Trump insinúa que no respaldaría al Reino Unido en el caso de las Malvinas, citando la falta de apoyo en Irán

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha insinuado que no ayudaría al Reino Unido en un posible conflicto futuro por las islas Malvinas, diciendo que el país “no [había estado] allí para [ayudarlo]” con la guerra en Irán.

Esto se produce después de que la semana pasada se publicaran informes que sugerían que Estados Unidos podría revisar su posición oficialmente neutral sobre la soberanía de las islas si el Gobierno británico no aumentaba el gasto en defensa.

El presidente argentino, Javier Milei, ha anunciado que hará una declaración televisada a nivel nacional a última hora del jueves sobre la situación en las Malvinas.

Preguntado en una entrevista sobre si acudiría en ayuda del Reino Unido, el presidente estadounidense declaró al canal británico GB News: “Miren, yo estuve allí cuando tuvieron la primera guerra”.

“Eso fue hace mucho tiempo y lo observé con mucha atención, y ustedes se comportaron muy bien. Las recuperaron con bastante fuerza, pero aún queda mucho camino por recorrer. Es un viaje largo, está muy lejos”, continuó.

“A tu país no le va bien. No olvides que obtienen un gran porcentaje de su petróleo del estrecho de Ormuz, y no estuvieron allí para ayudarme. No necesitábamos ayuda, pero aun así le pregunté a la OTAN, y le pregunté a su antiguo líder: '¿Por qué no enviaron un par de barcos?'”, añadió.

Se espera que el presidente de Argentina, Javier Milei (a la izquierda), se pronuncie sobre las Malvinas en un discurso a la nación ( Christopher Furling/PA Archive )

“Dijo que no tenían nada, y todo el asunto fue bastante triste. Así que la OTAN no estaba allí, a pesar de que la mayoría de esos países obtienen una gran parte de su petróleo de allí. De modo que lo estamos haciendo por nuestra cuenta”, afirmó.

En un referéndum celebrado en 2013, los habitantes de las islas Malvinas votaron abrumadoramente a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar, con un 99,8 % de votos a favor y tan solo tres votos en contra.

Aunque EE. UU. es formalmente neutral, Washington brindó apoyo a la campaña británica para recuperar las islas tras la invasión argentina de 1982.

Un portavoz del primer ministro británico declaró a principios de esta semana que la postura del Reino Unido sobre las Malvinas era “de larga data e inquebrantable”.

“La soberanía reside en el Reino Unido, y el derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial. Los isleños han expresado repetidamente su deseo de seguir siendo un territorio británico de ultramar”, añadió.

Traducción de Sara Pignatiello