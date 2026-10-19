Varias ciudades francesas quedaron confinadas el lunes por la noche tras un fin de semana de protestas antigubernamentales que derivaron en violentos disturbios.

El alcalde de Marsella, Benoit Payan, afirmó que Francia se había convertido en “la vergüenza de Europa” tras el anuncio de nuevas medidas que prohíben las reuniones públicas en algunos de los destinos más emblemáticos del país desde las 10:00 p. m. hasta las 6:00 a. m.

Algunas zonas de París, Lille y Marsella se encuentran entre las ciudades afectadas, y se espera que otras se sumen tras el llamamiento del primer ministro Sébastien Lecornu el lunes por la mañana.

“Mi determinación de restablecer el orden es absoluta”, dijo Lecornu tras una reunión de emergencia convocada para abordar la crisis que ya ha durado varias semanas.

Italia también se apresuró a implementar nuevas medidas para frenar los disturbios previstos después de que la policía de Milán se enfrentara con manifestantes que lanzaban piedras y saqueaban tiendas durante las protestas contra el deterioro de los servicios públicos y el aumento del costo de vida el domingo.

open image in gallery Los manifestantes incendiaron el ayuntamiento de Limoges, en Haute-Vienne, Francia, este fin de semana, mientras las protestas violentas se extendían por todo el país ( AFP/Getty )

Mientras tanto, la oficina del primer ministro británico advirtió que la policía del Reino Unido contaba con los poderes y los recursos necesarios “para proteger a [las] comunidades y mantener a la ciudadanía a salvo” en caso de que se produzcan disturbios similares en Gran Bretaña.

Durante el fin de semana estallaron diversas protestas en toda Europa en respuesta a la frustración compartida por la crisis del costo de la vida, la falta de viviendas asequibles y el deterioro de las condiciones escolares.

Los organizadores en Francia ya han anunciado un “Acto II” de las manifestaciones para este sábado; asimismo, afirmaron que 800.000 personas habían salido a las calles en todo el país durante el fin de semana, y exigieron la dimisión del presidente Emmanuel Macron después de que este abandonara Francia en medio de la creciente crisis para realizar una gira por Medio Oriente.

Más de 2.000 personas fueron arrestadas y 1.000 agentes de policía resultaron heridos en toda Francia el sábado. Un manifestante falleció a causa de un paro cardíaco durante una protesta en la capital.

open image in gallery El alcalde del Primer Sector de París pidió que se desplegara al Ejército tras un fin de semana de revueltas, en el que el sábado se movilizó a la policía antidisturbios ( Reuters )

Ariel Weil, alcalde del Primer Sector de París, declaró que había solicitado el toque de queda y el despliegue del ejército “desde ayer”.

“Tenemos que darnos los medios para prevenir los saqueos”, declaró a la cadena televisiva BFM TV.

Por su parte, Lecornu descartó un toque de queda generalizado en París, pero no un estado de emergencia; añadió que por ahora era más apropiado aplicar toques de queda parciales y localizados, sin dar más detalles.

Culpó a grupos de extrema izquierda de algunos de los peores disturbios que ha vivido Francia en años. “Al fin y al cabo, existe un movimiento de extrema izquierda que quiere provocar —y no podemos decirlo con más contundencia— un profundo malestar en el país en vísperas de las elecciones presidenciales”, afirmó.

El alcalde Payan afirmó que las recientes manifestaciones habían provocado “una pérdida de control casi total” y denunció “escenas de violencia absolutamente sin precedentes”.

open image in gallery Italia aprobó el despliegue de más efectivos militares en Milán tras los enfrentamientos del fin de semana ( Reuters )

“Somos la vergüenza de Europa esta mañana. Me encontré pensando en la idea misma de lo que representa la república en este país: ha sido puesta de rodillas”, declaró a BFM TV.

Payan agregó que decenas de escaparates habían sido destrozados y que “cientos” de vándalos habían saqueado negocios en la ciudad, mientras que Lecornu anunció que el Gobierno concedería suspensiones laborales temporales a partir del martes.

En la plaza Place Vendôme de París, conocida por sus hoteles y boutiques de lujo, la mayoría de los comercios permanecían cerrados y rodeados de guardias de seguridad el lunes. La puerta principal de una boutique de Dior fue destrozada, mientras que las vitrinas de otras tiendas de marcas de lujo en el centro de París, como Rolex, Louis Vuitton, Ralph Lauren y Gucci, sufrieron daños.

Los alcaldes de París, Marsella y Lyon afirmaron en un artículo de opinión conjunto publicado en el periódico Libération que estaban acostumbrados a las manifestaciones y protestas. Sin embargo, añadieron: “El sábado, por primera vez, tuvimos la sensación de que zonas enteras de nuestras ciudades habían quedado desprotegidas”.

open image in gallery El presidente francés, Emmanuel Macron, que se encontraba de visita en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, el lunes, ha sido criticado por no haber abordado la crisis ( AFP/Getty )

El Gobierno británico condenó los disturbios en Francia y lanzó una advertencia a cualquiera que planee acciones similares en el Reino Unido.

“La violencia que estamos viendo en las calles de Francia es inaceptable”, declaró un portavoz del primer ministro Andy Burnham, y siguió: “Si bien el derecho a protestar es fundamental para la democracia, esto jamás puede justificar la violencia”.

“Sabemos que a los británicos también les preocupa el costo de la vida. El primer ministro ha dicho que quiere seguir tomando medidas para dar un respiro al respecto”, afirmó.

Al preguntársele si el primer ministro tenía algún mensaje para aquellos en Gran Bretaña que están pensando en tomar medidas similares, respondió: “Nuestra policía obviamente tiene los poderes y los recursos necesarios para proteger a nuestras comunidades y mantener a la ciudadanía a salvo”.

Las protestas que comenzaron en Francia el mes pasado, protagonizadas inicialmente por estudiantes indignados por las deficientes instalaciones escolares, han seguido extendiéndose por todo el continente.

open image in gallery Las protestas se han intensificado en Francia en las últimas semanas ( Reuters )

Asimismo, en Portugal, decenas de miles de personas marcharon el sábado por el centro de Lisboa para protestar por el vertiginoso aumento del costo de la vida y la creciente crisis de la vivienda, haciéndose eco de las semanas de manifestaciones en España que llevaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar elecciones generales anticipadas.

De igual forma, el primer ministro de Albania, Edi Rama, se encuentra bajo presión tras un sexto día consecutivo de protestas por las precarias condiciones universitarias, las elevadas tasas de matrícula y la corrupción, que culminaron el domingo con violentos enfrentamientos con la policía que duraron varias horas. Serbia también se preparaba para una importante marcha en la capital esta semana, en el marco de una manifestación electoral liderada por activistas estudiantiles.

Igualmente, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que se enfrenta a una creciente crisis en su país, aprobó el lunes un decreto de emergencia para combatir la violencia.

Las medidas incluirán la ampliación de la detención preventiva para menores, la prohibición de reuniones para las personas consideradas responsables de violencia grupal y “actos de devastación”, y la posibilidad de “detención diferida” para quienes estén involucrados en daños a la propiedad.

Durante una reunión de seguridad para abordar los sucesos ocurridos en Milán durante el fin de semana, el Gobierno italiano aprobó el despliegue de más personal militar en el puesto de avanzada del norte, después de que la policía dispersara a la multitud con gases lacrimógenos cerca de la céntrica Piazza Duomo o Plaza de la Catedral.

Traducción de Sara Pignatiello