Karl Bushby regresa a casa en Inglaterra tras completar caminata de 28 años por el mundo

Karl Bushby completó su odisea de 28 años de caminar alrededor del mundo al regresar el lunes a la casa de su madre en el norte de Inglaterra. Bushby abrazó a su madre, Angela, visiblemente emocionada, afuera de su casa adosada en Hull, de donde se fue en 1998.

Estaban rodeados de periodistas, un equipo de filmación de un documental y una gran multitud afuera de la vivienda, donde había colgaba una pancarta que decía: “Bienvenido a casa hijo”.

Bushby era un exparacaidista de 29 años cuando se marchó de la casa rumbo a una base de la Real Fuerza Aérea cerca de Oxford y tomó un vuelo a Sudamérica. Regresó con 57 años, más blando, más canoso y curtido por el clima, pero con mucha más experiencia del mundo.

“Dicen que hace falta un pueblo, pero literalmente hizo falta un mundo para traerme hasta aquí”, manifestó Bushby. “La bondad de desconocidos, tantísimos, desde personas hasta Estados nación, para traerme de vuelta hoy. No hice esto solo. Hubo un gran equipo. El equipo más grande. La Tierra”.

Bushby partió de Punta Arenas, Chile, el 1 de noviembre de 1998, y caminó 50.000 kilómetros (31.000 millas) por cuatro continentes y 30 países para volver a casa. Se abrió paso sobre hielo cambiante en el estrecho de Bering y nadó por el mar Caspio y el canal de la Mancha para evitar tomar un barco o un avión —o cualquier transporte— que lo llevara.

En el tramo final del viaje, imágenes grabadas desde un helicóptero mostraron a Bushby rodeado de simpatizantes mientras empujaba su carrito hacia casa, después de haber recibido antes una bienvenida de héroe en el Ayuntamiento.

“Perdón por hacerlos esperar”, bromeó con la multitud en el centro de la ciudad. “¿Eso es todo, ya terminó?”.

La idea empezó con una tarjeta de cumpleaños de su padre

Tenía sed de aventura, pero su misión tomó forma hasta que su padre, Keith, le envió una tarjeta de cumpleaños a mediados de los años 90. Su padre, también veterano del ejército, mencionó una discusión entre sus compañeros de fuerzas especiales sobre la posibilidad de caminar de Londres a Nueva York por el puente terrestre de Bering, que algunos científicos creen que fue utilizado por los primeros humanos para migrar de Asia a las Américas en una época en que el nivel del mar era más bajo.

Selvas peligrosas, desiertos abrasadores y tundra congelada lo frenaron, pero la burocracia y los trámites a menudo detuvieron su aventura durante largos periodos.

Bushby calculó al principio que la distancia podía cubrirse en unos cinco años, pero sabía que eso no era realista.

“A eso le echas encima un balde entero de realidad”, comentó. “Sospechábamos que serían 12 años o más. Y ese ‘o más’ era un ‘o más’ grande. Pero ni en nuestros sueños más descabellados habríamos imaginado 28 años”.

Evitó la guerra en el peligroso Tapón del Darién, la selva agreste sin carreteras —con jungla, selva tropical y montañas— entre Sudamérica y Centroamérica en 2001, y luego fue encarcelado durante 18 días tras cruzar una zona fronteriza restringida en Panamá.

Una larga travesía por Rusia

Después de ser evacuado por aire a un lugar seguro durante el cruce de 90 kilómetros (56 millas) del estrecho de Bering en 2006 junto con el aventurero estadounidense Dimitry Kieffer, volvieron a intentarlo y tuvieron un tenso encuentro con un oso polar, sobrevivieron a caídas casi mortales en aguas heladas y estuvieron a punto de perder todos sus suministros cuando sus trineos se hundieron en el mar. Tras lograr el inusual cruce, ambos fueron encarcelados y afrontaron la deportación por entrar ilegalmente en Rusia.

A Bushby le tomó casi 10 años abrirse camino por Rusia a trompicones debido a problemas con las visas y al clima, que solo permitía viajar unos pocos meses al año. Cuando Rusia le negó una visa en 2012, Bushby caminó en señal de protesta desde Los Ángeles hasta la embajada de Rusia en Washington, D.C., lo que finalmente llevó a que obtuviera la documentación adecuada.

Bushby planeaba reunirse con su familia, incluido su hijo, Adam, a quien solo ha visto unas pocas veces durante el viaje. Se espera que se reúna por primera vez a su nieta de 12 años.

Luego se dispuso a empujar su carrito de dos ruedas en los últimos pasos a través de Hull y reunirse con su madre, Angela, a quien no veía desde hacía una década.

“Ha sido una semana de ‘últimos’”, le dijo Bushby a la multitud. “El último día en la tienda. El último día en la carretera. Después de 28 años no se puede pedir más que esto. Estos son los últimos de los últimos pasos hasta la casa de mi madre”.

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Melley informó desde Londres.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.