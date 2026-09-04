Pegassi amplía su espectro en “Ascencion”

Tras conquistar festivales como Tomorrowland, Awakenings o EDC Las Vegas, así como sus populares sets para Modul’air y Boiler Room, el DJ y productor belga Pegassi lanza su álbum de mediana duración “Ascencion”.

Su estilo incorpora trance, un género que conoció gracias a CDs de sus padres cuando era niño a comienzos de los años 2000. También le gusta el tecno, el dance y el backbeat. Ahora dice que le gusta el gran momento que está teniendo el trance en las consolas después de años apartado de los escuchas.

“Me sorprende alegremente que la gente comenzó a escucharlo realmente de nuevo, por la forma en la que hago música, me gusta hacer melodías melancólicas y emocionales, por lo menos música que te hace sentir algo”, señaló.

Precisamente en su nuevo lanzamiento evoca sentimientos muy distintos, desde el estado de alerta a la introspección.

“Lo que quiero hacer con el EP ‘Ascension’ es tomar ese sonido que me ha llevado adonde estoy ahora e intentar elevarlo a una nueva etapa... mostrar las distintas facetas de mi lado artístico”, dijo en entrevista por videollamada desde su natal Bélgica.

De la guitarra eléctrica a producir electrónica

Cuando tenía unos 16 años, Pegassi fue a su primer festival de música donde vio a Netsky, lo que lo cautivó. Decidió comenzar a producir viendo tutoriales de YouTube y googleando cómo crear música con computadora. Sus primeros compromisos como DJ llegaron cuando tenía unos 18 años.

Previo a producir música electrónica, tenía la inquietud de cantar o tocar la guitarra eléctrica, pero dice que su déficit de atención le impidió dominar el instrumento con demasiada destreza a pesar de dedicarse un par de años.

El tiempo pasó y Pegassi ya tenía más de una década produciendo, pero sus presentaciones eran en su mayoría en Bélgica, hasta que llegaron sus canciones “Yoyoyo” y “227kg” (cuyo título surgió por incluir un sample de 500lbs del rapero Lil Tecca), que hicieron explotar su popularidad.

“Para mí es muy loco, a veces trato de reflexionar sobre ello, porque todo pasó muy rápido”, dijo. “Pero me alegra mucho que mi corazonada era correcta y que nunca me rendí en mi talento y en mi visión y ahora estoy enormemente agradecido de poder estar finalmente en esos grandes estadios”.

“Ascencion” incluye sonidos orgánicos

El estudio de Pegassi tiene vista al bosque, pues vive en un poblado pequeño cerca de Amberes. En “Forest Walk” de Ascencion incluyó un poco de este ambiente.

“Si escuchas detenidamente, en la transición, entre los ‘drops’, puedes oír sonidos de pájaros, da la sensación de estar en un bosque”, señaló.

Su nueva vida con su novia también se refleja en “Twinflame”, la cual hizo cuando ella se mudó con él, inspirado en el concepto de dos almas destinadas a encontrarse.

“Circles” es uno de los temas del EP que ha incluido en sus presentaciones en vivo y han resonado con el público. Tenía un buen beat, pero le faltaba la letra, por lo que comenzó a caminar en círculos para inspirarse y esto lo llevó a grabar la letra “running around in circles” (corriendo en círculos) con su propia voz.

“Lo hice un poco en plan broma, pero luego empecé a tocarlo en Australia y a la gente le gustó mucho; después empecé a tocarlo en Europa y también gustó mucho, así que pensé: ‘Realmente quiero sacarlo’”, señaló.

Su presentación en Tomorrowland también fue otra de las inspiraciones, pues tuvo una introducción orquestal para “227kg” y “Spectral Bells”. Pero en esta ocasión quiso hacer algo diferente componiendo desde cero para una orquesta, a diferencia de traducir una canción electrónica a versión sinfónica.

“Me apasiona componer música orquestal, pero es algo que realmente no muestro al exterior porque soy un artista de música electrónica”, dijo.

Como si erigieran una estatua tuya

Pegassi hizo la canción oficial del equipo belga para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina. Aunque sentía mucha presión porque mucha gente la escucharía por televisión, y esto lo llevó a aplazar la canción, bastó un día de trabajo intenso para que la completara cuando ya estaba muy cerca la fecha de entrega.

“Hacer una canción para el equipo olímpico es casi como si te erigieran una estatua en Bélgica”, dijo. “Envié la primera versión al equipo y quedaron maravillados, así que me sentí muy feliz; es un honor enorme hacer algo así para tu propio país”.

En el futuro dijo que le gustaría presentarse en EDC México para continuar su experiencia en eventos internacionales.