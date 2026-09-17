Atleta de Hyrox cede su victoria tras defecar en plena competencia
Joanna Wietrzyk pidió disculpas por las “molestias y los inconvenientes” que causó tras sufrir un episodio de incontinencia durante una competencia de Hyrox en Pekín
Una atleta australiana de Hyrox que se hizo viral tras sufrir un episodio de incontinencia durante una competencia en Pekín y aun así conseguir la victoria pidió disculpas y anunció que renunciará al triunfo.
Joanna Wietrzyk defecó durante la competencia de Hyrox en Pekín y, tras imponerse en la prueba, publicó en Instagram: “Dicen que hay que darlo todo o irse a casa... una victoria es una victoria”.
Sin embargo, ante las repercusiones que generó el incidente, la atleta anunció que renunciará a la victoria y a los puntos que obtuvo en la competencia.
“Quiero ofrecer mis más sinceras disculpas al pueblo de China, a mis compañeros competidores, a los espectadores y a los organizadores de Hyrox por lo sucedido durante la carrera en Pekín”, escribió.
“Cuando comenzó la carrera, me sentía perfectamente bien y no tenía ningún motivo para pensar que podía enfermarme. Viéndolo en retrospectiva, lamento no haberme retirado. Reconozco que debería haber tomado otra decisión. Asumo la responsabilidad por haber continuado y lamento profundamente las molestias y los inconvenientes que causé”, añadió.
La atleta de 22 años posee el récord mundial femenino individual de Hyrox y el sábado completó la competencia de Pekín en 1 hora, 1 minuto y 23 segundos.
Hyrox es una exigente competencia de fitness bajo techo que combina tramos de carrera con ejercicios funcionales como empuje de trineo, remo, burpees con salto y lanzamiento de balón medicinal. A diferencia de un maratón o una carrera de obstáculos tradicional, todas las competencias siguen el mismo formato y utilizan las mismas distancias, lo que permite a participantes de todo el mundo comparar directamente sus tiempos.
Ante la polémica generada por el incidente, el cofundador de Hyrox, Moritz Fürste, pidió disculpas a “todos los afectados, directa o indirectamente”.
“Hyrox cometió un error al no reaccionar de inmediato durante la carrera. En última instancia, es mi responsabilidad prever este tipo de situaciones y no lo hice”, afirmó en un comunicado publicado en Instagram.
Fürste señaló que Hyrox también había comenzado a revisar sus procedimientos y que introdujo cambios inmediatos en el reglamento.
“A partir de ahora, contamos con nuevas normas y procedimientos para evitar que situaciones como esta se repitan. Aprendemos de nuestros errores y trabajamos cada día para mejorar”.
El nuevo reglamento permitirá al director de carrera retirar a un atleta por motivos médicos si su “sangre, vómito, orina o heces representan un riesgo para su salud o bienestar o para los de otros competidores”.
Wietrzyk añadió en su declaración: “Sé que mis acciones afectaron a otras personas y pido sinceras disculpas a todos los que se vieron perjudicados. Estoy aprendiendo de esta experiencia y me quedo con varias lecciones, entre ellas que en la vida hay cosas más importantes que una carrera y que también hay que saber cuándo es momento de retirarse”.
“Después de reflexionar sobre lo ocurrido, decidí renunciar a mi victoria y a los puntos que obtuve en la competencia”.
Traducción de Leticia Zampedri
Bookmark popover
Removed from bookmarks