________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.