La madre de Jay Slater reveló que él envió un último mensaje por redes sociales a un amigo poco antes de caer y morir en un barranco remoto en Tenerife.

El mensaje de Snapchat del joven de 19 años fue descubierto solo después de que su madre, Debbie Duncan, lograra acceder a su cuenta al recuperar su iPhone.

En un nuevo documental de Channel 4, ella recordó que el mensaje fue recibido por su amigo Bradley Geoghegan, quien quedó perturbado por el contenido.

Relató: “Cuando iniciamos sesión en el Snapchat de Jay, había un mensaje sin enviar para Brad. El mensaje estaba ahí, como flotando, y luego finalmente se envió a Brad, lo cual lo asustó”.

Su madre, Debbie Duncan, descubrió el mensaje de Snapchat tras acceder a su cuenta ( Supplied )

“Me escribió de inmediato: ‘¿Estás usando el teléfono de Jay?’. Le respondí: ‘Sí, acabamos de entrar a su Snapchat’. Entonces me dijo: ‘Acabo de recibir un mensaje de Jay’. Era el último que envió. El mensaje decía: ‘Escucha, no voy a lograrlo’. Es como si supiera que no iba a salir con vida”.

El joven, originario de Lancashire, había viajado a la isla española de Tenerife el pasado junio para asistir al festival New Rave Generation junto a dos amigos.

Su cuerpo fue encontrado cerca del pueblo de Masca ( PA )

En la madrugada del 17 de junio, salió de la discoteca Papagayo tras conocer a dos hombres mayores del este de Londres y viajó unos 48 kilómetros con ellos hasta su Airbnb en la remota zona de Masca.

A las 6:22 a. m., compartió su ubicación por Snapchat con sus amigos, antes de enviar un último video desde el exterior del Airbnb a las 7:21 a. m.

En otros mensajes, envió un video diciendo que “acababa de agarrar un rolly de 12 mil”, en referencia a un Rolex robado, y afirmó haber tomado dos cuchillos “por si se armaba algo”. Sin embargo, el forense determinó que estos mensajes no eran relevantes y probablemente eran solo una forma de presumir.

Según su reloj inteligente, salió del Airbnb a las 8:00 a.m. y tomó hacia la derecha en dirección a las montañas. Minutos después, llamó a su amigo Bradley para decirle que intentaba volver a pie.

Jay habló con su amiga Lucy Law para decirle que su teléfono tenía 1 % de batería y que estaba perdido ( Lucy Mae Law/Instagram )

A las 8:32 a. m., Jay llamó a su amiga Lucy Law para decirle que necesitaba agua, que tenía miedo y que se había cortado la pierna con un cactus. La última llamada, de 22 segundos, ocurrió a las 8:50 a. m., cuando le dijo que su teléfono estaba al 1 %, que estaba perdido y que lo único que veía eran montañas.

Al recordar el momento en que le informaron que su hijo estaba desaparecido, Debbie Duncan contó a The Times que recibió una llamada de Lucy alrededor de las 3:30 p. m., y que en ese instante las piernas se le volvieron de “gelatina”.

La familia decidió viajar de inmediato a Tenerife. Poco después, Debbie Duncan recibió un mensaje anónimo por WhatsApp que decía: “Te doy una advertencia. Tu hijo no va a volver. Me debe mucho dinero”.

En las semanas siguientes, la desaparición de Jay se convirtió en el centro de conspiraciones alimentadas por redes sociales: la familia recibió bromas de mal gusto, mensajes crueles y acusaciones de que Jay seguía vivo y estaba siendo torturado.

También fueron blanco de críticas por una campaña en GoFundMe que recaudó fondos para la búsqueda y, finalmente, para el funeral de Jay. Sobre esto, Debbie Duncan afirmó: “Deshumanizaron a mi hijo, y si hubo algo que merecía era lo mejor. Fue lo último que hicimos por él. No me avergüenzo de haber usado ese dinero para su funeral”.

Asistentes al funeral de Jay Slater en el cementerio de Accrington el año pasado ( PA )

Su cuerpo fue encontrado el 15 de julio sobre el lecho seco de un arroyo. El forense determinó que cayó desde una altura de entre 20 y 24 metros, lo que le provocó fracturas mortales en el cráneo y la pelvis.

Para su madre, la investigación ofreció un cierre, ya que se concluyó que la muerte fue accidental, causada por una caída.

“Creo que vio el mar y entró al barranco para ir en esa dirección. Desde el balcón de su hotel podía ver el mar. Tal vez pensó que podía rodear y volver al hotel a pie. Nadie más tuvo que ver con su muerte, no. Eso es lo que yo pienso”, dijo Debbie Duncan.

‘The Disappearance of Jay Slater’ se transmite el próximo domingo a las 9 p. m. por Channel 4

Traducción de Leticia Zampedri