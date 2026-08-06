Ola de calor pone a todas las grandes ciudades italianas en alerta roja y Austria bate récords

Italia puso en máxima alerta por calor a todas sus principales ciudades el jueves, mientras una sofocante ola de calor se apoderaba de Europa, establecía un récord nacional de temperatura en Austria, avivaba incendios forestales en Francia y alteraba los sistemas de energía y transporte en todo el continente.

El clima extremo ha elevado las temperaturas por encima de los 40º Celsius (104º Fahrenheit) en varios países, lo que derivó en advertencias sanitarias para millones de personas.

En toda Europa, las autoridades lidian con las consecuencias del calor extremo: alertas sanitarias masivas en Italia, temperaturas récord en Austria, interrupciones en la energía y el transporte marítimo por la sequía en Europa central, e incendios forestales que se extienden desde Francia hasta los Balcanes.

Científicos y autoridades advierten que estos fenómenos se están volviendo más frecuentes e intensos a medida que el clima se calienta.

El cambio climático impulsa veranos más extremos

Desde el Mediterráneo hasta Europa central, el calor prolongado, la sequía y las condiciones propicias para incendios forestales se están convirtiendo, cada vez más, en rasgos definitorios del verano. La actual ola de calor ha expuesto vulnerabilidades en los sistemas de salud pública, en la generación de energía, en las redes de transporte y la infraestructura turística, lo que obliga a gobiernos y empresas a adaptarse a periodos más frecuentes de clima extremo.

El Ministerio de Salud de Italia puso en alerta roja el jueves a las 27 ciudades monitoreadas por su sistema nacional de vigilancia del calor. Es la primera vez este año que toda la red queda simultáneamente bajo el nivel de advertencia más alto.

Las alertas se extienden desde Trieste, en el noreste, hasta Palermo, en Sicilia, e indican un riesgo para la salud de toda la población, no solo de grupos vulnerables como los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas.

Las autoridades instaron a residentes y turistas a evitar la luz solar directa durante las horas más calurosas del día, a permanecer en espacios interiores siempre que sea posible y beber mucha agua, ya que las temperaturas en algunas zonas rondaban los 40º C (104º F).

El calor también ha obligado a realizar ajustes en las visitas a monumentos. Los ministerios de Turismo y Cultura ampliaron los horarios de apertura nocturnos para sitios como el Coliseo y el Panteón de Roma.

Además, se han instalado ventiladores con bruma refrescante en las entradas del Coliseo y se han habilitado puntos de atención médica adicionales.

Austria bate el récord nacional de temperatura

Las temperaturas más intensas se registraron en Austria, donde el mercurio alcanzó los 41,2º C (106,2º F) el miércoles en el pueblo de Bad Deutsch-Altenburg, cerca de la frontera con Eslovaquia, según GeoSphere Austria. Es la temperatura más alta jamás registrada en el país.

Austria también enfrenta una sequía severa. Las precipitaciones entre el 1 de enero y el 30 de junio estuvieron un 27% por debajo del promedio de largo plazo a nivel nacional, mientras que algunas regiones orientales recibieron solo la mitad de sus precipitaciones habituales.

El climatólogo Alexander Orlik indicó que algunas partes del país no habían experimentado condiciones tan secas desde 1885.

Hungría reduce el uso de energía mientras la sequía afecta a central nuclear

En Hungría, la prolongada sequía y el mínimo histórico en el cauce del río Danubio han afectado gravemente a la única central nuclear del país, que depende del agua del río para enfriar sus reactores.

Los operadores de la planta han reducido la producción a alrededor del 10% de lo normal, lo que llevó al gobierno a introducir medidas de conservación de emergencia mientras una ola de calor récord azota al país.

Las autoridades han pedido a los grandes usuarios industriales y a los hogares que reduzcan el consumo de electricidad, en particular durante las horas de máxima demanda entre las 17:00 y las 22:00. Se prohibió la circulación de trenes de carga durante ese horario, mientras que se apagó la iluminación decorativa de monumentos en Budapest.

Varias grandes empresas, entre ellas la energética Mol, la farmacéutica Gedeon Richter y las automotrices Suzuki, Mercedes-Benz, Audi y BMW, han anunciado planes para recortar el uso de electricidad.

El gobierno también canceló las sesiones parlamentarias esta semana en un esfuerzo por ahorrar energía.

La ola de calor ha pulverizado récords de temperatura en todo el país. Budapest registró el miércoles por la noche su mínima nocturna más alta de la que hay registros, con valores que solo bajaron a 28º Celsius (82º Fahrenheit), lo que subraya la persistencia del calor extremo.

Alemania se preocupa por el caudal de los ríos

Alemania enfrenta una creciente preocupación por el impacto de la sequía en el transporte y la industria, mientras el nivel de agua en el Rin y otros ríos seguía bajando.

El ministro de Transporte, Steffen Bilger, se reunió el jueves con organizaciones afectadas y advirtió que los bajos niveles de agua planteaban grandes desafíos para el transporte fluvial interior, la industria y la cadena logística en general.

El grupo ambiental BUND instó a las autoridades a no centrarse únicamente en los impactos económicos, sino también en hacer que los ríos sean más resilientes al cambio climático, reteniendo más agua en los paisajes y reduciendo las extracciones durante periodos de sequía.

Francia se mantiene en máxima alerta por incendios forestales

En el sureste de Francia, los bomberos mantuvieron una amplia presencia en la región de Var después de que las autoridades señalaran que un gran incendio forestal en la zona ya no avanzaba, pero aún podría reavivarse.

El fuego, que comenzó el 20 de julio, ha quemado más de 60 kilómetros cuadrados (23 millas cuadradas), lo que lo convierte en el mayor en la región en las últimas décadas.

Las autoridades advirtieron que los fuertes vientos y las condiciones extremadamente secas dejaban al sureste de Francia en un riesgo muy alto de más incendios forestales.

Los Balcanes combaten los incendios y la sequía

La ola de calor alcanzó su punto máximo en los Balcanes el jueves, cuando las temperaturas se acercaron a los 40º C (104º F) y las autoridades combatían la sequía y los incendios forestales.

En Serbia, los bomberos tuvieron dificultades para contener varios fuegos tras días de clima seco. Un gran incendio arrasó bosques de pinos al oeste de Belgrado, mientras que otro se propagó cerca de la ciudad central de Kraljevo, donde el terreno difícil complicó las labores de extinción.

En la vecina Croacia, turistas en Dubrovnik buscaron refugio en la sombra y evitaron las playas durante las horas más calurosas del día, mientras las temperaturas se disparaban a lo largo de la costa adriática.

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Los periodistas de The Associated Press Sylvie Corbet en París, Jovana Gec en Belgrado y Karel Janicek en Praga contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.