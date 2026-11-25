Dos hombres han sido acusados de robar en la casa de campo del príncipe Guillermo de Inglaterra y su esposa, la princesa Catalina, informó la policía el miércoles.

Mirgen Doku, de 34 años, y Arilen Ndoci, de 32, fueron acusados de entrar a una vivienda con intención de robar y de acceder sin autorización a un sitio protegido, reportó la policía de Norfolk. Deben comparecer ante el tribunal más tarde el miércoles.

Tras recibir reportes de “actividad sospechosa”, agentes de la policía acudieron el lunes por la noche a una dirección en la finca rural de Sandringham, en el este de Inglaterra. Tras una búsqueda en la que participaron perros policiales, drones y un helicóptero, dos hombres fueron detenidos bajo sospecha de robo con allanamiento y de entrar sin autorización.

No había miembros de la realeza en la propiedad en ese momento.

La oficina del Palacio de Kensington declinó comentar cuestiones de seguridad.

Anmer Hall, una casa de 10 habitaciones ubicada en la finca de Sandringham, fue un regalo de boda de la difunta reina Isabel II a la pareja.

Guillermo y Catalina usan la aislada mansión georgiana de ladrillo rojo, a unos 171 kilómetros (110 millas) al norte de Londres, como residencia de campo los fines de semana. La pareja y sus tres hijos pasan la mayor parte del tiempo en Forest Lodge en Windsor, al oeste de Londres, que han descrito como su “hogar definitivo”.

A lo largo de los años, intrusos han allanado propiedades reales en varias ocasiones.

En octubre de 2024, los ladrones entraron en la finca del Castillo de Windsor, al oeste de Londres, y robaron una camioneta y un vehículo todoterreno de cuatro ruedas de un edificio agrícola. El rey Carlos III y la reina Camila no estaban en el castillo en ese momento, pero se dijo que Guillermo y Catalina sí se encontraban en su casa cercana.

Tres años antes, un hombre armado con una ballesta fue detenido en los terrenos del castillo. Jaswant Singh Chail fue condenado después a nueve años de prisión tras admitir que un chatbot lo había alentado a matar a Isabel.

En 1982, el intruso Michael Fagan logró colarse en los aposentos privados de la reina mientras ella estaba en la cama. Isabel II pasó 10 minutos conversando con el ladrón antes de dar la voz de alarma cuando él pidió un cigarrillo.

Fagan fue enviado a un hospital psiquiátrico, quedó libre y más tarde fue encarcelado por delitos penales no relacionados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.