Movimientos mixtos en bolsas asiáticas y el petróleo sube un 3% tras rechazo de Trump a plan de Irán

Las acciones asiáticas mostraron resultados mixtos el lunes después de que Wall Street batiera más récords, y el petróleo se disparó más de un 3% tras el rechazo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la respuesta iraní a la propuesta más reciente de Washington para poner fin a la guerra en Irán.

Los futuros de Estados Unidos bajaron 0,1%.

El Nikkei 225 de Tokio cayó un 0,5% hasta 62.417,88, después de alcanzar otro máximo histórico durante la sesión, por encima de 63.300. SoftBank Group, un holding de inversión centrado en tecnología y una de las mayores acciones de Japón, retrocedió más de un 6%.

El Kospi de Corea del Sur subió un 4,3% hasta 7.822,24. También alcanzó un máximo histórico intradía, impulsado por las ganancias de acciones vinculadas a la tecnología, incluidas Samsung Electronics y el fabricante de chips de memoria SK Hynix.

Las acciones relacionadas con la tecnología y el creciente interés vinculado a la inteligencia artificial han respaldado los mercados en Japón y Corea del Sur pese a la guerra en Irán, con el Nikkei 225 y el Kospi subiendo más de un 10% y 30%, respectivamente, durante el último mes.

El Hang Seng de Hong Kong avanzó menos de un 0,1% hasta 26.401,76. El índice compuesto de Shanghái subió 1,1% hasta 4.225,02, tras datos oficiales difundidos el lunes que mostraron que los precios a puerta de fábrica en China aumentaron 2,8% en abril respecto a hace un año, el nivel más alto desde 2022, además de cifras de exportaciones mejores de lo esperado publicadas durante el fin de semana.

El S&P/ASX 200 de Australia perdió 0,5%. El Taiex de Taiwán cotizaba un 0,5% al alza, y el Sensex de India cayó un 1,3%.

Los precios del petróleo saltaron a primera hora del lunes por la incertidumbre en torno a la guerra en Irán, después de que Trump escribiera en una publicación en redes sociales que la respuesta de Irán el domingo a la más reciente propuesta de Estados Unidos era “¡TOTALMENTE INACEPTABLE!”.

El crudo Brent, referencia internacional, ganó un 3,6% hasta 104,89 dólares por barril. Antes de que comenzara la guerra a finales de febrero estaba en torno a 70 dólares por barril. El crudo de referencia de Estados Unidos subió un 3,9%, hasta 99,15 dólares por barril.

Con el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el transporte mundial de petróleo y gas, todavía en gran medida cerrado y mientras Estados Unidos continúa su bloqueo marítimo de los puertos iraníes, los analistas creen que es probable que los precios del petróleo se mantengan más altos durante más tiempo.

La guerra en Irán también estaba prevista como parte del temario de discusión cuando Trump se reúna con el líder chino Xi Jinping más adelante esta semana. China mantiene estrechos vínculos económicos con Irán y Estados Unidos ha estado presionando a Beijing para que aproveche su influencia y ayude a reabrir el estrecho de Ormuz.

“Todavía queda un atisbo de esperanza de que las conversaciones entre Trump y el presidente chino Xi más adelante esta semana puedan arrojar resultados positivos sobre Irán”, escribieron en una nota el lunes los analistas de materias primas de ING Warren Patterson y Ewa Manthey.

“Se espera que China pueda usar su influencia sobre Irán para acercarlo a un acuerdo de paz”, señalaron. “Está claro que esto es más fácil decirlo que hacerlo”. El mercado petrolero sigue estando “muy condicionado por los titulares”, añadieron ambos.

Wall Street subió el viernes a nuevos récords: el S&P 500 de referencia sumó un 0,8% hasta 7.398,93 y alcanzó su más reciente máximo histórico, impulsado por el optimismo del mercado tras un sólido informe sobre el mercado laboral de Estados Unidos que fue mejor de lo que los analistas esperaban pese a las sacudidas por la guerra en Irán.

El promedio industrial Dow Jones avanzó menos de un 0,1% hasta 49.609,16, mientras que el compuesto Nasdaq, con fuerte peso tecnológico, escaló un 1,7% hasta su propio récord de 26.247,08.

En otras operaciones, el dólar de Estados Unidos subió a 157,06 yenes japoneses desde 156,61 yenes. El euro cotizaba a 1,1769 dólares, frente a 1,1780.

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Los redactores de negocios de AP Stan Choe y Matt Ott contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.