La viuda del fundador de Playboy, Hugh Hefner, ha afirmado que la fundación de su fallecido esposo posee un lote de fotografías sexualizadas de mujeres, algunas de las cuales podrían ser menores de edad.

Crystal Hefner (39), que se casó con Hefner en 2012, cuando él tenía 86 años, también afirma que fue destituida de su cargo como presidenta de la organización sin ánimo de lucro debido a su preocupación por la seguridad de los documentos.

Crystal hizo estas afirmaciones durante una impactante rueda de prensa en la oficina de la abogada de famosos Gloria Allred el 17 de febrero.

Dijo a los periodistas que algunas de las mujeres supuestamente retratadas en documentos en poder de la Fundación Hugh M. Hefner podrían incluso no saber que las fotografías existen.

Crystal Hefner dice que el patrimonio de su difunto esposo tiene fotos sexualizadas de mujeres, algunas de las cuales podrían ser menores de edad ( Getty Images )

“Estos materiales abarcan décadas, comenzando en los años 60, y pueden incluir imágenes de chicas que eran menores de edad en ese momento y no podían dar su consentimiento a cómo se conservarían o controlarían sus imágenes”, dijo Crystal, y continuó: “También pueden contener fotos de mujeres que no dieron su consentimiento a ser fotografiadas en primer lugar”.

“Los álbumes de recortes incluyen imágenes de desnudos, imágenes tomadas antes y después de la actividad sexual y otros momentos profundamente íntimos”, detalló, y agregó: “Contienen material íntimo de mujeres que ahora son madres, abuelas, profesionales y ciudadanas particulares, y que han pasado décadas construyendo sus vidas sin saber que estas imágenes seguían conservándose”.

Según Allred, los documentos también incluyen una lista de mujeres con las que el fundador de Playboy mantuvo relaciones sexuales. La lista supuestamente describe los actos sexuales que se llevaron a cabo.

Crystal añadió que un fallo de seguridad o una filtración de los documentos podría “devastar miles de vidas”.

Crystal ha afirmado anteriormente que le hicieron un "lavado de cerebro" en la Mansión Playboy . ( Getty Images for Playboy )

Crystal, ex Conejita del Mes en 2009, se ha distanciado del imperio de la revista en los últimos años.

En enero de 2024, publicó su libro revelador, Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself (Solo di cosas buenas: sobreviviendo a Playboy y encontrándome a mi misma).

En el libro, describía una supuesta cultura de misoginia en el interior de la tristemente célebre Mansión Playboy de Los Ángeles y el trato que las mujeres que vivían allí supuestamente recibían dentro de sus muros.

“En aquel momento, me debieron lavar el cerebro, o algo así”, declaró al New York Times.

Crystal afirma que le decían que se “tonificara” cada vez que engordaba y que Hefner le exigía que se tiñera el pelo de rubio cuando empezaban a verse sus raíces castañas.

También alegó que los encuentros sexuales en grupo en el dormitorio de Hefner supuestamente se celebraban después de las fiestas en la mansión, y que se sentía presionada para seguir el ritmo de las actividades en la mansión porque temía ser sustituida por una mujer más joven.

Hefner no fue declarado culpable de ningún delito en vida ( Getty Images )

Cuando Hefner estaba a punto de morir, Crystal afirma que él le dijo que “solo dijera cosas buenas” de él. Dijo al periódico que pensaba hacerlo hasta que vio la serie documental Leaving Neverland. El programa sigue a dos hombres que alegan haber sufrido presuntos abusos por parte de Michael Jackson.

El patrimonio de Jackson ha mantenido que el fallecido cantante era inocente y, en el momento de la emisión del documental, señaló que no se le había declarado culpable de ningún delito.

Aunque Hugh Hefner ha sido acusado de abusos y coacciones sexuales por algunas de sus antiguas novias, el millonario no ha sido declarado culpable de ningún delito.

En 2022, sin embargo, Playboy dijo que respaldaba a las mujeres que acusan a Hefner de coaccionar a las mujeres para mantener relaciones sexuales.

“Confiamos en y validamos a estas mujeres y sus historias, y apoyamos firmemente a las personas que han dado un paso al frente para compartir sus experiencias”, rezaba un comunicado de la empresa.

The Independent se puso en contacto con la Fundación Hugh M. Hefner para recabar sus comentarios.

