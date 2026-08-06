Rumania hunde barcazas en el Danubio para mantener reactor nuclear en marcha

Rumania se apresuró el jueves a hundir cuatro barcazas cargadas de roca en el río Danubio en un intento de redirigir el agua río abajo hacia una central nuclear, para ganar más tiempo antes de que su segundo reactor probablemente se vea obligado a desconectarse debido a los bajos niveles de agua.

El calor y la falta de lluvia en toda la región han dejado el Danubio en mínimos históricos durante la última semana, lo que obligó al cierre de un reactor en la central nuclear Cernavoda la semana pasada. La central nuclear, de propiedad estatal, representa alrededor del 20% de la generación eléctrica del país cuando está plenamente operativa y utiliza agua del río para enfriar sus reactores.

Las cuatro barcazas fueron cargadas con roca que el ejército de Rumania voló del río esta semana con explosivos cerca del canal Bala del Danubio. Una vez sumergidas, las barcazas crearán una barrera submarina para redirigir el agua hacia el canal principal del río y hacia Cernavoda.

El director de la planta, Romeo Urjan, declaró el jueves al canal local de noticias Digi24 que el nivel del agua del Danubio había disminuido unos dos centímetros (0,7 pulgadas) del miércoles al jueves y que, sin hundir las barcazas, probablemente habría que apagar el segundo reactor de la planta en cinco o seis días.

“Si las barcazas instaladas aportan un excedente de agua... en lugar de cinco a seis días, hablaremos de nueve a 10 días de operación a partir de hoy”, manifestó.

Añadió que el impacto de las barcazas podría tardar alrededor de un día en llegar a Cernavoda, ya que se encuentra a unos 60 kilómetros (37 millas) río abajo.

Las autoridades han implementado una serie de medidas de emergencia desde que se apagó el primer reactor, incluido el dragado del río.

El caudal del Danubio ha caído esta semana en Rumania a su nivel más bajo en décadas, con 1.400 metros cúbicos por segundo, menos de un tercio de lo que es típico para esta época del año.

El primer ministro interino Ilie Bolojan anunció un estado de alerta a nivel nacional en el sector energético el 31 de julio. Volvió a pedir el jueves a los ciudadanos y a las autoridades locales que limiten voluntariamente el uso de electricidad durante las horas pico de la tarde-noche, y señaló que el hundimiento de las barcazas probablemente se prolongaría hasta el viernes.

Bolojan afirmó tras una reunión de gobierno que las obras realizadas hasta ahora buscan mantener un caudal incluso si hay pronósticos de bajos niveles del Danubio, con el foco puesto en mantener el flujo de agua para que el segundo reactor pueda operar “a máxima capacidad”.

Agregó que Rumania podría enfrentar posibles déficits de energía si Cernavoda queda completamente fuera de servicio, y apuntó que ello podría depender de si se puede importar energía durante las horas pico de la tarde-noche desde países vecinos, muchos de los cuales están lidiando con sus propios problemas en medio de la sequía.

En la vecina Hungría, los niveles bajos del Danubio han llevado a la única central nuclear del país al borde de apagarse por completo por primera vez en décadas. En Moldavia, que depende en gran medida de la electricidad importada, incluida la procedente de Rumania, las autoridades han instado a los ciudadanos a reducir voluntariamente el consumo durante las horas pico.

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McGrath reportó desde Leamington Spa, Inglaterra.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.