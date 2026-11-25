En sus avisos de viaje, el Departamento de Estado de Estados Unidos advierte a los estadounidenses que no visiten la región hondureña de Gracias a Dios, alertándolos sobre delitos violentos, robos a mano armada, asesinatos y grupos terroristas activos.

Pero para los hondureños, el mensaje es menos tajante. En un informe de antecedentes del Departamento de Estado obtenido por The Associated Press se indica que “En general, Gracias a Dios es un departamento funcional y de baja criminalidad”.

El informe, y documentos similares sobre Guatemala, México y El Salvador, se prepararon para su uso en los tribunales de inmigración, donde las tasas de denegación de asilo se han disparado hasta el 94% durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

En los informes se usan datos seleccionados a conveniencia, una redacción cuidadosa y, en algunos casos, hechos que no resisten el escrutinio, para crear retratos engañosos de países que, en realidad, a menudo están aquejados por la violencia, la corrupción gubernamental y la inacción policial.

Los documentos parecen diseñados para facilitar que los jueces nieguen el asilo a personas de esas naciones que huyen de la violencia doméstica y de las pandillas criminales, al describir imágenes de la vida en sus países de origen que con frecuencia chocan con la realidad.

Los informes han sido “sometidos a ingeniería inversa”, afirmó Elliot Young, profesor del Lewis & Clark College que analizó los documentos para el Migration and Asylum Lab de la institución.

“Tratan de apuntar a los tipos más frecuentes de casos (de asilo) que aparecen y de aportar pruebas en contra frente a la abrumadora evidencia de que son lugares peligrosos”, manifestó Young, especialista en América Latina y en derecho de asilo que ha testificado como perito en más de 700 casos de asilo.

El Departamento de Estado no respondió a una solicitud de comentarios sobre los informes. El Departamento de Justicia, que supervisa los tribunales de inmigración, tampoco respondió a una solicitud de comentarios sobre la función que desempeñan los informes a la hora de influir en las decisiones de asilo.

Un sistema en crisis y en la mira

Reducir el asilo ha sido una pieza central de la ofensiva migratoria de Trump desde su primer mandato, cuando desestimó a los migrantes que esperaban en México para entrar a Estados Unidos diciendo que “no son solicitantes de asilo legítimos”.

La mayoría de los solicitantes de asilo, sostuvo el presidente republicano, huían de la pobreza.

“El asilo es una protección muy especial destinada solo a quienes huyen de la persecución del gobierno por motivos de raza, religión y otros estatus protegidos”, dijo Trump en 2018, en una aparición en la Casa Blanca.

El mandatario estaba desactualizado por años. Aunque después de la Segunda Guerra Mundial el asilo se consideró principalmente como una forma de proteger a personas que huían de la persecución política, la definición se amplió hace mucho tiempo para abarcar incluso a algunas personas que huyen de la violencia doméstica y criminal.

Pero tenía razón en lo referente a la pobreza.

La migración legal e ilegal, particularmente desde América Latina, se ha disparado en las últimas dos décadas debido a que las personas buscan mayores oportunidades económicas, con un aumento de las solicitudes de asilo basadas en temores por su seguridad ante parejas violentas y pandillas criminales.

Incluso durante los años del presidente Joe Biden, la mayoría de las solicitudes de asilo fueron rechazadas.

Pero las denegaciones han saltado de aproximadamente el 72% al final de la administración demócrata, al 94% en junio, durante el mandato de Trump, según datos de Transactional Records Access Clearinghouse, una organización de investigación sin fines de lucro.

Trump fue elegido para un segundo mandato, en parte, tras dirigir su campaña a votantes frustrados que vieron cómo la inmigración ilegal se disparó en el mandato de Biden, cuando las detenciones en la frontera desde México alcanzaron un récord de 250.000 en diciembre de 2023. El sistema de asilo, mientras tanto, enfrentaba un atraso de millones de casos.

El gobierno de Trump ha reconfigurado los tribunales de inmigración como parte de su impulso para aumentar las deportaciones al organizar audiencias masivas, autorizar a abogados militares como jueces de inmigración y dar a los jueces más margen para desestimar sumariamente las solicitudes.

Una visión “higienizada” de países con problemas

Los jueces de inmigración deben ponderar si las personas que solicitan asilo por violencia doméstica o amenazas criminales tienen un temor razonable de persecución debido a su raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o una categoría comodín a menudo debatida: la “pertenencia a un determinado grupo social”. También deben demostrar que su gobierno no puede o no quiere protegerlas y que no pueden mudarse a otro lugar dentro de su país de origen para escapar de la persecución.

En los informes se ofrecen las que, en ocasiones, pueden parecer descripciones tipo folleto turístico sobre la vida en estos países.

Se mencionan buenas escuelas, baja criminalidad, hospitales de calidad y constituciones que protegen los derechos individuales, con breves notas de que “la disponibilidad de servicios” puede variar dentro de cada país.

Tómese como ejemplo El Salvador, donde el gobierno del presidente Nayib Bukele ha enfrentado durante mucho tiempo acusaciones de abusos generalizados de derechos humanos, incluida la tortura.

El informe del Departamento de Estado ofrece una visión mucho más benévola de la situación, al señalar que el enfoque del gobierno frente a los abusos de derechos humanos “no es diferente del de los países desarrollados de Europa y América del Norte, incluido el propio Estados Unidos”, y al destacar un puñado de procesos judiciales vinculados a la guerra civil, que terminó en 1992.

“En cualquier país, un funcionario fuera de control puede maltratar a quienes están bajo su poder”, se afirma en el informe.

En el caso de la provincia hondureña de Gracias a Dios, las tasas de delitos violentos “se comparan favorablemente con las tasas de delitos violentos en muchas partes de Estados Unidos”, según el informe.

Exfuncionarios y defensores de derechos dicen que los informes de seis páginas palidecen frente a los informes tradicionales del Departamento de Estado sobre derechos humanos, que son extensos análisis de más de 100 naciones en todo el mundo, y que en el segundo mandato de Trump han sido recortados y retrasados.

“Estos informes más breves claramente no abordan toda la gama de cuestiones de derechos humanos que se han abordado tradicionalmente en los informes por país”, señaló Scott Busby, ex subsecretario adjunto en la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado y actual asesor principal del grupo Human Rights First.

Son “especialmente problemáticos dado que los propios informes por país del año pasado aún no se han publicado”, añadió.

Examinando la capacidad de los solicitantes de asilo para mudarse a otro lugar

En muchos sentidos, los informes parecen apuntar más directamente a las normas de asilo sobre la capacidad de una persona de escapar de la persecución simplemente mudándose.

Esas normas son clave para cualquier persona que solicite asilo por violencia doméstica o criminal.

En los informes se destacan partes específicas de cada país, mencionando lugares como un destino turístico poco conocido en Guatemala y una provincia en El Salvador que tiene baja criminalidad y atención médica de emergencia las 24 horas.

Pero esas menciones solo cuentan una parte de la historia.

“El hecho de que pueda haber partes de un país que sean relativamente seguras para algunas personas no significa que todo el mundo pueda simplemente mudarse a esa parte del país”, explicó Neela Chakravartula, abogada de asilo del Center for Gender & Refugee Studies de la University of California College of the Law, San Francisco.

Si ese fuera el caso, dijo Chakravartula: “Todos estaríamos viviendo en Malibú”.

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El reportero de The Associated Press Joshua Goodman contribuyó a este despacho desde Miami.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.