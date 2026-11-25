El Ejército de Estados Unidos publicó nuevos mapas horas antes de la detonación de casi 70 barriles de azida de plomo en Iowa, en los que se muestra cómo una nube tóxica podría extenderse hasta el norte de Misuri.

Según las proyecciones, el polvo de plomo liberado por la detonación del miércoles por la mañana en la Planta de Municiones del Ejército de Iowa, en Middletown, se desplazaría hacia el suroeste hasta llegar al noreste de Misuri entre las 10:00 a. m. y las 6:00 p. m., hora del Este, por lo que se eligió esa fecha debido a las condiciones meteorológicas favorables.

El martes, los funcionarios federales también recomendaron que las personas más vulnerables, como las mujeres embarazadas y los niños, evacúen la zona.

“Si se trata de mujeres embarazadas, niños menores de seis años, niños en general o personas con enfermedades crónicas, sin duda es mejor que abandonen la zona”, afirmó Sean Kaufman, subsecretario adjunto principal de Preparación y Respuesta del Departamento de Salud y Servicios Humanos, durante una conferencia de prensa en Iowa, según informó The Washington Sun.

“Yo evacuaría la zona señalada en el modelo. Si viven fuera de ella, pero están cerca y no se sienten seguros, creo que deben tomar las medidas que consideren necesarias para proteger a sus familias”.

open image in gallery Los nuevos mapas muestran que el polvo de plomo liberado por la detonación del miércoles por la mañana en la Planta de Municiones del Ejército de Iowa, en Middletown, se desplazaría hacia el suroeste hasta llegar al noreste de Misuri, entre las 10:00 a. m. y las 6:00 p. m., hora del Este ( Lori McFate )

Los residentes de Iowa recibieron una alerta de las autoridades federales de emergencias, en la que se advirtió que algunas personas que viven a menos de 8 kilómetros al suroeste del lugar de la detonación podrían ser evacuadas antes de la explosión controlada. También recomendaron a quienes residen a una distancia de entre 8 y 32 kilómetros permanecer en sus casas con las ventanas cerradas.

En lugar de prepararse para celebrar el Día de Acción de Gracias este jueves, los habitantes de la zona han pasado la semana sellando las ventanas de sus casas y comprando artículos de protección, como mascarillas y guantes.

Uno de ellos, Bob Kemp, tenía previsto viajar al sur del país para pasar las fiestas, pero decidió quedarse para cuidar su casa y la de su hermana.

“Me voy a quedar aquí para ver qué pasa”, declaró a WQAD News 8. “Si hubieran hecho la detonación hoy, probablemente habría viajado a Texas para el Día de Acción de Gracias, pero como la programaron para el miércoles, tuvimos que cambiar todos nuestros planes”.

open image in gallery El martes, las autoridades federales también recomendaron que las personas más vulnerables, como las mujeres embarazadas y los niños, evacúen la zona, y advirtieron a los residentes: “Es fundamental que se mantengan alejados de esa área” ( Lori McFate )

En un principio, la detonación estaba prevista para el viernes pasado, pero el Ejército enfrentó un proceso judicial debido a preocupaciones sanitarias y ambientales. Finalmente, un tribunal federal de apelaciones determinó que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) había establecido medidas de seguridad suficientes para reducir la dispersión del polvo de plomo.

Sin embargo, los residentes siguen preocupados por los posibles efectos de la exposición al plomo, que es especialmente peligroso para los niños. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), incluso niveles bajos de plomo en la sangre pueden causar graves problemas de salud en los menores, como daño cerebral y retrasos en el crecimiento y el desarrollo.

“Estoy muy enojada por esta situación. Siento que somos conejillos de Indias”, declaró a The New York Times Krys Plate, una maestra jubilada de segundo grado que vive con su esposo y sus dos hijas adolescentes a unos 3 kilómetros al sur del perímetro de la Planta de Municiones del Ejército de Iowa.

El Ejército recomendó a todos los residentes de las zonas afectadas, en especial a las mujeres embarazadas, los niños y las personas con enfermedades crónicas, evitar las actividades al aire libre hasta nuevo aviso. Por su parte, las autoridades sanitarias del vecino estado de Illinois aconsejaron permanecer dentro de las viviendas durante las 24 a 48 horas posteriores a la detonación.

El Ejército también advirtió que la exposición al plomo no solo puede producirse al inhalarlo, sino también por el contacto con superficies donde se deposite el polvo. Por eso, una vez que sea seguro salir de casa, recomendó limpiar las áreas que suelen tocar los niños, como los juegos infantiles, las mesas, las sillas y los pasamanos.

open image in gallery En lugar de prepararse para el Día de Acción de Gracias del jueves, los residentes de la zona pasan la semana sellando las ventanas de sus casas y comprando artículos de protección, como mascarillas y guantes ( Getty Images )

Ante la creciente preocupación por la posible presencia de polvo de plomo en el aire, el presidente Donald Trump insistió en que la detonación es necesaria e incluso presionó al gobernador electo de Iowa, el demócrata Rob Sand, para que aprobara la operación si no quería cargar con la responsabilidad de posibles víctimas, pese a que no asumirá el cargo hasta enero.

“Los expertos, en particular los militares estadounidenses, consideran que este procedimiento es mucho más seguro que dejar que el problema se agrave, sin saber cuándo podrían producirse explosiones espontáneas”, escribió Trump el lunes en Truth Social, antes de que el tribunal de apelaciones autorizara la detonación.

“Si [Sand] o los tribunales no están de acuerdo, no tendremos más opción que suspender la eliminación controlada de estos materiales peligrosos y nos veremos obligados a responsabilizar al próximo gobernador por cualquier muerte o daño que pueda causar esta lamentable situación, que se arrastra desde hace mucho tiempo”, agregó.

Más tarde ese mismo lunes, Sand respondió en X que el Gobierno de Trump “debería” tomar esta decisión con base en la información de los especialistas que contrató hace meses para realizar el trabajo y que llevan semanas en Middletown.

Traducción de Leticia Zampedri