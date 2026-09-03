Contratación de empleados, facilidades para inversores: Cuba reglamenta apertura en medio de crisis

A partir de este momento, los empresarios extranjeros podrán contratar empleados sin intervención estatal, las firmas contarán con más facilidades administrativas para operar o realizar actividades de importación o exportación en Cuba, luego que el gobierno hizo efectiva varias normas que reglamentan una histórica apertura económica aprobada en junio.

El paquete de normas publicadas en la Gaceta Oficial flexibiliza incluso los requisitos para que empresas extranjeras se asocien a las nacionales no estatales y abran cuentas en bancos extranjeros, al tiempo que otorga permisos para la gestión de transporte turístico, la instalación de agencias de viaje, así como el ejercicio de los guías, una práctica antes completamente restringida al marco estatal.

Las medidas fueron aprobadas por el Parlamento y el poderoso Partido Comunista, y fueron anunciadas en medio de un recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos, incluso un cerco petrolero desde enero, para presionar un cambio de modelo político que agravó la crisis que Cuba padece desde hace años caracterizada por largos apagones y desabastecimiento de bienes básicos.

Se trata de “las normas que implementan las transformaciones económicas y sociales relacionadas con la inversión extranjera, con el comercio exterior y con el turismo”, expresó durante una coferencia de prensa Oscar Pérez-Oliva Fraga, viceprimer ministro y titular de Inversión Extranjera en la isla.

En junio, la Asamblea Nacional del Poder Popular —el Parlamento— y el Partido Comunista tuvieron reuniones extraordinarias para aprobar un paquete de 176 medidas que darían un cambio de rumbo a la política económica del país y que fue calificada como históricas por los expertos pues rompió con más de seis décadas de un centralismo radical.

Las reformas contemplan la ampliación de las empresas privadas, permisos para que cubanos residentes en el extranjero inviertan en la isla incluso en el sector del turismo e importación sin directa. También se abrirá el mercado cambiario y bancario, entre otras medidas.

Muchas de estas reformas han estado siendo reglamentadas a través de normas, decretos o cambios en las directrices de las entidades.

Esta semana se informó, por ejemplo, que las firmas cubanas que hasta ahora solo podían ser pequeñas y medianas, ahora tienen autorizadas contratar más de 100 empleados, también se redujeron requisitos para la operación de sus socios.

En julio otras normativas ampliaron los rubros de empresas privadas a sectores que siempre se consideraron estratégicos o privativos del Estado en la isla como farmacias y explotación petrolera y minas.

Cuba atraviesa una dura situación económica agravada por la imposición del presidente Donald Trump de un cerco energético presionando un cambio de modelo político y financiero. Ello llevó a empresas internacionales socias históricas de la isla, como Meliá o la canadiense Sherritt, a retirarse o redujeran sus operaciones amenazadas con ser sancionadas por Estados Unidos.

“La situación es muy compleja”, reconoció Pérez-Oliva, quien destacó “la persecución y amenaza directa a inversionistas extranjeros que están presente en Cuba”.

“Hay empresas que han cedido y retirado del país, otras que permenecen. Estamos en un contexto adverso”, acotó el funcionario. Se desconoce la cantidad de firmas que optaron por salir de la isla.

La crisis económica y multisectorial se acompaña de una tensa situación energética con apagones de más de 30 horas y desabastecimiento de todo tipo.

El presidente Miguel Díaz-Canel aseguró que las transformaciones, a pesar de su corte aperturista, no obedece a una imposición de Estados Unidos. Ambos gobiernos reconocieron conversaciones, pero también que las mismas se encentran paralizadas.