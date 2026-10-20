Sultán de Omán inicia visita a Reino Unido en medio de guerra de EEUU contra Irán

El rey Carlos III recibirá el martes al sultán de Omán, en momentos en que Gran Bretaña busca reforzar sus relaciones con el pequeño país árabe atrapado en fuego cruzado en la guerra de Estados Unidos contra Irán.

El sultán Haitham bin Tarik de Omán será recibido en el Castillo de Windsor con una salva de cañones, un paseo en carruaje y una guardia de honor antes de un deslumbrante banquete de Estado el martes por la noche en el palacio, indiciando una visita de Estado de tres días.

El miércoles, el sultán mantendrá conversaciones con el primer ministro Andy Burnham y pronunciará un discurso ante líderes empresariales en Londres, antes de su partida al día siguiente.

Omán, un antiguo protectorado británico que obtuvo la independencia en 1951, se encuentra en la orilla occidental del estrecho de Ormuz, lo que lo convierte en una pieza clave para los esfuerzos internacionales por aumentar el flujo de petróleo a través de la vía marítima que conecta el golfo Pérsico con los mercados mundiales.

Omán ha intentado mantenerse neutral en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, trabajando para mediar un acuerdo de paz, aunque Irán ha atacado al país con drones y misiles.

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó en agosto con bombardear Omán después de que Irán dijera que alcanzó un acuerdo con su vecino sobre las rutas de navegación a través del estrecho de Ormuz.

La oficina de Burnham indicó que el sultán puso al primer ministro al tanto de la situación en el estrecho cuando hablaron el lunes. Ambos líderes también abordaron las conversaciones de paz celebradas el fin de semana pasado en Pakistán e instaron a las dos partes a encontrar una solución al conflicto.

“El primer ministro también reiteró el compromiso del Reino Unido de garantizar la seguridad de Omán”, señaló su oficina en un comunicado.

Gran Bretaña ha mantenido fuertes vínculos militares con Omán desde que el país obtuvo la independencia. Oficiales y suboficiales de la Real Fuerza Aérea continúan prestando servicio en diversos cargos en la fuerza aérea omaní. La base de la Marina británica en Duqm, en la costa omaní del mar Arábigo, respalda las operaciones militares del Reino Unido en toda la región del golfo Pérsico.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.