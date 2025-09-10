Carlos III es el nuevo monarca de Gran Bretaña, tras la muerte de su madre, la reina Isabel II , el 8 de septiembre de 2022.

La esposa de Carlos, la duquesa de Cornualles Camila, fue posteriormente nombrada reina consorte cuando la pareja comenzó un nuevo capítulo en una relación que se ha extendido por más de 50 años.

Carlos y Camila se conocieron en 1970, y se casaron hace 17 años en Windsor Guildhall en una ceremonia discreta.

Para la mayoría de los fans de la realeza, el trayecto de la pareja siempre estará intrínsecamente ligado a la historia de Carlos y su exesposa, Lady Diana Spencer, la princesa de Gales.

En el transcurso de los años, el público y otros miembros de la familia real fueron aceptando cada vez más el matrimonio. Sin embargo, durante décadas, la pareja fue perseguida por chismes y escándalos tras el matrimonio tenso de Carlos con Diana.

Aquí detallamos la complicada historia de amor de Carlos y Camila.

1970 - Carlos y Camila se conocen

Carlos, de 22 años, conoció a Camila Shand, de 24 años, hija de un funcionario del ejército británico, en un partido de polo en Windsor Great Park. En 1992, la revista People informó que, cuando la pareja se conoció, Camila le dijo a Carlos: “Mi bisabuela era la amante de tu tatarabuelo. Siento que tenemos algo en común”.

Posteriormente, la pareja comenzó a salir.

Febrero de 1973: Carlos se va al Caribe y Camila se compromete con otra persona

Después de conocer a Camila, Carlos se unió a la Royal Navy. Fue asignado a la fragata HMS Minerva en noviembre de 1972 y, en febrero de 1973, el barco fue destinado al Caribe, para no regresar hasta noviembre de ese año.

Mientras Carlos estaba fuera, Camila anunció su compromiso con Andrew Parker Bowles, entonces teniente, a quien conoció a fines de la década de 1960.

Según los informes, el príncipe de Gales estaba desconsolado por la noticia, que Camila compartió con él en una carta. En su libro sobre Camila, The Duchess: The Untold Story, la autora real Penny Junor escribió: “Ella misma le escribió a Carlos para contárselo. Le rompió el corazón”.

Julio de 1973 - Camila se casa

open image in gallery Andrew y Camila Parker Bowles en 1992

Camila se casó con Parker-Bowles en la Capilla de los Guardias de Londres el 4 de julio, seguida de una recepción en el Palacio de St. James.

A la ceremonia asistieron la Reina Madre, la princesa Margaret y la princesa Anne, con quien se rumoreaba que Andrew Parker Bowles también había tenido una relación anteriormente.

Julio de 1980: Carlos comienza a salir con Lady Diana Spencer

Carlos y Diana se conocieron inicialmente en 1977 cuando Diana tenía solo 16 años y Carlos tenía 29 (y salía con su hermana mayor). Diana y el príncipe de Gales se hicieron cercanos unos años más tarde cuando Diana fue a quedarse con un amigo en común, Philip de Pass, en la casa de su familia en Sussex durante un fin de semana.

Mientras estaba allí, Diana habló con Carlos sobre el asesinato de su tío abuelo, Lord Mountbatten, de quien él había sido muy cercano.

“Al minuto siguiente, saltó sobre mí, prácticamente”, afirmó ella en las cintas que se dieron a conocer en Diana: In Her Own Words. “Pero luego se fue fortaleciendo a partir de ahí”, agregó sobre su noviazgo.

1981 - Carlos y Diana anuncian su compromiso

open image in gallery El príncipe Carlos y Diana en el castillo de Caernarvon durante una gira oficial por Gales en octubre de 1981

Carlos y Diana anunciaron su compromiso el 24 de febrero. Sin embargo, ya no todo parecía estar bien entre la pareja. En Diana: In Her Own Words, la princesa de Gales recordó una entrevista conjunta que la pareja dio el mismo día.

open image in gallery Carlos se casó con Diana en la Catedral de San Pablo de Londres el 29 de julio de 1981

“Tuvimos esta espantosa entrevista el día que anunciamos nuestro compromiso”, dijo. “Y este ridículo [reportero] dijo: ‘¿Están enamorados?’. Pensé, qué pregunta tan complicada. Así que dije: ‘Sí, por supuesto, lo estamos’, y Carlos se dio la vuelta y dijo: ‘Lo que sea que signifique el amor’. Y eso me desconcertó por completo. Pensé, qué respuesta tan extraña. Me traumatizó”.

1981 - Carlos compra un brazalete para Camila

Semanas antes de su boda en julio con Diana, Carlos compró un brazalete para Camila, que tenía un grabado con las letras G y F. Esto representaba a Gladys y Fred, los apodos de la pareja, inspirados en el programa de radio de la BBC The Goon Show.

Diana descubrió la existencia del brazalete, le dijo más tarde a su biógrafo Andrew Morton.

Ella dijo: “Yo todavía era demasiado inmadura para entender todos los mensajes que me llegaban. Y luego alguien en su oficina me dijo que mi esposo había mandado hacer un brazalete para ella”.

