El acuerdo de diésel de Trump con Putin recibe críticas de un Congreso frustrado

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se plantó frente a Donald Trump durante su primer mandato en la Casa Blanca y señaló con el dedo, declarando que con ese presidente “todos los caminos conducen a Putin”.

La contundente valoración de hace años de Nancy Pelosi resonó de nuevo después del sorpresivo anuncio de Trump la semana pasada de que alcanzó un acuerdo con el presidente ruso, Vladímir Putin, para importar toneladas de diésel ruso a Estados Unidos como una forma de aliviar los precios por las nubes en las gasolineras estadounidenses antes de las elecciones de mitad de mandato.

El acuerdo de Trump con Putin sobre el diésel ha sido criticado tanto por republicanos como por demócratas por alimentar la guerra de Rusia contra Ucrania, violar leyes vigentes de Estados Unidos y acercar a Estados Unidos a Rusia. Se suma a una lista creciente de episodios en los que el presidente republicano se ha alineado con Putin, a menudo a costa de Ucrania... y de la propia posición de Estados Unidos.

“El daño a los ucranianos es real”, afirmó William Taylor, exembajador de Estados Unidos en Ucrania y ahora investigador principal del Atlantic Council, en una entrevista el lunes.

“Y el costo para nosotros, Estados Unidos, es alto”.

No está nada claro que el acuerdo Trump-Putin vaya a aportar el aumento de suministro que el presidente busca para bajar los precios. Expertos en energía han señalado que es poco probable que el flujo de diésel ruso reduzca los precios en Estados Unidos, que han escalado en gran medida debido a las interrupciones derivadas de la guerra de Estados Unidos contra Irán. Pero el acuerdo subraya un mensaje dentro y fuera del país: que Trump es un aliado poco fiable mientras Ucrania combate a Rusia.

Un grupo bipartidista de seis senadores instó a Trump durante el fin de semana a dar marcha atrás, al señalar que Estados Unidos “no debería proporcionarle a Putin un salvavidas financiero”. Trump, sin embargo, se mantuvo firme en su acuerdo con Putin y arremetió, culpando al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy por los altos costos del diésel en Estados Unidos y sosteniendo que debería hacerse a un lado, algo que el líder de Ucrania no tiene intención de hacer.

“Cualquier cosa que pueda ayudar a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, me gusta”, dijo Trump el lunes ante la Casa Blanca.

Preguntado por las críticas republicanas al acuerdo con Rusia, Trump respondió que “en realidad no pueden estar hablando en serio”.

Trump también insistió en que hay un alto el fuego energético en vigor para Ucrania y Rusia, pese a que Zelenskyy dijo que Moscú seguía atacando instalaciones energéticas de su país.

Una encuesta del AP-NORC Center for Public Affairs Research publicada el 1 de octubre encontró que los estadounidenses desaprueban la gestión de Trump de la guerra con Irán y le culpan por los precios más altos.

El Congreso votó para frenar las importaciones rusas, pero Trump tiene otros planes

El Congreso aprobó con rapidez una legislación al inicio de la invasión rusa de Ucrania en la primavera de 2022 para prohibir la importación de productos energéticos rusos, ampliamente considerados como el combustible financiero de la agresión militar de Putin contra Ucrania.

El proyecto de ley fue aprobado en la Cámara por una abrumadora votación de 414-17 y en el Senado sin un solo senador en contra. La ley establece que el presidente puede solicitar levantar la prohibición si se ha alcanzado un acuerdo para retirar las tropas rusas de Ucrania y cesar la actividad militar. Tal propuesta tendría que ser revisada por el Congreso y haber sido “aceptada por el gobierno libre e independiente de Ucrania”.

“Trump está violando directamente esa ley”, declaró el representante Lloyd Doggett, demócrata por Texas, principal patrocinador del proyecto, en un comunicado el lunes.

Doggett señaló que Trump “recompensa ilegalmente a su amigo Putin mientras una vez más culpa a Zelensky por no capitular ante Putin”.

Más recientemente, el Congreso aprobó el mes pasado un amplio proyecto de sanciones contra Rusia, nombrado en honor del fallecido senador republicano Lindsey Graham, que impondría aranceles a los países que continúen importando petróleo ruso. Trump promulgó la ley.

La mayor parte de las disposiciones de la ley entra en vigor el 18 de octubre, al final del periodo de revisión de 30 días del gobierno. Pero ahora esa medida parece estar en duda, ya que el acuerdo de Trump con Putin sobre el diésel permitirá el flujo de energía rusa.

En una carta dirigida al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al secretario de Estado, Marco Rubio, líderes del Senado de ambos partidos dijeron la semana pasada que la prioridad más urgente para Estados Unidos debe ser abordar la flota clandestina de petroleros que Moscú está utilizando para transportar petróleo y eludir las sanciones de Estados Unidos.

Pero eso fue antes de que Trump anunciara su acuerdo con Putin, del que dijo que liberaría cientos de toneladas de diésel.

El Tesoro no respondió de inmediato el lunes a una solicitud de comentarios.

La representante republicana Ashley Hinson, que enfrenta una contienda competitiva por el Senado de Estados Unidos contra el demócrata Josh Turek en Iowa, donde los precios del diésel a 6 dólares por galón se han convertido en un tema destacado, comentó: “Me pone un poco nerviosa cada vez que hablamos de aliviar una sanción a Rusia”.

Trump, Rusia y el desafío de Pelosi

Hace casi siete años esta semana, Pelosi se plantó frente a Trump y una sala llena de funcionarios de Estados Unidos durante una tensa reunión en la Casa Blanca y lanzó su acusación, sugiriendo que la política del presidente favorecía a Putin.

La influyente presidenta de la Cámara encabezó el primer juicio político contra Trump por cargos de corrupción por la decisión de su gobierno de retener en 2019 la ayuda a Ucrania aprobada por el Congreso, mientras enfrentaba la agresión rusa en su frontera. Trump fue posteriormente absuelto por el Senado.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, el presidente ha oscilado entre presionar a Zelenskyy para que haga concesiones y mostrar frustración por la postura de línea dura de Putin sobre la guerra. Trump se queja con frecuencia de que pensó que su buena relación con su homólogo ruso habría facilitado poner fin a la guerra.

Hace un año, Trump revirtió su postura mantenida durante mucho tiempo de que Ucrania tendría que ceder territorio y sugirió que podría recuperar todo el territorio que ha perdido frente a Rusia, solo para después pedir a Kiev y a Moscú que “se detengan donde están” y terminen la guerra.

En julio, Trump elogió a Zelenskyy y a Ucrania por su resiliencia en tiempos de guerra. Pero para septiembre, Trump expresaba frustración por los ataques contra la infraestructura energética rusa.

Trump insistió el lunes en que las partes acordaron un alto el fuego sobre los sistemas energéticos. “Lo acordaron”, dijo Trump. “Porque yo dije: ‘Ustedes lo acuerdan’”.

Cuando se le insistió sobre los ataques de Rusia, Trump dijo que tendría que revisarlo, “porque ha habido violaciones de ambos lados”.

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Los periodistas de The Associated Press Collin Binkley y Josh Boak, y Steven Sloan en Dyersville, Iowa, contribuyeron a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.