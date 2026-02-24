El 24 de febrero, México conmemora un aniversario más de su bandera, que en 2008 ganó un concurso en el diario 20 minutos como la “más bonita del mundo.”

Originalmente este día se estableció en 1934, sin embargo, no fue hasta 1940 cuando se reconoció oficialmente tras un decreto del entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río.

La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales de México dice en su artículo 10 que “el 24 de febrero se establece solemnemente como Día de la Bandera. En este día se deberán transmitir programas especiales de radio y televisión destinados a difundir la historia y significación de la Bandera Nacional. En esta fecha, las Autoridades realizarán jornadas cívicas en conmemoración, veneración y exaltación de la Bandera Nacional”.

Además, en el artículo 11 se señala que se deben “rendir honores” a la bandera en los inmuebles oficiales los días 24 de febrero, 15 y 16 de septiembre y el 20 de noviembre.

Con la celebración del bicentenario de la consumación de la independencia de México a poco menos de siete meses de distancia, te presentamos algunos datos que debes conocer sobre la historia de la bandera mexicana:

¿Cuándo se creó?

La primera bandera del México independiente se creó en 1821 y fue presentada por Agustín de Iturbide en febrero de ese año. La bandera fue diseñada y confeccionada por José Magdaleno Ocampo, sastre y barbero, como señal de la caída del imperio español y el fin de la guerra de independencia que duró cerca de 11 años.

La bandera presentaba los colores que se mantienen hasta la fecha (verde, blanco y rojo) pero no tenía el orden actual. El lábaro estaba separado en franjas diagonales y en cada una de ellas se apreciaba una estrella dorada. En el centro tenía una corona, que significaba la transición del reino de España al imperio mexicano.

¿Cuáles han sido sus modificaciones?

Con la independencia consumada, Agustín de Iturbide, quien se proclamó emperador del Imperio Mexicano, emitió un decreto que modificó la bandera. Los colores tradiciones continuaron, pero fueron distribuidos de manera vertical y en el orden que actualmente se conoce. Asimismo, se introdujo el águila parada sobre un nopal al centro del lábaro.

En 1823 la bandera sufrió una nueva modificación tras la caída del imperio de Iturbide y la instauración de la república. La imagen de lábaro fue modificada y mostró las características que se mantienen en la actualidad. El águila que está al centro perdió la corona que tenía anteriormente y se agregó la serpiente en su pico.

Con la llegada de Porfirio Díaz al poder en 1877, la bandera nuevamente fue modificada, aunque conservó su esencia. La dirección del águila fue cambiada y en esta versión el ave se encuentra de frente rodeada una corona de laureles, al estilo francés que tanto gustaba al exmandatario.

En 1916 llegó otro cambio con la presidencia de Venustiano Carranza y se ordenó por decreto que el escudo apareciera en la bandera y que el águila volviera a quedar de lado, en este caso el izquierdo. Finalmente, en 1968 se realizó la última modificación a la bandera nacional bajo la administración del presidente Gustavo Díaz Ordaz y es actualmente la que conocemos.

¿Qué significan los colores?

Aunque Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales de México no estipula un significado, durante la presidencia de Benito Juárez se estableció que el significado de los colores eran: verde: esperanza; blanco: unidad; rojo: la sangre de los héroes nacionales.

¿Se trabaja durante el Día de la Bandera?

A diferencia de otras celebraciones nacionales, el Día de la Bandera no está marcado en el calendario como asueto, por lo que las actividades laborales no se detienen el 24 de febrero.

Para conocer más sobre la historia de la bandera de México y sus distintas versiones puedes consultar este sitio.