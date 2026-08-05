¿Qué lugar ocupa el nuevo bebé de la princesa Eugenia en la línea de sucesión al trono británico?

La princesa Eugenia anunció el nacimiento de su hija.

Eugenia, hija del príncipe Andrés, confirmó el martes a través de Instagram el nacimiento de su tercer hijo.

Según informó el Palacio de Buckingham, la princesa dio a luz el lunes por la noche en un hospital de Lisboa, Portugal.

La princesa y su esposo, Jack Brooksbank, se tomarán un tiempo antes de elegir el nombre de la bebé.

En una breve publicación, Eugenia escribió: “¡Jack y yo estamos muy emocionados de anunciar la llegada de nuestra niña Brooksbank!”.

“Estamos locamente enamorados de nuestra hija”.

open image in gallery La princesa Eugenia anunció el nacimiento de su tercer hijo el martes a través de Instagram ( Jack Brooksbank/Buckingham Palace )

La recién nacida es la quinta nieta de los exduques de York, el príncipe Andrés y Sarah Ferguson. Su nacimiento se produce después del de Athena Mapelli Mozzi, hija de la princesa Beatriz, que nació en enero del año pasado.

Con la llegada de la bebé, que se suma a sus hermanos August y Ernest, surge la pregunta: ¿qué lugar ocupa en la línea de sucesión al trono británico?

1. Príncipe William, príncipe de Gales

El príncipe William, de 44 años, ocupa el primer lugar en la línea de sucesión al trono británico desde que su padre se convirtió en rey.

Antes ostentaba el título de duque de Cambridge, pero pasó a ser príncipe de Gales tras la muerte de la reina Isabel II. Es el hijo mayor del rey Carlos III y, cuando ascienda al trono, su esposa, Kate, princesa de Gales, será reina consorte.

open image in gallery El príncipe William, de 44 años, es el primero en la línea de sucesión al trono británico ( Getty )

2. Príncipe George

El príncipe George, hijo mayor del príncipe William y de la princesa Kate, ocupa el segundo lugar en la línea de sucesión al trono.

El joven, de 13 años, será conocido como George VII cuando se convierta en rey. Mientras tanto, sus padres buscan que tenga una infancia lo más normal posible.

3. Princesa Charlotte

Gracias a la reforma de la Ley de Sucesión a la Corona aprobada en 2013, que establece que el hijo mayor conserva la prioridad en la sucesión sin importar su sexo, la princesa Charlotte, de 11 años, ocupa el tercer lugar en la línea de sucesión, detrás de su hermano George.

Antes de ese cambio, su hermano menor, el príncipe Louis, la habría superado únicamente por ser hombre. Si George tiene hijos en el futuro, ellos pasarán a ocupar un lugar detrás de él en la línea de sucesión.

4. Príncipe Louis

El príncipe Louis, de 8 años y tercer hijo del príncipe William y de la princesa Kate, ocupa actualmente el cuarto lugar en la línea de sucesión al trono, detrás de sus dos hermanos mayores.

5. Príncipe Harry

Como segundo hijo del rey Carlos III y de la fallecida princesa Diana, el príncipe Harry, de 41 años, ocupa el quinto lugar en la línea de sucesión, después de su hermano, sus sobrinos y su sobrina.

Su esposa, Meghan Markle, no forma parte de la línea de sucesión, como ocurre con Kate, princesa de Gales. Sin embargo, sus dos hijos sí están incluidos.

open image in gallery El príncipe Harry, fotografiado junto a Meghan Markle, ocupa el quinto lugar en la línea de sucesión al trono británico ( AFP/Getty )

6. Príncipe Archie Mountbatten-Windsor

Archie Mountbatten-Windsor, de 7 años, es el hijo mayor del príncipe Harry y Meghan Markle, duques de Sussex. Actualmente ocupa el sexto lugar en la línea de sucesión al trono británico, detrás de su padre, su tío y sus primos.

7. Princesa Lilibet Mountbatten-Windsor

Lilibet Mountbatten-Windsor, de 5 años, es la segunda hija de los duques de Sussex y ocupa el séptimo lugar en la línea de sucesión al trono.