“Entré en la oficina de este hombre un día y dije, ‘Ooh, ¿qué hay en ese paquete?’. Y él dijo ‘Oh, no deberías mirar eso’. Así que lo abrí y allí estaba el brazalete. Estaba devastada y dije ‘Bueno, él se lo va a dar esta noche’”.

“Así que rabia, rabia, rabia. Ya sabes, ‘¿Por qué no puedes ser honesto conmigo?’. Pero no, me ignoró por completo. Era como si hubiera tomado su decisión, y si no iba a funcionar, no iba a funcionar”.

1986 - Comienza la aventura de Carlos y Camila

La biografía de Carlos por la periodista e historiadora estadounidense Sally Bedell Smith, Prince Charles: The Passions and Paradoxes, afirma que su aventura con su exnovia Camila comenzó en 1986.

En 2017, Camila habló sobre haber sido inicialmente vilipendiada por la prensa y el efecto que esto tuvo en ella.

Ella le dijo a la revista You: “Fue horrible. Fue un momento profundamente desagradable y no me gustaría que le pasara a mi peor enemigo. No podría haber sobrevivido sin mi familia”.

1989 - Diana confronta a Camila

open image in gallery Lady Diana Spencer y Camila Parker-Bowles en 1980

En 2004, una cinta de audio que Diana grabó para su biógrafo Andrew Morton se transmitió por primera vez en NBC.

En la cinta, Diana contó un incidente en una fiesta en 1989 cuando confrontó a Camila, interrumpiendo una conversación entre Camila, Carlos y otro hombre.

“Estaba aterrorizada de ella. Dije: ‘Sé lo que está pasando entre tú y Carlos y solo quiero que lo sepas’”, se escucha decir a Diana en la grabación.

“Les dije a los dos hombres: ‘Está bien, muchachos, voy a intercambiar unas palabras rápidas con Camila y me iré en un minuto’”, dijo. “Y subieron corriendo las escaleras como gallinas sin cabeza, y pude sentir, arriba, el infierno desatándose: ‘¿Qué va a hacer ella?’”.

Diana dijo que la respuesta de Camila fue “muy interesante”.

Recordó: “Ella me dijo: ‘Tienes todo lo que siempre quisiste. Tienes a todos los hombres del mundo enamorados de ti y tienes dos hermosos hijos, ¿qué más quieres?’”.

“Entonces le dije, ‘Quiero a mi esposo’. Y dije: ‘Lo siento, estoy estorbándoles... y debe ser un infierno para los dos’. Pero sé lo que está pasando. No me trates como un idiota’”.

Diciembre de 1992 - Carlos y Diana anuncian su separación

El 9 de diciembre, el primer ministro John Major anunció que el príncipe y la princesa de Gales se habían separado “amistosamente”.

1993 - Se revela la llamada telefónica explícita de Carlos y Camila

Los detalles de una llamada telefónica explícita grabada en secreto entre Carlos y Camila, que ocurrió en 1989, fueron publicados por periódicos sensacionalistas.

La llamada telefónica filtrada no llegó al drama real The Crown ya que Josh O'Connor, el actor que interpreta a Carlos, se negó rotundamente a hacerlo.

“Cuando me ofrecieron el papel”, le dijo a SiriusXM, “una de mis primeras preguntas fue… digo preguntas, pero creo que fue más o menos una afirmación… ‘No vamos a hacer la [llamada telefónica]’”.

Enero de 1995: Camila y Andrew anuncian el divorcio

Camila y Andrew Parker Bowles anunciaron que tenían la intención de divorciarse. Sin embargo, Carlos aún se negó a confirmar los procedimientos de divorcio entre él y Diana, y un portavoz le dijo a The New York Times que una declaración anterior que negaba que se estaba preparando un divorcio “todavía era absolutamente vigente”.

La declaración original decía que “no hay verdad en los informes que afirman que se ha acordado que se debe llevar a cabo un divorcio o que ha habido discusiones sobre un acuerdo financiero entre las partes”.

Noviembre de 1995 - La princesa Diana le concede una entrevista a Martin Bashir

open image in gallery Diana durante su entrevista con Martin Bashir para la BBC

En su ahora infame entrevista de BBC Panorama, la princesa Diana dijo que había “tres personas” en su matrimonio, una referencia a la relación de su esposo con Camila.

Diana dijo que “el instinto de la mujer” significaba que sabía sobre la aventura de Carlos, pero que su personal y aquellos “a quienes les importaba y se preocupaban por nuestro matrimonio” también le dijeron.

Bashir le preguntó a la princesa: “¿Crees que la señora Parker-Bowles fue un factor en la ruptura de tu matrimonio?”.

Diana respondió: “Bueno, éramos tres en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado”.

Agosto de 1996 - Se concreta el divorcio de Carlos y Diana

open image in gallery Los periódicos informan que la reina Isabel había enviado una carta al príncipe Carlos y a la princesa Diana en la que expresa su “deseo de un divorcio expedito”

La pareja por fin se separó de manera legal en 1996, casi cuatro años después de que se anunciara por primera vez su separación.

