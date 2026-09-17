Rusia y China vetan propuesta de EEUU de que expertos de la ONU sigan monitoreando sanciones a Irán

Rusia y China vetaron el jueves una resolución de las Naciones Unidas que habría autorizado a expertos de la ONU a seguir supervisando las sanciones que se restablecieron contra Irán el año pasado por su programa nuclear.

Las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU siguen vigentes, y congelan los activos de Irán en el extranjero, detienen los acuerdos de armas con Teherán y penalizan cualquier desarrollo del programa de misiles balísticos de Irán, entre otras medidas.

Una disposición del acuerdo nuclear de 2015 entre Irán por un lado, y Francia, Alemania y el Reino Unido por el otro, activó el mecanismo de “restablecimiento automático” (“snapback”), que reimpuso las sanciones el 27 de septiembre de 2025. Esto restableció el comité de sanciones del Consejo de Seguridad y autorizó a un panel de expertos de la ONU a supervisar su implementación.

Estados Unidos había redactado una resolución para prorrogar por un año el mandato del panel de expertos de la ONU. La propuesta fue rechazada por una votación de 11-2, con la oposición de Rusia y China, y las abstenciones de Somalia y Pakistán.

La misión de Irán ante la ONU agradeció a China y a Rusia por vetar la resolución de Estados Unidos, y afirmó en redes sociales que los países “impidieron otro intento cínico de Estados Unidos y sus aliados de abusar del Consejo de Seguridad para sus fines políticos”.

Los inspectores nucleares de la ONU no han podido verificar el estado de las reservas de uranio enriquecido de Irán desde que Israel y Estados Unidos atacaron instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025. El organismo de control nuclear de la ONU ha indicado que Irán mantenía una reserva de 440,9 kilogramos (972 libras) de uranio enriquecido hasta una pureza del 60%, aún por debajo de los niveles del 90% aptos para armas.

La embajadora adjunta de Estados Unidos ante la ONU, Jennifer Locetta, manifestó que Estados Unidos no se sorprendió por los vetos el jueves porque los expertos “habrían arrojado luz” sobre la cooperación entre Irán y sus socios.

Sostuvo que los vetos forman parte de un esfuerzo más amplio para impedir la supervisión de las sanciones, e incluso el nombramiento de los integrantes del panel, “para sofocar informes que implican sus propias actividades en apoyo de regímenes que violan las normas internacionales”.

En marzo de 2024, un veto ruso puso fin a la supervisión de la ONU de las sanciones contra Corea del Norte por su programa nuclear. En Mali, las sanciones fueron terminadas, y Locetta señaló que en Yemen y en la República Centroafricana los nombramientos de expertos se han retrasado o se han rechazado.

Aunque el panel de expertos para Irán fue autorizado hace un año y el secretario general de la ONU, António Guterres, propuso integrantes, nunca fueron aprobados.

“Sin un panel independiente de expertos, este consejo pierde su principal fuente de informes imparciales y basados en pruebas sobre violaciones de sanciones, creando una brecha de supervisión que sólo beneficia al régimen iraní y a quienes lucran evadiendo esas medidas”, según dijo Locetta.

El embajador de Rusia ante la ONU, Vassily Nebenzia, reiteró la posición de Moscú de que el “restablecimiento automático” de sanciones contra Irán fue ilegal y, por lo tanto, la resolución para extender el mandato del panel de expertos “estaba profundamente viciada y no tenía ninguna base legal”.

Nebenzia indicó que Rusia y China habían instado enérgicamente a Estados Unidos y a sus aliados a no someter la resolución a votación, ya que eso sólo aumentaría las tensiones en el consejo, pero Washington “decidió optar por la confrontación”.

El embajador de Francia ante la ONU, Jerome Bonnafont, actual presidente del consejo, afirmó que aplicar sanciones es “un instrumento crucial para alentar a Irán” a volver a sus obligaciones nucleares. Francia estudiará cómo garantizar que las sanciones se cumplan, agregó.

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El periodista de Associated Press Matthew Lee en Washington contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.