Su nombre rinde homenaje al apodo con el que la familia real conocía a la fallecida reina Isabel II, mientras que su segundo nombre, Diana, honra a la madre del príncipe Harry.

8. Príncipe Andrés

El príncipe Andrés, de 66 años, es el tercer hijo de la reina Isabel II y hermano menor del rey Carlos III. Aunque dejó de desempeñar funciones oficiales como miembro activo de la familia real y perdió sus títulos militares y patronazgos reales, ocupa el octavo lugar en la línea de sucesión al trono.

9. Princesa Beatriz de York

La princesa Beatriz, de 37 años e hija del príncipe Andrés, ocupa el noveno lugar en la línea de sucesión al trono británico.

open image in gallery La princesa Beatriz, quien tiene dos hijos ( AFP/Getty )

10. Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi

Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi, de 4 años, hija de la princesa Beatriz y de su esposo, Edoardo Mapelli Mozzi, ocupa el décimo lugar en la línea de sucesión al trono.

11. Athena Mapelli Mozzi

Athena Mapelli Mozzi, de 1 año y segunda hija de la princesa Beatriz, ocupa el undécimo lugar en la línea de sucesión al trono.

12. Princesa Eugenia de York

La princesa Eugenia de York, de 36 años y hermana menor de la princesa Beatriz, ocupa el duodécimo lugar en la línea de sucesión al trono británico.

open image in gallery La princesa Eugenia y su esposo, Jack Brooksbank, son padres de tres hijos ( PA Archive )

13. August Brooksbank

August Brooksbank, de 5 años, hijo de la princesa Eugenia y de su esposo, Jack Brooksbank, ocupa el decimotercer lugar en la línea de sucesión al trono.

14. Ernest Brooksbank

Ernest Brooksbank, nacido en mayo de 2023, sigue a su hermano mayor, August, y ocupa el decimocuarto lugar en la línea de sucesión al trono.

15. La tercera hija de la princesa Eugenia

La tercera hija de la princesa Eugenia, nacida el lunes 3 de agosto de 2026 a las 18:20 en un hospital de Lisboa, Portugal, ocupa el decimoquinto lugar en la línea de sucesión al trono.

16. Príncipe Eduardo, duque de Edimburgo

Después de las princesas de York y de sus hijos, el siguiente en la línea de sucesión es el príncipe Eduardo, duque de Edimburgo. El hermano menor del rey Carlos III, de 61 años, ocupa actualmente el decimosexto lugar en la línea de sucesión al trono.

open image in gallery El príncipe Eduardo, duque de Edimburgo, tiene 61 años ( Getty )

17. James Mountbatten-Windsor, conde de Wessex

James Mountbatten-Windsor, conde de Wessex e hijo menor del príncipe Eduardo, ocupa el decimoséptimo lugar en la línea de sucesión al trono. El joven, de 18 años, es el nieto menor de la reina Isabel II.

18. Lady Louise Mountbatten-Windsor

Lady Louise Mountbatten-Windsor, de 22 años y hermana mayor de James, ocupa el decimoctavo lugar en la línea de sucesión al trono.

19. La princesa Ana

La princesa Ana, de 75 años y conocida como la Princesa Real, ocupa el decimonoveno lugar en la línea de sucesión al trono británico.

open image in gallery La princesa Ana es la decimonovena en la línea de sucesión al trono británico ( Getty )

20. Peter Phillips

Peter Phillips, de 48 años e hijo de la princesa Ana, ocupa el vigésimo lugar en la línea de sucesión al trono británico.

21. Savannah Phillips

Savannah Phillips, de 15 años e hija mayor de Peter Phillips, ocupa el vigesimoprimer lugar en la línea de sucesión al trono.

22. Isla Phillips

Isla Phillips, de 14 años y nieta menor de la princesa Ana, ocupa el vigesimosegundo lugar en la línea de sucesión al trono británico.

23. Zara Tindall

Zara Tindall, de 45 años e hija de la princesa Ana, ocupa el vigesimotercer lugar en la línea de sucesión al trono británico. Es una de las nietas de la fallecida reina Isabel II.

Traducción de Leticia Zampedri