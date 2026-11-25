El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump planea aumentar los aranceles a los productos chinos en un 20% adicional y elevar los impuestos a la importación sobre productos procedentes de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán y otros nueve importantes socios comerciales.

Los nuevos aranceles buscan desalentar el exceso de producción manufacturera en esas economías, impulsado por subsidios y otras barreras comerciales que, según el gobierno republicano, colocan a los fabricantes estadounidenses en desventaja. Los impuestos también pretenden ayudar a reemplazar los ingresos arancelarios perdidos después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en febrero que Trump no podía declarar una emergencia económica para eludir al Congreso e imponer aranceles generalizados.

Un alto funcionario del gobierno ofreció detalles de los aranceles previstos en una llamada nocturna con periodistas el martes, antes de la publicación de una serie de investigaciones sobre las prácticas comerciales de 12 países, la UE y Taiwán. El funcionario pidió permanecer en el anonimato como condición para hablar de los informes antes de que fueran publicados por la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos.

El funcionario subrayó que los aranceles aún estaban en fase de propuesta y no proporcionó plazos estrictos sobre una posible implementación.

Los aranceles —presentados a primera hora del miércoles, un día antes del Día de Acción de Gracias— representan otro giro controvertido en la política económica de Trump.

En las elecciones de mitad de mandato de este mes, los electores castigaron a los republicanos al entregar mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado a los demócratas. Casi dos tercios de los votantes afirmaron que las políticas de Trump han empeorado la economía, según The AP Voter Poll, una amplia encuesta del electorado estadounidense realizada en los 50 estados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.