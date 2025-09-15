Esta nota fue originalmente publicada en 2023. Constance Marten y su pareja, Mark Gordon, fueron condenados a un total de 28 años de cárcel por matar a su hija recién nacida en septiembre de 2025.

Una aristócrata, un delincuente sexual y su bebé, nacido uno o dos días antes, abandonaron su coche en llamas en el arcén de la M61 y huyeron. Desde el fuego cerca de Bolton, que se cree que destruyó todas sus pertenencias, viajaron primero a Liverpool, luego a Harwich en Essex, a Colchester y luego a la estación de East Ham en el este de Londres, en el transcurso de dos días.

Ese vídeo borroso de CCTV del 7 de enero es el último avistamiento confirmado de Constance Marten, de 35 años, el rostro de la heredera envuelto en un pañuelo rojo, su bebé envuelto dentro de su abrigo. Junto a ella está el violador convicto Mark Gordon, de 48 años, con la cabeza cubierta y apartada de la cámara. La policía, preocupada por la salud del bebé, ha estado buscando a la pareja, pero se cree que tienen una gran cantidad de dinero en efectivo, que les permite permanecer fuera de la red.

Entonces, ¿cómo pasó Marten, cuyo padre era un paje de Isabel II, de adornar las páginas de la biblia de la aristocracia Tatler a huir con un hombre que, después de robar y violar a una mujer cuando era adolescente, pasó 20 años encarcelado en Florida antes de ser deportado a Gran Bretaña?

open image in gallery El último avistamiento confirmado de Constance Marten y Mark Gordon ( Policía metropolitana )

El padre de Marten, Napier, señala un distanciamiento que comenzó cuando su hija conoció a Gordon, que la separó de su familia y amigos para embarcarse en una vida itinerante. En una sincera súplica a Constance a través de The Independent, Napier, con la voz quebrada por la emoción, le dijo a su hija: “Querida Constance, aunque seguimos distanciados en este momento, estoy al pendiente, como yo y la familia siempre lo hemos hecho, para hacer todo lo necesario para que regreses a salvo con nosotros”.

“Los últimos ocho años han sido más que dolorosos para toda la familia y para tus amigos, como deben haberlo sido para ti. Y verte tan vulnerable de nuevo es una prueba extrema”.

“Por favor, Constance, ten el valor para presentarte ante la policía lo antes posible”.

Napier y Virginie De Selliers tuvieron a Marten en 1987. La madre de Napier, Mary Anna Marten, la abuela de Constance, era ahijada de la reina madre y compañera de juegos de la princesa Margarita.

La familia tenía un hogar acorde con su pedigrí aristocrático. Constance y sus hermanos menores, Maximilian, ahora de 34 años, y Tobias, de 31, se criaron en Crichel House, que se encuentra en el corazón de un parque de Dorset de 5.000 acres (2.023 hectáreas). Al ser una de las mansiones georgianas más magníficas de Inglaterra, la casa fue el escenario de la adaptación de 1996 de Emma de Jane Austen, protagonizada por Ewan McGregor y Gwyneth Paltrow.

Asistió a St Mary’s Shaftesbury, una escuela católica romana independiente para niñas cuyas exalumnas incluyen a la novelista Sophie Kinsella; Laura Lopes, curadora de arte, hija de la reina consorte y Andrew Parker Bowles; y Martha Fiennes, directora de cine, escritora y productora cuyo hermano es el actor Ralph Fiennes. Cuando cerró en 2020, debido a problemas financieros provocados por la pandemia, la escuela cobraba a los internos más de £30.000 al año.

