Dos hombres fueron detenidos en la finca de Sandringham de la familia real británica, informó la policía el martes, tras un presunto allanamiento en la casa de campo del príncipe Guillermo y la princesa Catalina.

La Policía de Norfolk indicó que los agentes recibieron una llamada el lunes por la tarde-noche por una “actividad sospechosa” denunciada en una dirección de la finca rural, en el este de Inglaterra. Tras un operativo de búsqueda en el que participaron perros policiales, drones y un helicóptero, ambos fueron arrestados bajo sospecha de robo con allanamiento y de entrar sin autorización.

Los sospechosos permanecían bajo custodia el martes y no habían sido acusados formalmente.

La policía señaló que “la propiedad estaba desocupada en el momento del incidente”.

El diario The Sun informó que hombres enmascarados entraron en Anmer Hall el lunes por la noche, cuando Guillermo y Catalina (conocida popularmente como Kate) y el resto de su familia no estaban presentes.

Guillermo estaba en Londres el martes y se reunió con el primer ministro Andy Burnham para conversaciones en el 10 de Downing St.

La oficina de Guillermo y Catalina en el Palacio de Kensington indicó que no haría comentarios sobre asuntos de seguridad.

Anmer Hall, que tiene 10 dormitorios, fue un regalo de bodas para la pareja de parte de la fallecida reina Isabel II. Guillermo y Catalina utilizan la apartada mansión georgiana de ladrillo rojo, a unas 110 millas (171 kilómetros) al norte de Londres, como residencia de campo los fines de semana. La pareja y sus tres hijos pasan la mayor parte del tiempo en Forest Lodge, en Windsor, al oeste de Londres, que han descrito como su “hogar para siempre”.

Los intrusos han vulnerado propiedades reales en varias ocasiones a lo largo de los años.

Unos ladrones irrumpieron en octubre de 2024 en la finca del Castillo de Windsor, al oeste de Londres, y robaron una camioneta tipo pickup y un vehículo todoterreno de cuatro ruedas de un edificio agrícola. Carlos y la reina Camila no estaban en el Castillo de Windsor en ese momento, pero se informó que Guillermo y Catalina estaban en su casa cercana.

Un hombre armado con una ballesta fue detenido tres años antes en los terrenos del castillo. Jaswant Singh Chail fue condenado posteriormente a nueve años de prisión tras admitir que un chatbot lo había alentado a matar a Isabel.

Un intruso, Michael Fagan, logró colarse en 1982 en los aposentos privados de la reina mientras ella estaba en la cama. La reina pasó 10 minutos conversando con el ladrón antes de dar la alarma cuando él le pidió un cigarrillo.

Fagan fue enviado a un hospital psiquiátrico, luego fue puesto en libertad y más tarde fue encarcelado por delitos no relacionados.

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Jill Lawless contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.