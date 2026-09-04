La presión de China convence a Volkswagen de que es hora de cambiar

La amplia reestructuración de Volkswagen subraya la fuerza del impacto de China en la economía alemana, ya que el mayor mercado automovilístico del mundo, que hace pocos años era una importante fuente de ganancias, se convierte rápidamente en un gran desafío competitivo.

Los fuertes vientos en contra procedentes de China a los que se enfrenta el mayor fabricante alemán de automóviles ayudaron a destrabar un bloqueo en el consejo de administración y a convencer a empleados, sindicatos y autoridades del gobierno local de que Volkswagen necesitaba cambios rápidos. El plan anunciado el jueves incluirá la pérdida de 50.000 empleos y probablemente el cierre de cuatro plantas automotrices en Alemania, donde los costos de fabricación ya no pueden competir.

Los miembros del consejo que representan a los empleados habían rechazado en julio el plan del director ejecutivo, Oliver Blume, y la estructura favorable a los trabajadores de Volkswagen, en la que representantes de los empleados ocupaban la mitad de los asientos del consejo y el gobierno local de Baja Sajonia dos, había generado dudas sobre si Blume podría sacar adelante su plan.

La decisión del consejo fue un “resultado mucho mejor de lo que se temía”, escribieron analistas de Deutsche Bank el viernes. Aunque no resuelve los desafíos de VW de la noche a la mañana, “elimina una de las mayores preocupaciones de los inversionistas: si la empresa todavía es capaz de tomar las decisiones difíciles necesarias para abordarlos”. Las acciones de Volkswagen subieron un 8% el viernes tras la noticia.

Añadieron que podría tener un “efecto halo” sobre otros fabricantes alemanes y alentarlos a realizar ajustes difíciles similares.

Blume ha señalado la turbulencia que afecta a la empresa en China, donde el cambio acelerado transforma un mercado en el que, antes de la pandemia, Volkswagen obtenía una gran parte de sus ganancias. Decenas de competidores chinos han lanzado 500 modelos nuevos solo este año, en un mercado donde las ventas han caído más de un 20% y los precios han bajado.

El sector automotriz chino se ha beneficiado del apoyo gubernamental a los autos eléctricos y se caracteriza por una competencia feroz, costos bajos y una rápida adopción de nuevas tecnologías. Mientras las ventas alemanas en China disminyen, los fabricantes chinos BYD, Geely y Chery han empezado a ganar cuota de mercado en Europa.

Eso ha extendido la ansiedad en toda la industria alemana y entre el electorado. La economía alemana —la mayor de Europa— se ha estancado durante varios años, se contrajo en 2023 y 2024 y el año pasado mostró apenas un crecimiento del 0,2%. Aunque la tasa de desempleo del 4% es inferior al promedio de la Unión Europea, los alemanes ven los inquietantes titulares sobre recortes de empleo en empresas que han definido la economía alemana durante décadas: 50.000 en Volkswagen, con reportes en medios sobre planes para más, 8.000 bajas incentivadas en BMW para finales del próximo año, y una reducción de 13.000 en la empresa de tecnología automotriz Bosch para 2030.

China ahora produce muchos de los bienes complejos en los que Alemania se especializa. Las cifras comerciales muestran que, desde el año pasado, China vendió a Alemania más bienes industriales —como autos, camiones, locomotoras y dispositivos médicos— de los que Alemania vendió a China.

Los vientos en contra para Volkswagen son una “señal de advertencia para toda la industria automotriz alemana”, afirmó Stefan Bratzel, director del Center of Automotive Management (CAM) en Bergisch Gladbach. “Volkswagen, como fabricante de volumen, tiene el mayor problema, pero también Mercedes y BMW tienen que recortar costos y enfrentan el desafío de transformar toda la industria”.

“Lo que vemos ahora es una crisis fundamental de Volkswagen y de otros actores establecidos de la industria automotriz”, sostuvo. “Es un cambio tecnológico; es un cambio con nuevos jugadores que entran en el universo automotriz”.

VW también se ha visto afectada por el aumento de los aranceles de Estados Unidos a los autos importados desde Europa. La empresa enfrenta un arancel del 15% para los autos procedentes de Europa y de hasta el 27,5% para los autos importados desde sus plantas en México. Las ganancias de Volkswagen cayeron un 31% en el primer semestre del año, hasta 3.100 millones de euros (3.600 millones de dólares), aunque, fuera de China, vendió más autos en todo el mundo que en el mismo periodo del año pasado.

La empresa creó un centro de diseño en Hefei para desarrollar vehículos adaptados al mercado chino, bajo una estrategia de “en China, para China”.

Volkswagen indicó que “actualmente” planea eliminar gradualmente la producción entre 2031 y 2034 en cuatro plantas, en Emden, Zwickau, Hannover y Neckarsulm, al señalar que no podía prever una producción de nuevos modelos competitiva en costos después de esas fechas. Sin embargo, la decisión de cerrar plantas se suavizó por el largo plazo previsto y por los compromisos de que las controvertidas decisiones sobre los lugares se resolverían más adelante, considerando usos alternativos.

La empresa también dijo que reducirá a la mitad el número de modelos en sus distintas marcas, de alrededor de 150 a 75. Eso implicaría mayores volúmenes por modelo, reduciendo los costos fijos.

Los recortes de empleo incluirían a personal directivo y a trabajadores de la línea de montaje, y estarían acompañados por una simplificación de las estructuras de gestión para acelerar la toma de decisiones.

Volkswagen, que cuenta con unos 650.000 empleados, ya está en proceso de reducir su plantilla en el marco de una reestructuración anterior. En una sesión de preguntas y respuestas en línea en el sitio web de la empresa, realizada el 21 de agosto, Blume señaló que la compañía ya había firmado 37.000 contratos para reducir la plantilla en virtud de ese paquete de recortes de costos, principalmente mediante jubilaciones anticipadas.

Además de la marca principal Volkswagen, sus otras marcas incluyen Audi, Skoda, Porsche y SEAT.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.