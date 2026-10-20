Rubio y Jaishankar dialogan en Mumbai mientras EEUU e India buscan cerrar un acuerdo comercial

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió el martes en Mumbai con el ministro indio de Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, mientras ambos países buscan estrechar su cooperación energética y acercarse a la finalización de un acuerdo comercial.

Nueva Delhi y Washington buscan reactivar las negociaciones comerciales, estancadas durante meses por las tensiones en torno a los aranceles de Estados Unidos y las compras de petróleo ruso por parte de India.

“Estamos muy, muy cerca. Diría que estamos casi tan cerca como se puede estar sin haber ejecutado el acuerdo”, declaró Rubio a los periodistas en Mumbai el martes. "Creo que queda un pequeño número de asuntos por cerrar, así que creo que eso ocurrirá pronto”.

El Ministerio indio de Exteriores indicó que se esperaba que las conversaciones abarcaran áreas clave de cooperación bilateral, como energía, comercio, inversión y defensa.

Washington impuso aranceles de hasta el 50% a la mayoría de los productos indios en agosto de 2025, después de que las conversaciones comerciales fracasaran. En virtud de un marco acordado en febrero de 2026, la tasa arancelaria se redujo al 18%, pero desde entonces las negociaciones se han estancado.

A principios de este mes, la ministra india de Finanzas, Nirmala Sitharaman, afirmó que las conversaciones se habían “estancado”. Sin embargo, el ministro de Comercio e Industria de India, Piyush Goyal, señaló la semana pasada que el primer tramo de un acuerdo comercial estaba en sus etapas finales.

India sostiene que su tasa arancelaria final debería ser similar a la de países manufactureros competidores, como Vietnam.

Las compras de crudo ruso con descuento por parte de India desde el inicio de la guerra en Ucrania han tensado en ocasiones los vínculos con Estados Unidos. Nueva Delhi ha dicho que ampliará las importaciones de energía, incluidas las procedentes de Estados Unidos, al tiempo que diversifica proveedores para mantener la estabilidad del mercado y conservar precios asequibles.

Pese a las tensiones, ambos países continúan profundizando los lazos en defensa y tecnología, y Washington considera a India un contrapeso clave frente a China en el Indopacífico.

La visita de Rubio a India se produce después de un viaje a Uzbekistán esta semana para promover el comercio y los vínculos con Asia Central.

Rubio dijo el domingo a los periodistas en Samarcanda, Uzbekistán, que India había diversificado sus fuentes de energía, pero seguía comprando cantidades sustanciales de petróleo ruso, lo que dificulta un cambio inmediato hacia otros proveedores.

“Hay países como India, por ejemplo, que han diversificado voluntariamente su cartera energética, pero aún obtienen una cantidad sustancial de energía de Rusia porque es difícil cambiar de un día para otro. Pero también son un aliado y socio importante de Estados Unidos”, manifestó.

Rubio tiene previsto visitar una refinería en la ciudad de Jamnagar, en el estado de Gujarat, el miércoles y reunirse con líderes empresariales, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La instalación de Jamnagar, operada por Reliance Industries, del multimillonario indio Mukesh Ambani, es el mayor complejo de refinado del mundo. En marzo, el presidente Donald Trump anunció que la empresa invertiría 300.000 millones de dólares para instalar una refinería de petróleo en Brownsville, Texas.

Rubio visitó India por última vez en mayo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.