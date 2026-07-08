Trump codicia Groenlandia por su ubicación. He aquí por qué

Ubicación, ubicación, ubicación: la posición de Groenlandia por encima del Círculo Polar Ártico convierte a la isla más grande del mundo en una pieza clave de la estrategia de seguridad.

El aumento de las tensiones internacionales, el calentamiento global y el cambio de la economía mundial han colocado a Groenlandia en el centro del debate sobre el comercio y la seguridad globales, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere asegurarse de que su país controle la isla rica en minerales que custodia los accesos al Ártico y al Atlántico Norte hacia América del Norte.

Las reiteradas exigencias de Trump sobre el territorio y sus amenazas de tomarlo por la fuerza han sacudido a la alianza de la OTAN e incomodado a los aliados europeos, que durante mucho tiempo han confiado en Estados Unidos como socio en su defensa.

Groenlandia es un territorio autónomo de Dinamarca, un aliado histórico de Estados Unidos que ha rechazado los ofrecimientos de Trump.

El propio gobierno de Groenlandia se opone a los planes de Estados Unidos sobre la isla y afirma que el pueblo groenlandés decidirá su propio futuro.

La isla, que tiene un 80% de su territorio por encima del Círculo Polar Ártico, alberga a unas 56.000 personas, en su mayoría inuit, que hasta ahora han sido en gran medida ignoradas por el resto del mundo.

A continuación, por qué Trump codicia Groenlandia y por qué es estratégicamente importante en el Ártico:

Trump dice que EEUU necesita Groenlandia por seguridad

Trump ha valorado una expansión territorial a través de Groenlandia, Canadá y Venezuela durante su segundo mandato. Pero, de las tres, vuelve a Groenlandia con mayor frecuencia, al sostener que controlar la isla ártica es necesario para la seguridad de Estados Unidos.

“Groenlandia es muy importante para Estados Unidos, pero no es importante para Dinamarca. La necesitamos para la protección del mundo, no sólo de Estados Unidos”, declaró Trump durante una cumbre de la OTAN el miércoles.

Al inicio de su mandato, no descartó tomar la isla por la fuerza militar para asegurar su “derecho, título y propiedad”, aunque después el presidente ha dicho que ha retirado las opciones militares de la mesa.

Trump afirma que Estados Unidos necesita Groenlandia para disuadir amenazas de Rusia y China, y ha repetido afirmaciones falsas sobre que fuerzas militares chinas y rusas acechan frente a la costa de la isla.

La ubicación de Groenlandia es clave

Groenlandia se encuentra frente a la costa noreste de Canadá, con más de dos tercios de su territorio dentro del Círculo Polar Ártico. Eso la ha vuelto crucial para la defensa de América del Norte desde la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos ocupó Groenlandia para garantizar que no cayera en manos de la Alemania nazi y para proteger rutas marítimas vitales del Atlántico Norte.

Tras la Guerra Fría, el Ártico fue en gran medida un área de cooperación internacional. Pero el cambio climático está reduciendo el hielo ártico, lo que podría crear un paso del noroeste para el comercio internacional y reavivar la competencia con Rusia, China y otros países por el acceso a los recursos minerales de la región.

Las amenazas de seguridad alimentan preocupaciones europeas

China se declaró en 2018 un “Estado cercano al Ártico” en un esfuerzo por ganar más influencia en la región. Beijing también anunció planes para construir una “Ruta de la Seda Polar” como parte de su Iniciativa de la Franja y la Ruta, que ha creado vínculos económicos con países de todo el mundo.

El entonces secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo rechazó la iniciativa de China y preguntó: “¿Queremos que el océano Ártico se transforme en un nuevo mar de China Meridional, plagado de militarización y de reclamaciones territoriales enfrentadas?”.

Mientras tanto, Rusia ha buscado afirmar su influencia sobre amplias zonas del Ártico en competencia con Estados Unidos, Canadá, Dinamarca y Noruega. Moscú también ha intentado reforzar su presencia militar en la región polar, hogar de su Flota del Norte y lugar donde la Unión Soviética probó armas nucleares. Funcionarios militares rusos han dicho que el sitio está listo para reanudar las pruebas, si fuera necesario.

Las fuerzas armadas rusas han estado restaurando antigua infraestructura soviética en el Ártico y construyendo nuevas instalaciones. Desde 2014, el ejército ruso ha abierto varias bases militares en el Ártico y ha trabajado en la reconstrucción de aeródromos.

Las preocupaciones de los líderes europeos se han intensificado desde que Rusia lanzó una guerra en Ucrania el 24 de febrero de 2022.

El año pasado, el presidente ruso Vladímir Putin señaló que Moscú está preocupado por las actividades de la OTAN en el Ártico y responderá fortaleciendo allí la capacidad de sus fuerzas armadas. Pero añadió que Moscú mantenía la puerta abierta a una cooperación internacional más amplia en la región.

La presencia militar de EEUU en Groenlandia ya respalda operaciones de misiles

El Departamento de Defensa de Estados Unidos opera la remota Base Espacial Pituffik, en el noroeste de Groenlandia, que fue construida después de que Estados Unidos y Dinamarca firmaran el Tratado de Defensa de Groenlandia en 1951. La base respalda operaciones de alerta de misiles, defensa antimisiles y vigilancia espacial para Estados Unidos y la OTAN.

Groenlandia también custodia parte de lo que se conoce como la brecha GIUK (Groenlandia, Islandia, Reino Unido), donde la OTAN monitorea los movimientos navales rusos en el Atlántico Norte.

Thomas Crosbie, profesor asociado de operaciones militares en el Colegio Real Danés de Defensa, afirmó que una toma de control por parte de Estados Unidos no mejoraría la estrategia de seguridad actual de Washington.

“Estados Unidos no obtendrá ninguna ventaja si su bandera ondea en Nuuk (la capital de Groenlandia) en lugar de la bandera groenlandesa. No hay beneficios para ellos porque ya disfrutan de todas las ventajas que quieren", dijo a The Associated Press Crosbie.

“Si hay algún acceso específico de seguridad que quieran para mejorar la seguridad estadounidense, se les concederá de manera habitual, como a un aliado de confianza. Así que esto no tiene nada que ver con mejorar la seguridad nacional de Estados Unidos”, indicó.

El parlamento de Dinamarca aprobó el año pasado un proyecto de ley para permitir bases militares de Estados Unidos en suelo danés. Amplió un acuerdo militar previo, alcanzado en 2023 con el gobierno de Biden, mediante el cual las tropas de Estados Unidos tenían amplio acceso a bases aéreas danesas en el país escandinavo.

El ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, en respuesta a preguntas de legisladores, escribió el verano pasado que Dinamarca podría rescindir el acuerdo si Estados Unidos intenta anexionarse la totalidad o parte de Groenlandia.

La riqueza mineral atrae a potencias occidentales

Groenlandia también es una fuente rica de los llamados minerales de tierras raras, que son un componente clave de teléfonos celulares, computadoras, baterías y otros dispositivos de alta tecnología que se espera impulsen la economía mundial en las próximas décadas.

Eso ha atraído el interés de Estados Unidos y de otras potencias occidentales, que buscan reducir el dominio de China en el mercado de estos minerales críticos.

El desarrollo de los recursos minerales de Groenlandia es difícil debido al duro clima de la isla, y los estrictos controles ambientales han demostrado ser un obstáculo adicional para los posibles inversionistas.

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Dasha Litvinova contribuyó a este reportaje desde Tallin, Estonia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.