¿Por qué arrestaron a Andrew Mountbatten-Windsor y qué implica la “conducta indebida” en un cargo público?

Andrew Mountbatten-Windsor (Andrés) fue arrestado bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, tras acusaciones de que habría filtrado documentos confidenciales al financiero Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales.

La Policía del Valle del Támesis confirmó la detención el jueves, día en que cumplió 66 años, después de que en una reciente publicación de archivos vinculados a Epstein surgieran señalamientos de que el entonces enviado comercial del Reino Unido habría compartido información sensible con él.

La noticia se conoció mientras circulaban en redes sociales imágenes que aparentemente muestran vehículos policiales sin identificación y agentes de civil frente a Wood Farm, residencia de Mountbatten-Windsor dentro de la finca real de Sandringham, en Norfolk.

Con anterioridad, la Policía del Valle del Támesis había señalado que también revisaba denuncias según las cuales una mujer habría sido trasladada al Reino Unido por Epstein para mantener un encuentro sexual con Mountbatten-Windsor.

De confirmarse el arresto, se trataría del primer miembro de alto rango de la realeza británica en la historia reciente en ser detenido. El comentarista especializado en asuntos policiales Danny Shaw explicó que el período máximo que podría permanecer bajo custodia es de 96 horas, aunque ello requeriría prórrogas sucesivas autorizadas por la policía y la aprobación de un tribunal de magistrados.

En declaraciones a la BBC, Shaw indicó que el expríncipe permanecería en “una celda dentro de un área de custodia”, equipada con “una cama y un inodoro”, mientras responde a las preguntas de los investigadores.

open image in gallery Andrew Mountbatten-Windsor fue arrestado bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público ( PA )

¿Qué es la conducta indebida en el ejercicio de un cargo público?

Según el Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS), la conducta indebida en el ejercicio de un cargo público es un delito de derecho consuetudinario que puede acarrear una pena máxima de cadena perpetua.

Una persona puede enfrentar cargos cuando el caso implique “un abuso o una negligencia grave y deliberada en el ejercicio de las facultades o responsabilidades inherentes al cargo público que ocupa”.

El CPS precisa además que “debe existir un vínculo directo entre la conducta cuestionada y el abuso de esas facultades o responsabilidades”.

open image in gallery El antiguo estatus real de Mountbatten-Windsor no le otorgaría inmunidad legal ( AP )

Simarjot Singh Judge, socio director del despacho Judge Law, explicó: “La conducta indebida en el ejercicio de un cargo público es un delito grave de derecho consuetudinario que exige que los fiscales demuestren que un funcionario incumplió deliberadamente su deber de una manera que represente un abuso serio de la confianza pública”.

Añadió: “No es suficiente con que haya existido un error de juicio; la conducta debe ser intencional y lo suficientemente grave”.

Subrayó además que un arresto es un paso relevante dentro de una investigación, pero no implica que Mountbatten-Windsor vaya a ser formalmente acusado ni constituye una declaración de culpabilidad.

Para obtener una condena, la fiscalía tendría que probar que la persona actuaba en el ejercicio de sus funciones oficiales y que la presunta conducta indebida fue deliberada.

open image in gallery El expríncipe fue arrestado el día que cumplía 60 años ( Reuters )

¿Lo protegería su estatus real?

El antiguo estatus real de Mountbatten-Windsor, así como su condición de hermano del Rey, no le confieren inmunidad frente al sistema de justicia penal.

En caso de que sea formalmente acusado de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, el proceso seguiría su curso en los tribunales como cualquier otro caso.

Traducción de Leticia Zampedri