A los nueve años, el padre de Constance tuvo lo que se describió como un “despertar”. Más tarde contó cómo una voz en su cabeza le había dicho que desechara la fortuna familiar de £115 millones, se afeitara la cabeza y viajara a Australia. Napier obedeció y, habiéndose rapado debidamente la cabeza, tuvo una experiencia extracorpórea mientras estaba de pie en lo alto de un acantilado con un grupo de aborígenes australianos. “Todo en mi vida en la cuestión material era una cáscara completamente vacía”, él dijo. Vivió en un camión y tomó clases para dar masajes de cabeza. Aunque regresó al Reino Unido y luego trabajó como podador de árboles, Napier heredó Crichel a Max. En 2013, Max vendió la casa y 400 acres (162 hectáreas) de terreno circundante a Richard Chilton, un multimillonario de fondos de inversión estadounidense, por £34 millones; inicialmente se ofreció por £98 millones. Se pensaba que el rey Carlos III estaba interesado en comprar la casa como propiedad para los entonces duque y duquesa de Cambridge.

open image in gallery Crichel House está situada en un parque de 2.023 hectáreas en Dorset ( Toby/Geograph )

Los años que Constance creció en Crichel, recordaría más tarde, estuvieron llenos de “picnics al desnudo, siestas entre pacas de heno y palas de tractores”. Toots, como la conocen sus amigos y familiares, se formó en estudios árabes y de Oriente Medio en la Universidad de Leeds a partir de 2008. Como estudiante, apareció como la “Nena del mes” de Tatler, describió la sidra como “una de mis cinco porciones saludables al día” y esbozó un plan para tatuarse una tortuga en el pie. Asistía a fiestas deslumbrantes, a menudo en fincas como en la que creció, y pasaba sus vacaciones en estaciones de esquí de lujo como Verbier.

También se aventuró fuera del camino trillado de it girl. Durante el año en el extranjero que le exigía su carrera universitaria, estuvo en la plaza Tahrir, en el centro de El Cairo, durante la Primavera Árabe de 2011. En 2012, Marten se graduó con un 2,1, la segunda calificación más alta que se puede obtener en el Reino Unido.

Simplemente hermosa, llena de vida, llena de bondad… y tenía mucho, mucho talento

Luego se convirtió en investigadora en la oficina de Londres de Al-Jazeera, el canal de noticias en inglés propiedad de Qatar. Este trabajo, según el perfil de LinkedIn de Marten, duró once meses. Posteriormente, Marten trabajó brevemente como directora de proyectos en el teatro Rich Mix, en el este de Londres, y como fotógrafa independiente. Marten mostró talento; su página de LinkedIn registra que ganó tres premios de fotografía, incluido uno por una foto que tomó en la plaza Tahrir durante la revolución. En 2014, se graduó profesionalmente como periodista y pasó un día como pasante en el Daily Mail.

Aparentemente con el apoyo de un fondo fiduciario, Marten luego se inscribió en un curso de actuación en la escuela de teatro East 15 en Essex. Una compañera de clase le dijo a The Sunday Times que Marten era “simplemente hermosa, llena de vida, llena de bondad… y tenía mucho, mucho talento”.

open image in gallery Marten abandonó su curso de actuación en 2016 ( Foto proporcionada )

Pero Marten abandonó el curso en 2016, dijo. Ella había cambiado y estaba en una relación errática con un hombre que la compañera de curso nunca había conocido.

¿Quién era el hombre? Parece haber sido Mark Gordon. Trece años mayor que ella, Gordon nació en Birmingham y se mudó con su madre y sus medios hermanos a Florida cuando era joven. En 1990, cuando tenía 15 años, Gordon fue declarado culpable de secuestro y agresión sexual y pasó 20 años en la cárcel. Fue registrado como deportado en 2010.

Los registros judiciales de Estados Unidos describen cómo supuestamente Gordon irrumpió por la ventana del baño de la mujer, antes de encontrar un par de medias que usó como una máscara improvisada para cubrirse la cara.

Una vez que se encontró con su víctima, los documentos dicen: “El sospechoso ordenó a la víctima que regresara al dormitorio y, mientras aún estaba armado, exigió que la víctima se desnudara”.

Luego se dice que agredió sexualmente y violó a la víctima.

open image in gallery La pareja ha viajado más de 322 km a lo largo de Inglaterra ( The Independent )

El archivo describía las acciones de Gordon una vez adentro de la casa: “El sospechoso se colocó una media de nailon en la cara para ocultar su identidad, ya que vivía en la casa de al lado y ella lo conocía”.