Julio de 1997 - Carlos organiza la fiesta de cumpleaños de Camila

Carlos organizó una fiesta de cumpleaños número 50 para Camila en su casa Highgrove en Gloucestershire.

Septiembre de 1997: Diana fallece en un accidente automovilístico

La princesa de Gales murió en un accidente automovilístico en un túnel en París mientras era perseguida por paparazzi. Su pareja, el productor de cine Dodi Fayed, también murió en el accidente junto con el conductor de la pareja, Henri Paul.

open image in gallery Una mujer coloca flores frente al hospital Pitie Salpetriere de París, donde Diana fue ingresada tras el accidente mortal

Agosto de 1999: Carlos se va de vacaciones con sus hijos y Camila

Camila acompañó a Carlos, Harry y William a unas vacaciones en Grecia.

2000 - La reina asiste a un evento al que Camila es invitada

Hasta este momento, la reina había rechazado invitaciones para eventos a los que asistiría Camila, incluida una fiesta privada de cumpleaños número 50 para Carlos en 1998.

En 2000, sin embargo, aceptó una invitación a una fiesta de cumpleaños número 60 para el rey de Grecia en la casa de Carlos en Highgrove.

2003 - Camila se muda a Clarence House

Carlos y Camila se mudaron a la residencia oficial de Londres Clarence House en 2003.

Febrero de 2005: la pareja anuncia su compromiso

El príncipe Carlos y Camila Parker Bowles anunciaron formalmente su compromiso y que la fecha de la boda se fijó para el 9 de abril de 2005. En un comunicado emitido en ese momento, el príncipe de Gales dijo que la ocasión marcaría un “día muy especial para nosotros y nuestras familias”.

Los príncipes William y Harry también emitieron un comunicado que decía: “Ambos estamos muy felices por nuestro padre y Camila, y les deseamos toda la suerte en el futuro”.

También se anunció que Camila usaría el título Su Alteza Real la duquesa de Cornualles, luego de su matrimonio con el príncipe Carlos. “Se pretende que la Sra. Parker Bowles use el título Su Alteza Real la princesa consorte cuando el príncipe de Gales acceda al trono”, continuaba el comunicado.

Abril de 2005: la pareja se casa 35 años después de conocerse

open image in gallery Una foto familiar tomada el día de la boda de Carlos y Camila

El príncipe de Gales y la duquesa de Cornualles se casaron el 8 de abril, 35 años después de conocerse, en Windsor Guildhall, con el príncipe William como padrino.

La reina Isabel II y el príncipe Felipe no asistieron a la ceremonia civil, pero estuvieron presentes para la ceremonia de oración en la Capilla de San Jorge, después de la ceremonia civil.

Camila lució un vestido color crema de Anna Valentine.

Abril de 2020: la pareja celebra su 15º aniversario de bodas

La pareja cumplió 15 años de matrimonio durante la pandemia de coronavirus en 2020.

Publicaron una foto de ellos con los perros de la duquesa, Bluebell y Beth, en el aniversario.

Febrero de 2022: la reina Isabel II reconoce a Camila como reina consorte

La reina dijo que esperaba que la duquesa de Cornualles fuera conocida como reina consorte cuando el príncipe Carlos asumiera el trono.

Ella usó su mensaje del jubileo de platino, en el que celebró su 70º año como monarca, para expresar sus esperanzas de que su nuera, alguna vez amante real, fuera llamada reina.

Este fue un gran cambio de sentido después de que Camila asumiera el título menor de princesa consorte cuando se casó con Carlos hace 17 años.

El mensaje de la difunta reina, expresando su apoyo a la sucesión de Carlos, decía: “Y cuando, llegado el momento, mi hijo Carlos se convierta en rey, sé que les brindarán a él ya su esposa Camila el mismo apoyo que me han brindado a mí; y es mi sincero deseo que, cuando llegue ese momento, Camila sea conocida como reina consorte mientras continúa con su leal servicio”.

Septiembre de 2022: el príncipe Carlos y Camila reciben nuevos títulos tras la muerte de la reina Isabel

Después de la muerte de la reina Isabel II el 8 de septiembre, el príncipe Carlos se convirtió inmediatamente en el rey Carlos III.

En un discurso a la nación desde el exterior del número 10 de Downing Street, la nueva primera ministra del país, Liz Truss, dijo: “Hoy la corona pasa, como lo ha hecho durante más de mil años, a nuestro nuevo monarca, nuestro nuevo jefe de estado: Su Majestad el Rey Carlos III”.

“A la duquesa de Cornualles se le otorgó el título de reina consorte, según los deseos de la difunta reina”.

El 9 de septiembre, el rey Carlos se refirió oficialmente a Camila como reina consorte, en su primer discurso a la nación desde la muerte de su madre.

En el discurso televisado, grabado desde el Salón Azul del Palacio de Buckingam, dijo: “Cuento con la amorosa ayuda de mi querida esposa, Camila. En reconocimiento a su leal servicio público desde nuestro matrimonio hace 17 años, se convierte en mi reina consorte”.

“Sé que aportará a las exigencias de su nuevo cargo la firme devoción al deber en la que he llegado a confiar tanto”.