Restos de dron hutí interceptado matan a una persona en Arabia Saudí

Los restos de un dron hutí interceptado mataron a un residente yemení de Arabia Saudí, informó el jueves la Defensa Civil de ese país. Es la primera víctima civil desde que los rebeldes respaldados por Irán incrementaron sus ataques contra el reino, apuntando a la navegación saudí y a instalaciones petroleras.

Otras dos personas resultaron heridas, entre ellas, una mujer saudí y un residente paquistaní que se encuentra en estado crítico, en la provincia occidental de Taif, indicó la Defensa Civil en una actualización en X. Los restos también dañaron vehículos y edificios. En el comunicado no se proporcionan detalles sobre cuándo ocurrió exactamente el hecho.

Arabia Saudí afirmó el miércoles que los rebeldes hutíes respaldados por Irán habían intentado atacar La Meca, la ciudad más sagrada del islam, con un dron que, según dijo, fue interceptado. Los hutíes negaron la acusación.

En un reciente avance relámpago en Yemen, que eleva las tensiones a nivel regional, los rebeldes se apoderaron de una ciudad portuaria clave y de islas estratégicas en el mar Rojo, amenazando con alterar aún más el transporte marítimo internacional, ya afectado por la guerra con Irán.

El jueves, los ministerios de Exteriores de Bahrein, Jordania y Kuwait condenaron el ataque mortal con dron de los hutíes en la provincia de Taif. Los países, que albergan bases y fuerzas militares de Estados Unidos, han sido blanco de ataques con drones y misiles por parte de Irán desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra la República Islámica el 28 de febrero.

El ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, también afirmó que “no hay excusa para atacar” a Arabia Saudí. El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, señaló que su país estaba “profundamente preocupado” por el ataque con dron.

Hasta ahora, Arabia Saudí se ha mostrado reacia a desatar una gran campaña militar contra los hutíes, cautelosa ante la posibilidad de provocar ataques más intensos por parte de los rebeldes contra su infraestructura petrolera y de verse arrastrada de nuevo a una guerra civil total en Yemen, su vecino del sur.

Mientras continúan los ataques hutíes, el reino enfrenta una posible decisión sobre si intensificar su respuesta militar o buscar una solución diplomática. Autoridades regionales han indicado recientemente que Arabia Saudí se está quedando sin interceptores de misiles y ha recurrido a aliados regionales y occidentales en busca de ayuda.

El jueves, en un discurso pregrabado, el líder del grupo respaldado por Irán, Abdul Malik al-Houthi, denunció lo que calificó como “mentiras absolutamente atroces” de Arabia Saudí, en referencia a la afirmación de que el grupo atacó La Meca.

El líder del grupo rebelde llamó a realizar protestas masivas el viernes en Saná y en zonas controladas por los hutíes para mostrar apoyo a la protección de las mezquitas sagradas. También pidió el fin del bloqueo saudí sobre Yemen.

En una publicación en redes sociales, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, afirmó el jueves que una afirmación sobre la interceptación de un dron no debería convertirse en una acusación contra ninguna parte específica ni utilizarse para escalar las tensiones. También condenó los ataques contra sitios sagrados del islam.

Los hutíes afirmaron el miércoles haber derribado un avión de combate saudí F-15 operado por la coalición respaldada por Arabia Saudí sobre la provincia de Marib, en el centro de Yemen, aunque no dijeron cuándo ocurrió.

En un video difundido por los canales mediáticos del grupo rebelde, combatientes hutíes aparecen reunidos alrededor de lo que describieron como los restos de un F-15 con una bandera saudí. The Associated Press no pudo verificar de manera independiente la afirmación. Hasta el momento, las autoridades saudíes no han hecho ningún comentario.

Las crecientes tensiones también tienen un impacto en la guerra con Irán, especialmente desde que los hutíes capturaron la ciudad portuaria de Mokha y una isla en el estrecho de Bab el-Mandeb, que es una alternativa crucial de navegación al estrecho de Ormuz. Eso añade presión a los suministros y precios mundiales del petróleo.

Los hutíes han dicho que solo apuntan a embarcaciones vinculadas a Arabia Saudí, y los buques portacontenedores y petroleros continuaron transitando el estrecho de Bab el-Mandeb, según la firma de análisis marítimo Windward. Pero el bloqueo de embarcaciones saudíes ha interrumpido una vía alternativa crucial para las exportaciones de petróleo, que están prácticamente detenidas por el control asfixiante de Irán sobre Ormuz.

La guerra civil de Yemen comenzó en 2014, cuando los rebeldes tomaron Saná, la capital, y gran parte del norte del país, obligando al gobierno a exiliarse. Arabia Saudí ha encabezado una coalición internacional que combate a los rebeldes y también impuso un bloqueo aéreo y marítimo sobre las zonas de Yemen que están en manos de los hutíes.

A medida que los hutíes avanzan por la costa del mar Rojo, la reanudación de los combates en Yemen ha desplazado al menos a 125.000 personas, muchas de las cuales huyeron solo con lo que pudieron cargar. Yemen, el país más pobre del mundo árabe, fue llevado al borde de la hambruna en una fase anterior de la guerra civil, que dejó un saldo estimado de 150.000 muertos.

——

La periodista de The Associated Press Giovanna Dell’Orto contribuyó desde Minneapolis.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.