“El sospechoso estaba armado con un cuchillo de cocina y un par de tijeras podadoras y después de que la víctima salió de su habitación para investigar los ladridos de los perros, se encontró con el sospechoso acechando justo afuera de la puerta de su habitación”.

“El intruso armado retuvo a la víctima durante un periodo de aproximadamente cuatro horas y media en contra de su voluntad”.

“Después de que le leyeron sus derechos a permanecer en silencio, el sospechoso admitió el crimen y dio una declaración jurada grabada en la que se describía la secuencia de los hechos tal como ocurrieron”.

“Cabe señalar que durante la ejecución del crimen, los dos hijos pequeños de la víctima se encontraban durmiendo en su dormitorio”.

No está claro cómo él y Marten se conocieron, pero se informa que se mudaron a una pequeña casa adosada en Ilford, East London. La pareja era “misteriosa”, dijo un vecino a The Sunday Times. Aparentemente, Marten se había distanciado de su familia en ese momento y no aparece en la sesión de fotos de Vogue que conmemoró la boda de 2021 de su hermano, Max, con la diseñadora de joyas Ruth Aymer.

La actividad de Marten en sus perfiles públicos de redes sociales se agotó a partir de 2016. Las imágenes navideñas fueron reemplazadas por silencio y, ocasionalmente, lastimeros buenos deseos de amigos y parientes que se preguntaban a dónde se había ido “Toots”.

open image in gallery Mark Gordon estuvo 20 años en una cárcel estadounidense ( Policía Metropolitana )

Se informa que Gordon y Marten fueron desalojados de su casa en Ilford. No está claro a dónde fueron después, aunque en agosto de 2020 vivían en Coldharbour Estate en Greenwich. Los vecinos le dijeron al Evening Standard que a veces se escuchaban gritos desde el apartamento y que Marten y Gordon pasaban largos periodos en otro lugar. El contrato de arrendamiento estaba a nombre de Marten, pero la pareja no pagaba el alquiler. Fueron desalojados en agosto del año pasado y, según los informes, dejaron daños por humo y un techo parcialmente derrumbado, con reparaciones de daños que ascienden a miles de libras.

Adónde fueron después sigue sin estar claro. La madre de Gordon, Sylvia, que vive en Florida, le dijo al Daily Mail que creía que la pareja se había casado en secreto “algún tiempo atrás”.

Ahora hay más de 200 agentes buscando a la pareja, pero se mueven furtivamente, se esconden de las cámaras, pagan en efectivo y se cree que reservan hoteles bajo seudónimos. Se cree que su viaje al puerto de Harwich fue con la esperanza de tomar un ferry al continente. El superintendente de detectives Lewis Basford, quien dirige la investigación, dijo: “No hay nada que sugiera que alguno de ellos haya sufrido algún tipo de daño intencional; solo debemos asegurarnos de que estén bien, en especial el bebé, y que no requieran asistencia médica para ningún problema subyacente”.

open image in gallery El incendio del auto en la M61 cerca de Boston ( Policía Metropolitana )

De Selliers, ahora psicoterapeuta y divorciada de Napier, no ha hecho declaraciones públicas sobre la desaparición de su hija. Napier, ahora productor de cine y música, dijo que la familia conocía el pasado de Gordon desde hacía tiempo, lo que les preocupaba mucho. Ahora espera que su hija fugitiva regrese y se pueda reparar la brecha que ha separado a esta majestuosa heredera de su familia. En su súplica, le dijo a Constance: “Te ruego que encuentres una manera de entregarte a ti y a tu bebé a la policía lo antes posible, para que tú y él o ella puedan estar protegidos. Solo entonces puede comenzar un proceso de sanación y recuperación, por más largo que sea, por más difícil que sea”.

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de la familia debe llamar a la sala de incidentes al 020 7175 0785.

Alternativamente, la información se puede reportar de forma completamente anónima a la organización benéfica independiente Crimestoppers llamando al 0800 555 111. Nunca piden detalles personales y no rastrean el dispositivo.