Los integrantes de un espectáculo de striptease al estilo de Magic Mike criticaron duramente al Ayuntamiento de Swansea, en Gales, después de que se les informara que su presentación no podría realizarse por considerarla “demasiado subida de tono”.

Magic Men Australia, que actualmente realiza una gira mundial, tenía previsto presentarse el viernes por la noche en el Brangwyn Hall de Swansea. Sin embargo, el líder del grupo, William Parfitt, reveló que el espectáculo había sido cancelado aproximadamente una semana antes, una decisión que tomó por sorpresa a los artistas.

En declaraciones a la BBC, Parfitt aseguró que los responsables del recinto solo le ofrecieron una explicación “vaga” sobre los motivos de la cancelación. Además, afirmó que ni la administración del lugar ni el ayuntamiento se comunicaron directamente con él para notificarle la decisión.

open image in gallery Magic Men Australia tenía previsto presentarse en Swansea el viernes por la noche ( William Parfitt )

En un comunicado enviado a la BBC, el Ayuntamiento de Swansea se disculpó por las molestias ocasionadas, pero explicó que el espectáculo había sido cancelado después de recibir una serie de quejas y preocupaciones sobre su contenido.

Parfitt cuestionó la decisión en una publicación de Instagram, en la que preguntó con ironía: “¿Demasiado subido de tono… o no lo suficiente?”.

“Lo siento, Swansea. Lamentablemente, cancelaron nuestro espectáculo en Gales. No podremos presentarnos el viernes por la noche porque, al parecer, consideran que nuestro espectáculo es demasiado subido de tono”, expresó.

open image in gallery William Parfitt, figura principal del espectáculo Magic Men Australia ( William Parfitt )

Sin embargo, Parfitt ofreció a quienes habían comprado entradas la posibilidad de asistir a otra de las presentaciones del grupo en el Reino Unido, además de recibir acceso VIP.

“Ustedes pueden decidir por sí mismos si nuestro espectáculo es demasiado subido de tono”, afirmó. “Nunca imaginé que nos cancelarían en Gales por ese motivo”.

Magic Men Australia se promociona como “la mejor experiencia” para una noche de chicas y el espectáculo de striptease masculino número uno del mundo.

Según informó la BBC, Parfitt calificó la decisión de “muy decepcionante”, tanto para los integrantes del equipo, que habían dedicado “mucho tiempo y dinero a los preparativos”, como para “los cientos de mujeres que esperaban asistir”.

Los organizadores ya se habrían puesto en contacto con quienes compraron entradas para ofrecerles un reembolso completo.

The Independent se puso en contacto con el Ayuntamiento de Swansea para solicitar comentarios al respecto.

Traducción de Leticia Zampedri