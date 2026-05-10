Suben a 14 los muertos en un atentado suicida en Pakistán. Facción talibán se atribuye el ataque

El número de muertos por un ataque suicida contra un puesto de seguridad en el noroeste de Pakistán aumentó a 14 agentes de policía, informaron las autoridades a primera hora del domingo. Un grupo que se describió como una escisión del Talibán paquistaní se atribuyó el ataque.

Un atacante suicida y varios hombres armados detonaron un vehículo cargado de explosivos cerca del puesto en Bannu, un distrito de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa que limita con Afganistán, a última hora del sábado, señaló el alto funcionario policial Sajjad Khan. El ataque desencadenó un intenso tiroteo, y algunos agentes murieron en el cruce de disparos, mientras que otros fallecieron después, cuando el edificio se derrumbó.

Los rescatistas llevaron a cabo una operación de búsqueda de varias horas con maquinaria pesada para recuperar cuerpos de debajo de los escombros, indicó Khan, y añadió que tres agentes de policía resultaron heridos en el ataque.

Las fuerzas de seguridad también han iniciado una operación para localizar a los responsables.

Un grupo miliciano de reciente formación, Ittehad-ul-Mujahideen Pakistan, se atribuyó la autoría del ataque en un comunicado enviado a reporteros. Aunque el grupo asegura que se formó a partir de facciones escindidas del Talibán paquistaní, conocido como Tehrik-e-Taliban Pakistan, las autoridades lo han acusado de ser una fachada del TTP.

Pakistán ha registrado un aumento de la violencia miliciana en los últimos años, y gran parte de ella se atribuye al TTP, un grupo separado pero aliado de los talibanes afganos, que regresaron al poder en Afganistán en 2021.

Islamabad suele acusar al gobierno talibán de Afganistán de dar refugio al TTP, una afirmación que Kabul niega.

Las tensiones entre los dos vecinos han persistido, y ambas partes han participado en enfrentamientos que han causado la muerte de cientos de personas desde finales de febrero.

Funcionarios afganos y paquistaníes celebraron conversaciones de paz a principios de abril, mediadas por China. Sin embargo, pese a las conversaciones, los choques esporádicos han continuado a través de la frontera, aunque con menor intensidad que antes.

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Los periodistas de The Associated Press Rasool Dawar, en Peshawar, e Ishtiaq Mahsud, en Dera Ismail Khan, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.