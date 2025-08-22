Activistas buscan cambiar el mapa mundial para mostrar el tamaño real de África

En la proyección de Mercator, uno de los mapas más populares del mundo, Groenlandia y África parecen tener aproximadamente el mismo tamaño. Pero en la proyección Equal Earth, que muestra los continentes en sus proporciones reales, 14 Groenlandias cabrían fácilmente dentro del continente africano.

La crítica de que la proyección de Mercator no refleja con precisión el tamaño real de África no es nueva.

Sin embargo, una reciente campaña de grupos de defensa africanos ha adquirido impulso en línea al instar a organizaciones y escuelas a adoptar la proyección Equal Earth, que, en su opinión, muestra de manera más precisa el tamaño del continente de más de 1.400 millones de habitantes.

La Unión Africana, una organización diplomática del continente que cuenta con 55 países miembros, respaldó la campaña la semana pasada, en lo que los defensores califican como un hito importante.

Esto es lo que hay que saber sobre el esfuerzo por mostrar al mundo el verdadero tamaño de África.

África parece demasiado pequeña en la mayoría de los mapas modernos

El mapa de Mercator fue creado en el siglo XVI por el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator. Diseñado para ayudar a los navegantes europeos en el mar, el mapa distorsionó las masas terrestres al agrandar regiones cercanas a los polos, como América del Norte y Groenlandia, mientras reducía África y América del Sur.

La proyección Equal Earth de 2018 es un mapa moderno que sigue la curvatura de la Tierra y muestra los continentes en sus proporciones reales, a diferencia del distorsionado mapa de Mercator.

La proyección de Mercator sigue siendo común en aulas y plataformas tecnológicas. En 2018, Google Maps la abandonó para adoptar un globo en 3D en el escritorio, pero los usuarios pueden volver al mapa antiguo. La aplicación móvil todavía muestra la proyección de Mercator de forma predeterminada.

Grupos hacen campaña para reemplazar el mapa global

En abril, dos grupos de defensa africanos, Africa No Filter y Speak Up Africa, lanzaron una campaña para instar a las escuelas, seguidas de organizaciones internacionales y medios de comunicación, a usar la proyección Equal Earth, que, según ellos, refleja con mayor precisión el verdadero tamaño de África.

“Corregir el mapa no es solo un asunto africano. Es una cuestión de verdad y precisión que concierne al mundo entero. Cuando generaciones enteras, en África y en otros lugares, aprenden de un mapa distorsionado, desarrollan una visión sesgada del papel de África en el mundo”, dijo Fara Ndiaye, cofundadora y directora ejecutiva adjunta de Speak Up Africa.

Para los no africanos, una representación reducida de África minimiza su importancia demográfica, económica y estratégica, agregó Ndiaye.

La Unión Africana respaldó la campaña el 14 de agosto, convirtiéndose en el organismo más grande en unirse a la campaña hasta ahora y marcando un hito significativo para la campaña Change The Map.

Geógrafos dicen que la proyección de Mercator es obsoleta

Mark Monmonier, profesor de geografía de la Universidad de Syracuse, dijo que la proyección de Mercator es obsoleta y los geógrafos han aconsejado durante mucho tiempo que no se use como mapa mundial.

“Fue una herramienta de navegación útil en el siglo XVI, porque tiene líneas rectas que dan a los navegantes una línea de dirección constante para navegar”, dijo Monmonier. “Pero fuera de esa aplicación de navegación muy específica, no tiene sentido usarla”.

Aunque los mapas que siguen la curvatura de la tierra, como la proyección Equal Earth, ofrecen una escala más precisa de los tamaños reales de los continentes, advirtió que los gráficos de barras siguen siendo la mejor manera de comparar los tamaños de diferentes continentes.

“Cuando pones áreas de forma irregular en un papel plano, la gente tendrá dificultades para comparar con precisión el tamaño de las masas terrestres”, dijo Monmonier.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.