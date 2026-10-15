El príncipe Enrique y Meghan reciben vítores en su regreso al Reino Unido

El príncipe Enrique y su esposa Meghan aparecieron juntos ante niños que los vitoreaban el jueves en su primera aparición pública desde que regresaron a vivir a Inglaterra, mientras la pareja busca reconstruir su marca en Gran Bretaña tras apartarse de sus deberes reales hace seis años.

La pareja llegó al Community Recording Studio, en la ciudad de Nottingham, en el centro de Inglaterra, que utiliza programas de música, artes escénicas y actividades deportivas para ayudar a los jóvenes a ganar confianza y desarrollar habilidades prácticas.

La multitud aplaudió cuando la pareja bajó de su auto, antes de que una mujer gritara: “Te queremos, duquesa Meghan, te queremos”.

Enrique y Meghan, quien llevaba un abrigo largo color burdeos, se detuvieron para tomarse selfies, dar abrazos y estrechar manos con simpatizantes, muchos de ellos niños pequeños. Pasaron unos minutos conversando con miembros del público y con los niños.

La visita fue la primera de tres que harán en Nottingham, donde realizaron su primera aparición conjunta en 2017 tras anunciar su compromiso.

Los actos del día se presentan con toques de estilo real, incluido un anuncio que menciona los títulos de Enrique y Meghan como duque y duquesa de Sussex y un grupo de prensa organizado de antemano que documenta sus movimientos. Archewell, la iniciativa filantrópica que a menudo ocupaba un lugar central cuando vivían en Estados Unidos, apenas se menciona.

Pero el rey Carlos III, padre de Enrique, ha dejado claro que la pareja sigue siendo miembro no activo de la familia real, un estatus que aceptaron cuando abandonaron las funciones reales y se mudaron a California.

En una carta enviada en nombre del rey a altos funcionarios del gobierno poco después de que Enrique y Meghan regresaran al Reino Unido en septiembre, el palacio subrayó que la pareja seguiría absteniéndose de usar sus tratamientos reales, como Su Alteza Real, y que cualquier labor benéfica que emprendan se realizará como ciudadanos particulares.

La decisión de enviar la carta y, más importante aún, de difundirla a los medios evidenció la preocupación entre algunos funcionarios del palacio de que la celebridad de Enrique y Meghan pudiera permitirles convertirse en una especie de corte real paralela, compitiendo con el príncipe y la princesa de Gales y otros miembros activos de la realeza por la cobertura de prensa y el apoyo del público.

La pareja vuelve a trabajar con socios conocidos

Después del Community Recording Studio, la pareja tenía previsto ir a Himmah, el mayor banco de alimentos del centro de Inglaterra, y a Epic Partners, que ofrece programas deportivos, educativos y de mentoría para jóvenes desfavorecidos.

Enrique ha estado vinculado al Community Recording Studio y a Epic Partners desde hace más de una década, y Meghan trabajó con Himmah en “Together: Our Community Cookbook”, publicado en 2018.

Aunque la pareja siguió apoyando a organizaciones benéficas en el Reino Unido después de dejar Gran Bretaña, su atención estaba en otra parte.

Enrique y Meghan renunciaron a sus funciones reales y se mudaron a California hace más de seis años, al afirmar que querían ganarse la vida por su cuenta. Más tarde firmaron contratos lucrativos con Netflix y Spotify.

Las relaciones con el resto de la familia real se deterioraron rápidamente después de que la pareja afirmara que el personal del palacio había sido insensible con la salud mental de Meghan y lanzara acusaciones de racismo y manipulación mediática contra otros miembros de la familia.

Enrique quiere que sus hijos conozcan a su abuelo

Pero las tensiones comenzaron a disminuir en los últimos meses, cuando Enrique manifestó su deseo de reconciliarse con el rey y señaló que quería que sus hijos tuvieran la oportunidad de conocer a su abuelo, de 77 años. Carlos está recibiendo tratamiento por una forma de cáncer no revelada que se detectó en 2024.

Según se informa, la pareja y sus hijos, el príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5, viven en una residencia privada no real en los Cotswolds, una zona rural de colinas onduladas, pueblos y granjas al oeste de Oxford.

Aunque la pareja ha expresado su felicidad por regresar al Reino Unido, la mudanza no ha estado exenta de controversia.

Enrique sigue presionando para obtener protección policial financiada con fondos públicos, la cual fue cancelada cuando él y Meghan renunciaron a sus funciones reales.

El príncipe sostiene que él y su familia siguen bajo amenaza simplemente por su condición real. A pocos días de iniciado el nuevo año escolar, los niños han cambiado de escuela por problemas de seguridad.

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Kirka informó desde Londres. Pan Pylas, en Londres, contribuyó a este despacho.