Presidente argentino Javier Milei visita a su par de Ecuador, con el que suscribe varios acuerdos

El presidente argentino Javier Milei visitó el jueves a su par de Ecuador Daniel Noboa, con quien suscribió acuerdos en las áreas de comercio, aeronáutica, defensa y extradición, señaló un comunicado conjunto de ambos gobiernos.

La visita de Milei, la primera que hace un gobernante argentino desde 2007, empezó pasado el mediodía, cuando dejó una ofrenda floral ante el monumento a los héroes de la independencia ecuatoriana, según imágenes difundidas por la Secretaría de Prensa de la Presidencia. Los medios periodísticos no tuvieron acceso directo.

La misma secretaría difundió horas más tarde un comunicado conjunto de los gobiernos de ambos países sudamericanos detallando varios acuerdos, entre ellos uno nuevo de extradición en reemplazo del que data de 1933 que servirá “para la lucha contra la impunidad y el crimen organizado transnacional”.

Uno de los casos más icónicos es el de Herán Luque Lecaro, ex alto funcionario del gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023), pedido en extradición desde hace dos años por Ecuador, donde está acusado de delincuencia organizada y fue sentenciado en ausencia a 10 años de cárcel. El pedido sigue en proceso.

También se informó de un convenio de ciberdefensa, que fija protocolos de intercambio de información, capacitación y entrenamiento. Además un acuerdo automotriz para la venta mutua de vehículos y otro para mejorar la conectividad aérea, el comercio y el turismo. En Argentina, de acuerdo con cifras oficiales, residen unos 33.000 ecuatorianos.

El presidente de Argentina, Javier Milei, llega al Palacio de Carondelet durante una visita oficial el 6 de agosto de 2026 en Quito, Ecuador ( Getty )

Durante la visita, el gobierno argentino informó además que declaró como amenaza terrorista al grupo criminal ecuatoriano Chone Killers, tras lo cual John Reimberg, ministro del Interior de Ecuador, señaló en X que "no habrá fronteras que protejan a los terroristas ni refugios para quienes amenazan la paz de nuestros pueblos”. A inicios de julio, Estados Unidos —estrecho aliado de Argentina en la región— hizo lo mismo.

En mayo de 2026 Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú suscribieron el acuerdo de Santiago para enfrentar en conjunto la delincuencia transnacional, lo que contempla acciones coordinadas contra estructuras criminales.

Noboa también ratificó, según el comunicado, el respaldo de Ecuador a lo que denominó “los legítimos derechos de soberanía de Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich y sus espacios marítimos circundantes" y pidió a que con Gran Bretaña se inicien negociaciones para buscar una solución pacífica y definitiva al reclamo argentino.

En agosto del 2025 Noboa visitó a Milei en Buenos Aires, donde ambos dirigentes conservadores coincidieron en avanzar hacia el fortalecimiento de la cooperación contra la corrupción, lavado de activos, terrorismo y delincuencia organizada.

En el primer trimestre de este año, la canasta comercial binacional evidenciaba un superávit argentino de 2.523 millones de dólares. Argentina mantiene superávit positivo por 28 meses seguidos.

Tras su paso por Ecuador, Milei tiene previsto viajar a Colombia para la jura presidencial el viernes de Abelardo de la Espriella, en la que también estará Noboa.