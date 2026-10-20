Un hombre fue detenido en Francia tras el incendio de un ayuntamiento del siglo XIX durante un fin de semana marcado por disturbios masivos en todo el país, según informaron medios locales.

De acuerdo con FranceInfo, el sospechoso, de 40 años, estaría vinculado a un movimiento de extrema izquierda y tendría antecedentes de actos violentos contra funcionarios públicos. Además, las autoridades lo consideran una posible amenaza para la seguridad nacional.

Un video difundido el sábado mostró la torre del reloj y parte del techo del histórico ayuntamiento de Limoges, en el centro de Francia, envueltos en llamas, en medio de una ola de protestas contra el Gobierno que derivaron en hechos de violencia, vandalismo y saqueos.

Por su parte, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, declaró a CNews que 123 personas detenidas durante el fin de semana permanecían en prisión preventiva a la espera de juicio. También indicó que unas 2.500 seguían bajo custodia policial para ser interrogadas.

open image in gallery Vista de cerca del incendio en el campanario del Ayuntamiento de Limoges, durante las manifestaciones del 17 de octubre ( AFP/Getty )

Desde entonces, las autoridades han impuesto toques de queda parciales en algunas zonas de París, Burdeos, Lille, Lyon, Niza y Marsella para restablecer la calma en las áreas más afectadas por los disturbios.

En Limoges, el histórico edificio de estilo neorrenacentista, que sobrevivió a las dos guerras mundiales, sufrió graves daños después de que un grupo de manifestantes violentos le prendiera fuego. El incendio provocó el derrumbe del techo y de la torre del reloj.

Ante la magnitud de los daños, el alcalde de la ciudad amenazó el domingo con renunciar junto con todos los integrantes del consejo municipal si el Gobierno francés no se compromete a financiar la reconstrucción completa del edificio.

“Quiero que tengamos la misma capacidad de reconstrucción que se le dio a Notre-Dame de París”, declaró Guillaume Guérin al medio local Ici Limoges. “Quiero que lluevan millones sobre la ciudad”.

open image in gallery El Ayuntamiento de Limoges, en llamas durante la jornada del sábado ( AFP/Getty )

Guérin acusó al Gobierno de haber abandonado la ciudad durante el fin de semana y criticó la respuesta “insuficiente” de las fuerzas de seguridad.

“El problema es que, a las 3:30 p. m., la policía ya se había quedado sin municiones. Ante esta situación, los agentes tuvieron que retirarse”, explicó el alcalde.

“Si hubiéramos contado con los recursos necesarios para contenerlos en el bulevar, nunca habrían llegado tan lejos. El Gobierno nos abandonó”.

Ante los daños provocados por los disturbios, el Gobierno puso en marcha medidas de apoyo para los comercios afectados, entre ellas un programa de suspensión temporal de contratos laborales financiado por el Estado para evitar despidos y ayudas económicas para que las empresas puedan mantener sus operaciones.

Por su parte, las aseguradoras se comprometieron a agilizar las indemnizaciones para cubrir parte de los daños, que afectaron a más de 3.000 comercios.

open image in gallery El Ayuntamiento de Limoges, tras ser incendiado durante las protestas nacionales contra el alto costo de vida del día anterior ( AFP/Getty )

Sin embargo, la delicada situación de las finanzas públicas de Francia deja al Gobierno con poco margen para adoptar medidas más amplias que respondan al descontento de los manifestantes por el aumento del costo de vida.

Las protestas comenzaron el mes pasado en escuelas secundarias de los suburbios obreros del norte de París, donde el malestar por la falta de docentes y el deterioro de las instalaciones dio paso a un movimiento de protesta más amplio.

Hasta ahora, el Gobierno no se ha comprometido a aumentar de forma considerable el presupuesto destinado a las escuelas. No obstante, anunció que incorporará a unos 3.000 docentes que cuentan con la formación necesaria, pero aún no ejercen, para cubrir las vacantes existentes.

Traducción de Leticia Zampedri