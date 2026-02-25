La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, está considerando emprender acciones legales contra Elon Musk después de que este hiciera la “ridícula” afirmación de que tiene vínculos con los cárteles de la droga del país.

El empresario escribió en su plataforma X que la mandataria estaba diciendo lo que sus jefes del cártel “le dicen que diga”, en respuesta a un video de 2025 en el que ella hablaba sobre la violencia vinculada al crimen organizado.

El mensaje se publicó poco después de la captura y muerte del líder criminal Nemesio Oseguera, conocido como “El Mencho”, durante un operativo de las fuerzas de seguridad el fin de semana.

“Estamos considerando si tomaremos acciones legales”, dijo Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina del martes, y añadió que los abogados del gobierno están revisando el asunto. “Son comentarios ridículos, sin fundamento, que nacen de una falta de comprensión de la realidad nacional”, sentenció.

open image in gallery

En el video de 2025, Sheinbaum sostuvo que regresar a la “guerra contra las drogas” no era viable y afirmó: “Regresar a la guerra contra las drogas no es una opción… está fuera del marco de la ley”.

La ofensiva militar contra los cárteles encabezada por el expresidente Felipe Calderón desencadenó enfrentamientos sangrientos a medida que los grupos criminales se fragmentaban, dando paso a una espiral de violencia.

En ese contexto, el martes Claudia Sheinbaum sostuvo que el operativo en el que fue abatido “El Mencho” no representa un cambio en su política de priorizar la paz. Añadió que la detención de un presunto delincuente con orden de aprehensión puede derivar en ese tipo de circunstancias, pero subrayó que su Gobierno busca la paz, “no la guerra”.

open image in gallery Musk thrust himself into the political spotlight during his stint as the head of President Donald Trump’s federal workforce-cutting Department of Government Efficiency

“El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió el domingo en un operativo militar sin precedentes del Ejército mexicano, que contó con apoyo de inteligencia de Estados Unidos.

En paralelo, Washington ha presionado a Claudia Sheinbaum para reforzar la ofensiva contra los cárteles, mientras el presidente Donald Trump amenaza con emprender acciones militares unilaterales en territorio mexicano.

Sin embargo, Sheinbaum podría enfrentar obstáculos para demandar a Musk por difamación en Estados Unidos, ya que las amplias protecciones legales a la libertad de expresión exigen que, para que un caso así prospere, demuestre que el dueño de X hizo una afirmación falsa a sabiendas o que actuó con desprecio temerario por la verdad.

open image in gallery

En 2018, Musk enfrentó una demanda por difamación tras insinuar que un buzo británico que participó en el rescate de 12 niños en una cueva en Tailandia era un pedófilo, aunque no fue declarado responsable.

El demandante, Vernon Unsworth, exigió 190 millones de dólares en daños después de que el director ejecutivo de Tesla lo llamara “pedófilo” en un tuit que posteriormente borró y por el que se disculpó.

Ante el tribunal, Musk sostuvo que el comentario dirigido a Unsworth era un “insulto común” en Sudáfrica, donde creció; sin embargo, tras conocerse el veredicto en diciembre de 2019, el abogado del buzo declaró a los periodistas: “Este veredicto envía una señal: que puedes hacer cualquier acusación que quieras, por vil y falsa que sea, y alguien puede salirse con la suya”.

The Independent se puso en contacto con Tesla, la empresa de Elon Musk, para solicitar comentarios.

Traducción de Leticia Zampedri