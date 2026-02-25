México aprueba la reducción de la jornada laboral a 40 horas

El Congreso de México ha dado luz verde a una histórica reforma laboral, aprobando la reducción gradual de la jornada semanal de 48 a 40 horas. Esta medida busca alinear al país con estándares internacionales, mejorando la calidad de vida de los trabajadores y, simultáneamente, impulsando la productividad empresarial.

La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, superó sin grandes contratiempos la Cámara de Diputados, de mayoría oficialista. Tras una sesión maratónica de más de ocho horas, el proyecto fue aprobado con 411 votos a favor y 58 en contra. Habiendo recibido ya el respaldo del Senado a principios de mes, la reforma constitucional ahora se dirigirá a los congresos estatales para su promulgación final.

El texto aprobado por los legisladores detalla que el recorte de la jornada, que no afectará salarios ni prestaciones, se implementará de manera progresiva. A partir de 2027, se reducirán dos horas anualmente hasta alcanzar las 40 horas semanales en 2030.

Para facilitar la transición, se ha establecido un "período de adecuación" durante este año. Empresas y trabajadores deberán organizar, planificar y adaptar sus procesos productivos antes de que los cambios entren en vigor en 2027.

En la reforma se fijó un nuevo tope de tiempo de trabajo extraordinario de doce horas a la semana distribuidas en un máximo de cuatro horas diarias y hasta cuatro días a la semana, y se prohibió que los menores de 18 años sean empleados en jornadas extraordinarias.

Sin bien la jornada laboral se redujo, la mayoría oficialista decidió mantener la normativa de al menos un día de descanso por cada seis días trabajados y no aceptó la propuesta de la oposición de aumentar a dos los días de descanso.

Con estos cambios México se equipará con varios países de Europa, Asia y América que han llevado sus jornadas laborales a 35 y 40 horas semanales, y han fijado un tiempo de descanso obligatorio de un día. En los últimos años, Chile, Colombia, Brasil y República Dominicana han recortado la jornada laboral a entre 40 y 42 horas a la semana.

¿A quién beneficia la iniciativa?

El gobierno ha calculado que la reforma beneficiará a 13,5 millones de trabajadores, pero analistas prevén que podría cubrir a unos 30 millones de empleados, que representan cerca de la mitad de la población económicamente activa de México.

Los especialistas estiman que la reforma implicará inversiones en la reorganización de procesos de las empresas, nuevas contrataciones de trabajadores y ajustes en los contratos de trabajo y en los mecanismos de productividad.

Pese a ello, las autoridades han descartado que la reducción de la jornada pueda impactar a las estructuras de costos de las empresas. Al respecto Oscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señaló que la gradualidad de los cambios ayudará a que las empresas se ajusten progresivamente sin resentir sus finanzas.

Pero Manuel Montoya Ortega, director general del clúster automotriz del estado norteño de Nuevo León, sostuvo que la reforma si encarecerá los costos y “las cosas no van a costar lo mismo”.